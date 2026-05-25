🍔 Foodora pod Uberom? V hre je veľká akvizícia Delivery Hero

-
Delivery Hero, vlastník Foodory, je v centre pozornosti pre možné prevzatie Uberom
-
Firma rieši aj odchod CEO Niklasa Östberga
-
Akcie Delivery Hero dnes rastú o 12 %
-
Delivery Hero, vlastník Foodory, je v centre pozornosti pre možné prevzatie Uberom
-
Firma rieši aj odchod CEO Niklasa Östberga
-
Akcie Delivery Hero dnes rastú o 12 %
Spoločnosť Delivery Hero, ktorá vlastní firmu Foodora, sa v posledných týždňoch dostala do centra pozornosti investorov. Nemecká rozvozová skupina rieši hneď niekoľko zásadných tém naraz: špekulácie o prevzatí, strategickú revíziu biznisu a odchod dlhoročného CEO Niklasa Östberga. Akcie Delivery Hero dnes pripisujú 12 % a za posledný mesiac už vzrástli o 90 %.
Najdôležitejšou správou je rastúci vplyv Uberu. Delivery Hero oznámilo, že Uber navýšil svoju investíciu a teraz drží podiel vo výške 19,5 %, pričom má k tomu ešte ďalších 5,6 % v opciách. Podľa aktuálnych správ však Uber nemusí zostať iba pasívnym investorom. Firma zvažuje úplné prevzatie Delivery Hero. Prvotná ponuka okolo 33 eur za akciu, ktorá firmu oceňovala na viac než 10 miliárd eur, mala byť odmietnutá, pretože časť akcionárov požaduje vyššiu cenu. Podľa Financial Times sa hovorí o tom, že investori by chceli cenu nad 40 eur za akciu, čo by znamenalo ocenenie približne okolo 13 miliárd eur. Uber má podľa správ zvažovať zvýšenie ponuky, pričom posledná známa ponuka bola 38 eur za akciu.
Do hry navyše vstupujú aj ďalšie možné scenáre. Delivery Hero nerieši iba prípadný predaj celej firmy, ale aj možnosť reštrukturalizácie portfólia. V hre má byť napríklad oddelenie alebo predaj niektorých regionálnych aktív, najmä v Južnej Kórei. Záujem o časti biznisu podľa médií sleduje aj DoorDash, čo zapadá do širšej konsolidácie celého odvetvia rozvozu. Food delivery sektor sa po covidovom boome dostal do fázy, keď firmy hľadajú väčší rozsah, vyššiu efektivitu a jasnejšiu cestu k ziskovosti.
Druhou zásadnou udalosťou je oznámený odchod zakladateľa a CEO Niklasa Östberga. Ten má odovzdať vedenie firmy najneskôr do 31. marca 2027. Dovtedy zostane vo funkcii a bude riadiť ďalšiu fázu strategickej revízie aj súvisiace M&A procesy. Dozorná rada má začať hľadať jeho nástupcu a chce proces dokončiť do konca roka 2026. Pre Delivery Hero ide o symbolický moment, pretože Östberg firmu spoluzakladal a viedol ju približne pätnásť rokov.
Odchod CEO prichádza vo chvíli, keď firma prechádza tlakom akcionárov aj trhovou zmenou. Delivery Hero už nie je len príbehom rýchlej expanzie. Investori dnes chcú vidieť najmä ziskovosť, disciplínu v kapitálovej alokácii, zjednodušenie štruktúry a návratnosť investícií. Práve preto prebieha strategická revízia, ktorá má určiť, kde má skupina ďalej rásť, kde má šetriť a ktoré aktíva môžu dávať väčší zmysel mimo súčasnej štruktúry.
Graf DHER.DE (H4)
Zdroj: xStation05
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Zhrnutie trhov: Eufória na trhoch 💥 Stavia investori na koniec konfliktu na Blízkom východe❓
Ticho namiesto revu motora? Ferrari riskuje svoju identitu s modelom Luce 🚗
US Open: Wall Street sa pred predĺženým víkendom blíži k rekordným maximám, ťahaná AI
Peking zaútočil na brokerov. Akcie sa prepadli o 36 % za pár hodín!📉
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.