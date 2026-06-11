Cenová vojna v Číne sa vymyká spod kontroly, Peking varuje najväčších hráčov 🛒

Akcie čínskych technologických spoločností Alibaba a JD.com sa dostali pod výrazný tlak po tom, čo čínski regulátori kritizovali hlavné e-commerce platformy pre údajne zavádzajúce propagačné kampane. Ide o ďalší signál, že Peking sa snaží pribrzdiť agresívnu cenovú konkurenciu v online obchode, ktorá síce krátkodobo láka zákazníkov, ale zároveň znižuje ziskovosť firiem.
Akcie Alibaby v Hongkongu klesli až o 6,5 %, čo predstavovalo najväčší intradenný prepad za takmer tri mesiace. JD.com odpísal takmer 6 %, najviac od novembra. Výpredaj nasledoval po tom, čo pekinská pobočka Štátnej správy pre reguláciu trhu predvolala spoločnosti Alibaba, JD.com, PDD Holdings, ByteDance a Xiaohongshu.
Podľa správy čínskej štátnej televízie CCTV sa regulátorom nepáčili niektoré marketingové praktiky počas nákupného festivalu 618, ktorý patrí medzi najväčšie online predajné akcie v Číne. Úrady kritizovali najmä sľuby obrovských dotácií v rádoch desiatok miliárd jüanov, pri ktorých podľa nich nebolo dostatočne jasné, aká skutočná podpora reálne pripadla zákazníkom a značkám.
Alibaba bola kritizovaná predovšetkým pre platformy Tmall a Taobao, zatiaľ čo podobné výhrady smerovali aj na JD.com. Regulátori podľa CCTV uviedli, že firmy neposkytli dostatok detailov o skutočne poskytnutých dotáciách zo strany spoločností aj zúčastnených značiek. Pre investorov je tento zásah citlivý, pretože pripomína, že regulačné riziko v čínskom technologickom sektore stále nezmizlo.
Hlavný problém je širší než samotná reklama. Peking sa už dlhší čas snaží obmedziť preteky v znižovaní cien, ktoré zasiahli najväčšie čínske internetové spoločnosti. Tvrdá cenová vojna síce môže krátkodobo podporovať objemy predaja, ale zároveň tlačí na marže, ziskovosť obchodníkov a finančné zdravie celého maloobchodného sektora.
Podľa Jasmine Duan z RBC Wealth Management sa nezmenila ani tak samotná prísnosť pravidiel, ale skôr ochota regulátorov svoje zásahy verejne komunikovať. To znamená, že trhy teraz oveľa viditeľnejšie vnímajú regulatorné obmedzenia, ktoré už v čínskom prostredí existovali. Pre akcie to však môže byť aj tak negatívne, pretože investori často citlivo reagujú na akýkoľvek signál zvýšeného tlaku zo strany úradov.
Alibaba navyše začala oslabovať ešte pred samotnou správou CCTV. Investorov zneistili informácie, že Čína plánuje v najbližších piatich rokoch investovať približne 2 bilióny jüanov, teda asi 295 miliárd USD, do výstavby dátových centier. Na prvý pohľad by takýto plán mohol byť pre technologické firmy pozitívny, časť trhu však začala pochybovať, či z neho Alibaba dokáže skutočne výrazne ťažiť.
Ďalším zdrojom neistoty sú cenové tlaky v oblasti AI tokenov a správy o odchode šéfa aplikácie Dingtalk, ktorá je považovaná za dôležitú súčasť širšej stratégie Alibaby v oblasti umelej inteligencie. Kombinácia regulačných obáv, neistoty okolo AI a tlaku na marže tak vytvorila prostredie, v ktorom investori radšej znižovali expozíciu voči čínskym internetovým titulom.
Z makroekonomického pohľadu je situácia pre Čínu nepríjemná. Slabší rast spotrebiteľských cien, ktoré v máji vzrástli iba o 1,2 %, poukazuje na opatrnosť domácností a slabšiu spotrebiteľskú náladu. Ak veľké platformy pokračujú v agresívnych zľavách, môže to krátkodobo podporiť predaje, ale zároveň prehlbovať deflačné tlaky a zhoršovať ziskovosť firiem.
Pre investorov je tak najdôležitejšou otázkou, či ide iba o jednorazové varovanie, alebo o začiatok ďalšej vlny tvrdšieho dohľadu nad čínskym internetovým sektorom. Ak by Peking pokračoval v tlaku na cenové kampane a dotácie, mohlo by to ďalej obmedziť schopnosť firiem brániť trhový podiel pomocou agresívnych zliav.
Graf Alibaby (AHLA.DE, D1)
Zdroj: xStation5
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