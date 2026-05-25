Ticho namiesto revu motora? Ferrari riskuje svoju identitu s modelom Luce 🚗

- Ferrari predstavuje svoj prvý plne elektrický model Luce s cenou nad 500 000 EUR a maximálnou rýchlosťou 310 km/h.
- Automobilka znižuje svoje elektrické ambície. Do roku 2030 majú elektromobily tvoriť len 20 % ponuky namiesto pôvodných 40 %.
- Najväčšou výzvou bude zachovať typickú identitu Ferrari, teda vzhľad, zvuk a pocit z jazdy.
- Luce nemusí byť masovým predajným hitom, ale môže určiť, ako bude vyzerať luxusná elektromobilita budúcnosti.
- Ferrari predstavuje svoj prvý plne elektrický model Luce s cenou nad 500 000 EUR a maximálnou rýchlosťou 310 km/h.
- Automobilka znižuje svoje elektrické ambície. Do roku 2030 majú elektromobily tvoriť len 20 % ponuky namiesto pôvodných 40 %.
- Najväčšou výzvou bude zachovať typickú identitu Ferrari, teda vzhľad, zvuk a pocit z jazdy.
- Luce nemusí byť masovým predajným hitom, ale môže určiť, ako bude vyzerať luxusná elektromobilita budúcnosti.
Ferrari stojí pred jedným z najdôležitejších momentov svojej modernej histórie. Talianska automobilka predstavuje svoj prvý plne elektrický model Luce, ktorého názov v taliančine znamená „svetlo“. V čase, keď časť konkurencie pri elektrických športových vozidlách skôr brzdí, sa Ferrari rozhodlo urobiť odvážny krok do neistej budúcnosti.
Novinka má byť štvordverovým vozidlom s maximálnou rýchlosťou 310 km/h a cenou presahujúcou 500 000 EUR. Podľa dostupných informácií sa na vývoji podieľalo aj štúdio LoveFrom, ktoré spoluzakladal bývalý dizajnér Applu Jony Ive. Dizajn vozidla má byť výrazne odlišný od tradičných modelov Ferrari. To naznačuje, že značka nechce iba previesť svoj klasický štýl do elektrickej podoby, ale vytvoriť úplne novú interpretáciu luxusného športového vozidla.
Pre Ferrari ide o riskantný krok. Značka je desaťročia spájaná najmä s burácajúcimi motormi V8 a V12, emóciami za volantom a okamžitou mechanickou odozvou. Elektromobil však funguje inak. Je tichší, ťažší pre batérie a chýba mu tradičný zvuk spaľovacieho motora, ktorý je pre mnohých fanúšikov Ferrari zásadnou súčasťou zážitku.
Automobilka sa tento problém snaží riešiť vlastným spôsobom. Namiesto umelého napodobňovania zvuku benzínového motora vyvinula špeciálny systém, ktorý má zosilňovať vibrácie elektrického pohonného ústrojenstva a vytvoriť autentický elektrický zvuk Ferrari. Práve zvuk, vzhľad a pocit z jazdy sú tri prvky, ktoré zákazníci so značkou dlhodobo spájajú. Pri modeli Luce ich Ferrari musí preniesť do novej technologickej éry.
Luce zároveň prichádza v čase, keď dopyt po elektrických superšportoch nie je jednoznačne silný. Ferrari podľa dostupných informácií odložilo druhý elektrický model najmenej na rok 2028 pre slabší dopyt. Lamborghini medzitým ustúpilo od plánov na uvedenie vlastného elektromobilu v roku 2030, pretože záujem zákazníkov zatiaľ nie je dostatočný. To ukazuje, že ani v luxusnom segmente nie je prechod na elektromobilitu samozrejmosťou.
Napriek tomu má Ferrari dôvod konať. Čínske automobilky rýchlo posúvajú hranice elektrických športových vozidiel a značka nechce dopustiť, aby definíciu luxusnej elektromobility určoval niekto iný. Príkladom je BYD so svojím modelom Yangwang U9, ktorý ukazuje, že technologická demonštrácia sily môže byť pre zákazníkov aj investorov veľmi atraktívna. Ferrari preto nemusí s Luce nevyhnutne mieriť na vysoké predaje, ale skôr na vytvorenie symbolu novej éry.
Dôležitú úlohu v elektrickej stratégii zohráva aj nové e-building centrum v Maranelle. Ferrari doň investovalo s cieľom vyrábať elektromobily, hybridy aj vybrané spaľovacie modely. Pod vedením generálneho riaditeľa Benedetta Vignu, ktorý predtým pôsobil v spoločnosti STMicroelectronics, sa značka snaží prepojiť tradičnú automobilovú exkluzivitu s technologickým know-how.
Ferrari však svoje pôvodné elektrické ambície zmiernilo. Zatiaľ čo v roku 2022 plánovalo, že do roku 2030 budú elektromobily tvoriť 40 % ponuky, novší cieľ počíta iba s 20 %. Hybridy majú tvoriť ďalších 40 % a spaľovacie modely rovnako 40 %. To ukazuje, že automobilka nechce svojich tradičných zákazníkov odradiť príliš rýchlym odklonom od motorov, ktoré tvoria jadro jej identity.
Model Luce môže Ferrari pomôcť osloviť mladšiu generáciu bohatých zákazníkov, ktorí sú elektromobilite otvorenejší. Zároveň môže pritiahnuť tradičnú klientelu, ktorá už vlastní viac vozidiel značky a bude chcieť mať v garáži aj prvé elektrické Ferrari. Nejde teda len o samotný automobil, ale o prestížny zberateľský a technologický míľnik.
Z investorského pohľadu je Luce dôležitým testom. Ferrari musí ukázať, že dokáže vstúpiť do elektrickej éry bez toho, aby stratilo svoju prémiovú maržu, exkluzivitu a emocionálnu príťažlivosť. Ak sa značke podarí presvedčiť zákazníkov, že elektromobil môže byť skutočným Ferrari, môže si otvoriť cestu k novej skupine klientov. Ak však Luce nebude pôsobiť dostatočne výnimočne, môže naraziť na odpor časti fanúšikov aj trhu.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Zhrnutie trhov: Eufória na trhoch 💥 Stavia investori na koniec konfliktu na Blízkom východe❓
🍔 Foodora pod Uberom? V hre je veľká akvizícia Delivery Hero
US Open: Wall Street sa pred predĺženým víkendom blíži k rekordným maximám, ťahaná AI
Peking zaútočil na brokerov. Akcie sa prepadli o 36 % za pár hodín!📉
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.