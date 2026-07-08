Zhrnutie trhov: Európske akcie klesajú pre obnovený konflikt medzi USA a Iránom

Európske burzy začali stredajšiu reláciu pod tlakom rastúcich geopolitických napätí na Blízkom východe a očakávania na zverejnenie zápisnice z prvého zasadania Fed pod vedením Kevina Warsha.
Rast cien ropy po vyostrení vzťahov medzi USA a Iránom zhoršil náladu investorov, hoci rozsah poklesu zostáva mierny. Trh sa obáva, že drahšia energia by mohla opäť roztočiť infláciu a oddialiť vyhliadky na znižovanie úrokových sadzieb.
Ďalšiu neistotu prináša zmena komunikačného štýlu Fed pod novým vedením, čo obmedzuje ochotu investorov podstupovať riziko. Relatívne dobre sa naopak darí ropným spoločnostiam, ktoré ťažia z vyšších cien suroviny.
Donald Trump informoval, že mierová dohoda s Iránom je pravdepodobne zrušená, a skritizoval teheránske vedenie, pričom naznačil pripravenosť na obnovenie bojov.
Najdôležitejšie informácie
- Paneurópsky index STOXX Europe 600 klesá o približne 0,6 %, čo signalizuje opatrný postoj investorov, nie panický výpredaj.
- Nemecký DAX stráca približne 1 %, francúzsky CAC 40 klesá o 0,9 %, zatiaľ čo britský FTSE 100 a taliansky FTSE MIB strácajú zhodne asi 0,7 %.
- Kontrakty na ropu Brent rastú o približne 2 % na 75,6 USD za barel po opätovnom vzraste napätia medzi USA a Iránom a rozhodnutí Washingtonu zrušiť jednu z výnimiek umožňujúcich Iránu vývoz ropy.
- Vyššie ceny ropy zvyšujú obavy z pretrvávajúceho inflačného tlaku, čo sa premietlo do rastu výnosov európskych štátnych dlhopisov a obmedzenia chuti riskovať pri rizikovejších aktívach.
- Pozornosť trhu sa sústreďuje na zverejnenie zápisnice z júnového zasadania Fed, prvého pod vedením Kevina Warsha, ktorý avizuje obmedzenjšiu komunikáciu centrálnej banky v porovnaní so svojimi predchodcami.
- Keďže takmer polovica členov Fedu na poslednom zasadnutí naznačila ochotu ďalej zvyšovať sadzby, jastrabí tón zápisnice by mohol vyvolať rast očakávaní ohľadom vyšších úrokových sadzieb vo svete.
- V prostredí rastúcich cien energií sa pozitívne odlišujú ropné spoločnosti – akcie BP rastú o asi 2,3 % a Shell získava asi 1,6 %, pričom patria k najsilnejším zložkám európskych indexov.
EU50, DE40 (interval D1)
Kontrakt na Euro Stoxx 50 je naďalej obchodovaný v hornom pásme rastového cenového kanála, čo v scenári geopolitickej eskalácie ponecháva dostatok priestoru na prípadné poklesy. Kľúčovou podporou je v súčasnosti úroveň okolo 6 240 bodov, podložená predchádzajúcim price action.
Zdroj: xStation5
Kontrakt na DAX sa vracia k 50-relačnému exponenciálnemu kĺzavému priemeru v blízkosti 25 000 bodov. Pokles pod túto úroveň by mohol naznačovať ďalší impulz poklesu v pomere 1:1 a test 200-relačného EMA200. Kľúčové bude sledovať napätie s Iránom – jeho pokračovanie by mohlo DAX ešte viac potopiť.
Zdroj: xStation5
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