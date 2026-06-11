📆 Posilní zvýšenie sadzieb ECB euro?

Zvýšenie úrokových sadzieb o 25 bázických bodov zo strany Európskej centrálnej banky na dnešnom zasadnutí je prakticky hotovou vecou a trh ho už plne započítava. Pozornosť investorov sa preto presúva k tomu, čo sa stane v ďalších mesiacoch. Na to, aby euro začalo rásť, by však bola potrebná veľmi silná a konkrétna komunikácia. Aj keď je súčasné očakávanie zvyšovania sadzieb v eurozóne silnejšie než v USA, pár EURUSD zostáva pod tlakom. Na čo sa oplatí zamerať pred dnešným rozhodnutím?
- Dominancia jastrabov: Ukazovateľ komunikácie európskych centrálnych bankárov, EBCspeak index, vlastné meradlo sentimentu centrálnej banky od Bloomberg Economics, dosiahol najvyššiu úroveň za približne dva a pol roka. Zástupcovia ECB, napríklad Schnabelová a Kazimir, dali jasne najavo, že ďalšie sprísnenie politiky je nevyhnutné. Stojí za zdôraznenie, že ECB sa obáva návratu situácie z roku 2022, a preto teraz rozhodne o skoršom, preventívnom kroku.
- Tlak jadrovej inflácie: Jastrabiu frakciu v ECB výrazne podporuje májový údaj o jadrovej inflácii, ktorá zrýchlila na 2,5 % medziročne z aprílových 2,2 %.
- Nové projekcie: Trh očakáva, že aktualizované projekcie ECB budú aj naďalej vychádzať z dvoch zvýšení sadzieb v tomto roku. Hlavný scenár počíta s krokom v júni a ďalším v septembri, hoci rastúci cenový tlak môže časť Rady guvernérov motivovať k presadzovaniu júlového termínu. Jasný náznak júla by mohol viesť k ďalšiemu pokusu o oživenie na EURUSD.
- Ekonomická stagnácia v pozadí: Výhľad HDP pre eurozónu bude pravdepodobne revidovaný smerom nadol. Dáta za 1. štvrťrok 2026 priniesli negatívne prekvapenie. Namiesto očakávaného rastu o 0,1 % sa HDP znížil o 0,2 %. Indikátory PMI navyše ukazujú jasné zhoršenie ekonomickej situácie.
Prečo jastrabia ECB nemusí euru pomôcť?
Aktuálne sa kurz EURUSD pohybuje v pásme 1,1530–1,1550. EURUSD by mohol reagovať rastom, ak Christine Lagardeová vyšle silný a jasný signál, že ďalšie zvýšenie sadzieb môže prísť v júli, ak sa situácia na energetickom trhu nezlepší. Je potrebné zdôrazniť, že zvýšenie sadzieb nemusí situáciu v eurozóne zlepšiť, pretože inflácia je v tejto chvíli spojená predovšetkým s cenami energií, a nie s prehriatou ekonomikou. Jedno zvýšenie sadzieb by zároveň nemalo európsku ekonomiku úplne potopiť, hoci jej s najväčšou pravdepodobnosťou nepomôže.
Pri pohľade na pár EURUSD možno aktuálne pozorovať, že je dobre ocenený voči spreadu 2-ročných výnosov, hoci korelácia v posledných niekoľkých mesiacoch, a najmä v tých posledných, zreteľne klesla.
Výrazne väčší dopad na kotácie EURUSD má vývoj cien energií. EURUSD sa stále drží relatívne vysoko vďaka tomu, že ceny plynu TTF nevzrástli na trojciferné úrovne. Úroveň 50 EUR/MWh je pri pohľade na posledné 2–3 roky vysoká, zároveň je však oveľa nižšia než počas katastrofickej situácie v roku 2022.
Korelácia medzi EURUSD a TTF je v krátkodobom horizonte pomerne silná. Aktuálne sa zdá, že kurz EURUSD môže byť do istej miery podhodnotený vzhľadom na cenu plynu. Zároveň je však plyn z pohľadu posledných niekoľkých mesiacov relatívne drahý. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Kľúčové technické úrovne
Ak dnešná komunikácia ECB neprinesie úplne zásadné a mimoriadne jastrabie vyhlásenia, napríklad jasné oznámenie série agresívnych zvýšení sadzieb v júli a septembri, pár EURUSD pravdepodobne zostane v bočnom trende alebo zamieri nižšie.
- Kľúčová podpora: 1,1500. V tejto oblasti sa sústreďujú silné expirujúce opcie. Len do pondelka sa tu roluje celkovo približne 8,5 miliardy EUR, čo na kurz pôsobí ako silný magnet. Prerazenie tejto úrovne by otvorilo cestu k marcovým minimám na 1,1411.
- Kľúčová rezistencia: Aby euro opäť získalo skutočné rastové momentum, kurz by musel uzavrieť nad 25-dňovým kĺzavým priemerom (55-DMA), ktorý sa aktuálne zbieha s rezistenciou na úrovni 1,16. Tú navyše potvrdzuje aj 61,8% retracement.
Samotné zvýšenie sadzieb ani prípadné náznaky ďalšieho zvýšenia v tomto roku nestačia. Situáciu na EURUSD by mohlo zmeniť až oznámenie zvýšenia sadzieb v júli a náznak celej série ďalších zvýšení. Preto bude z pohľadu dnešného kalendára najdôležitejšie vystúpenie Christine Lagardeovej a zverejnenie makroekonomických prognóz.
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