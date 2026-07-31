🚀 Najlepší deň od roku 2008, Microsoft vystrelil cez 15 %! 🔥

Výnimočný deň pre akcie Microsoftu, počas ktorého veľká časť investorov konečne dostala potvrdenie, že masívne výdavky firmy na umelú inteligenciu sa začínajú prejavovať v zisku, stál za silným odrazom celého Wall Street. Akcie Microsoftu uzavreli na cene 451,1 USD, čo predstavuje rast o 15,5 % — najlepší obchodný deň spoločnosti za takmer 18 rokov. Microsoft pridal približne 450 miliárd dolárov trhovej kapitalizácie — najviac, čo kedy akákoľvek firma pridala za jediný deň, a prekoná tak rekord Nvidie z apríla 2025, keď táto spoločnosť pridala 440 miliárd dolárov.
Dôvodom výrazného pohybu boli výsledky za fiškálny štvrtý kvartál, ktoré prekonali očakávania analytikov. Microsoft vykázal zisk na akciu vo výške 4,74 USD pri tržbách 90 miliárd dolárov. Segment Intelligent Cloud prispel tržbami vo výške 39,3 miliardy dolárov, medziročne o 32 % viac, pričom Azure a ostatné cloudové služby vzrástli o 43 %. Tržby Azure prvýkrát v histórii prekročili hranicu 100 miliárd dolárov a počet platených miest Microsoft 365 Copilot presiahol 30 miliónov. Generálny riaditeľ Satya Nadella uviedol, že spoločnosť pomáha zákazníkom „premieňať tokeny na obchodné výsledky".
Výsledky zrejme konečne presvedčili investorov, že stratégia generálneho riaditeľa Satyu Nadellu a finančnej riaditeľky Amy Hood pre premenu odhadovaných 190 miliárd dolárov investovaných do AI v tomto roku prináša výsledky. Microsoft vstupoval do zverejnenia výsledkov s akciami zrazenými o takmer 30 % od októbrového maxima 555 USD, po mesiacoch investorskej skepsy ohľadom návratnosti obrovských investícií do AI. Investorov potešilo zrýchľujúce sa tempo rastu Azure a dôkazy, že masívne investície Microsoftu do AI sa začínajú premietať do silnejších ziskov, bez toho aby si vyžiadali ďalšie výrazné zvýšenie kapitálových výdavkov.
Čo sa týka výhľadu, pre prvý fiškálny kvartál Microsoft očakáva rast tržieb Azure o približne 45 % v konštantnej mene. Pre prvý kvartál fiškálneho roka 2027 celkové tržby odhaduje medzi 89,85 a 90,95 miliardy dolárov, čo naznačuje rast približne 16 až 17 %. Hoci Microsoft očakáva, že kapitálové výdavky pre fiškálny rok 2027 medziročne vzrastú, finančná riaditeľka Amy Hood zároveň uviedla, že spoločnosť by mala zostať v kladných hodnotách z hľadiska voľného peňažného toku.
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