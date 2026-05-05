Zhrnutie trhov: Európske akciové trhy rastú 🚀 V centre pozornosti sú banky, obrana a technológie 💡

Európske indexy otvorili utorkovú seansu výrazne v kladnom teritóriu. Taliansky ITA40 vedie rast so ziskom takmer 2 %, paneurópsky Euro Stoxx 50 pridáva približne 1,5 % a DAX rastie o 1,3 %. Hlavným motorom ziskov sú silné kvartálne výsledky európskych bánk, najmä rekordný zisk UniCredit. Sentiment však tlmí eskalácia konfliktu na Blízkom východe. V pondelok si USA a Irán vymenili paľbu v Perzskom zálive. Do konfliktu sa zapojili aj SAE.
Napätie v Perzskom zálive zostáva kľúčovým makroekonomickým faktorom. Prezident Trump odhadol, že konflikt by mohol trvať ďalšie dva až tri týždne. Iránska strana však signalizuje, že rokovania „napredujú“. V tomto prostredí ropa Brent koriguje pondelkový skok o takmer 6 % a klesá približne o 1,5 %. Ustupuje od úrovne okolo 113 USD za barel. Dolár (USDIDX) zostáva prakticky bez zmeny okolo 98,3 a na začiatku týždňa je takmer neutrálny.
Aktuálna volatilita na kľúčových trhoch. Zdroj: xStation
Zo sektorového pohľadu vedie rast finančný sektor, ktorý podporujú výsledky bánk. UniCredit (UCG.IT) rastie o viac než 3 % a široká heatmapa SX5E ukazuje zisky vo financiách, technológiách a priemysle. Zdravotníctvo sa medzitým obchoduje defenzívne (Sanofi SAN.FR –4,4 %), zatiaľ čo energetické a utilitné spoločnosti zaujímajú opatrný postoj pre geopolitickú neistotu.
🏢 Informácie o spoločnosti:
- UniCredit oznámila rekordné kvartálne zisky. Čistý zisk v 1. štvrťroku 2026 medziročne vzrástol o 16 % na 3,22 mld. EUR, čím prekonal odhady všetkých analytikov. Konsenzus predstavoval 2,68 mld. EUR. Banka zvýšila výhlaď čistého zisku za celý rok na „najmenej 11 mld. EUR“ a potvrdila ciele na rok 2028. Výsledky podporil silný rast príjmov z poplatkov (+4,5 % r/r) a výrazný nárast príjmov z obchodovania (+154 % oproti odhadom). Generálny riaditeľ Andrea Orcel medzitým formalizoval ponuku na prevzatie Commerzbank. UniCredit ponúka 0,485 vlastnej akcie za každú akciu Commerzbank, čo znamená cenu okolo 32 EUR za akciu. To je takmer 7 % pod trhovou hodnotou.
Výsledky bánk. Zdroj: Bloomberg Financial LP
- HSBC sklamala svojimi výsledkami. Zisk pred zdanením v 1. štvrťroku dosiahol 9,38 mld. USD, zatiaľ čo odhad predstavoval 9,59 mld. USD. Cena jej akcií v Londýne klesla takmer o 5,6 %. Banka vykázala nečakaný odpis súvisiaci s podvodom na britskom trhu a zvýšila rezervu o 300 mil. USD pre zhoršenie globálneho makro výhľadu spôsobené konfliktom na Blízkom východe. Prevádzkové náklady medziročne vzrástli o 7,6 % a prekonali konsenzus. Analytici z JPMorgan a Bloomberg Intelligence to označujú za hlavné negatívne prekvapenie.
- Rheinmetall predstavil predbežné výsledky za 1. štvrťrok, ktoré zaostali za očakávaniami v oblasti tržieb. Tržby dosiahli približne 1,94 mld. EUR oproti trhovému odhadu 2,3 mld. EUR. Prevádzkový zisk predstavoval 224 mil. EUR oproti odhadu 240 mil. EUR. Spoločnosť pripisuje slabší výsledok presunu dodávok do 2. štvrťroka a ponecháva celoročný výhlaď rastu tržieb o 40–45 % s prevádzkovou maržou okolo 19 %. Analytici Morgan Stanley a JPMorgan, obaja s odporúčaním „overweight“, to považujú za dostatočné odôvodnenie. Akcie pri otvorení rastú o viac než 2 %.
- Ferrari zverejní výsledky po zatvorení trhu. Trh očakáva tržby okolo 1,82 mld. EUR a čistý zisk približne 403 mil. EUR pri marži EBITDA okolo 39,3 %. Kľúčové otázky sa týkajú dopytu z Blízkeho východu, ktorý obmedzuje konflikt, a dopadu Trumpovho oznámenia 25 % cla na automobily z EÚ. Analytici Barclays však upozorňujú, že Ferrari môže podľa zmluvných dohôd do veľkej miery preniesť náklady na clá na zákazníkov.
