Zhrnutie trhov: Indexy sa snažia zotaviť vďaka nádejam na rokovania medzi USA a Iránom 🇪🇺 SAP po tržbách rastie o 6 % 📈

📈 Trhy a spoločnosti
- Futures na európske indexy sa zotavujú z ranných strát po správe, ktorá podporila optimizmus ohľadom možného druhého kola rokovaní medzi USA a Iránom v Pakistane.
- Tento vývoj viedol k prvému poklesu ceny ropy Brent za posledných päť seáns. Cena klesla pod 105 USD za barel, zatiaľ čo obchodníci sledujú riziká pre dodávky energií v Hormuzskom prielive.
- Široký index EU50 pridáva 0,75 %, zisky vedie polovodičovo orientovaný NED25 (+1,4 %), futures na nemecký DAX (DE40) rastú o 0,5 %, zatiaľ čo francúzsky CAC 40 mierne zaostáva (FRA40: +0,15 %) a vyrovnáva tak včerajšiu lepšiu výkonnosť.
- Kemira: Akcie klesli až o 9,8 % po tom, čo výsledky za 1. kvartál zaostali za očakávaniami. Tržby sa znížili o 4,4 % na 677,3 milióna EUR. CEO Antti Salminen uviedol, že geopolitické napätie a vojna v Iráne ovplyvnili dopyt. Spoločnosť zavádza zvýšenie cien, aby čelila rastúcim nákladom a vrátila ziskovosť do cieľového pásma.
- Spie: Spoločnosť vykázala tržby za 1. kvartál vo výške 2,45 miliardy EUR, čo predstavuje medziročný rast o 1,5 %. Výkonnosť vo Francúzsku a Nemecku prekonala konsenzuálne odhady. Spie ponecháva výhľad na rok 2026, ktorý počíta so silným organickým rastom a rozšírením marže EBITA. Navrhovaný výplatný pomer dividendy zostáva približne na 40 % upraveného čistého zisku. Francúzska spoločnosť je dnes jedným z troch najväčších rastových titulov v indexe Stoxx 600 (+7,9 %).
- Eni: Eni zvýšila cieľ pre spätný odkup akcií o 90 % na 2,8 miliardy EUR po zvýšení očakávaní cash flow. Celoročný výhľad prevádzkového cash flow vzrástol na 13,8 miliardy EUR, pretože vojna v Iráne posunula ropu Brent nad 100 USD. Hoci spoločnosť nedosiahla odhady upraveného čistého zisku za 1. kvartál, zvýšila celoročný výhľad tržieb z plynu a LNG. Akcie sa obchodujú bez zmeny.
- SAP: Akcie vzrástli o 6 % po tom, čo cloudové tržby za 1. kvartál vo výške 5,96 miliardy EUR prekonali odhady analytikov. Spoločnosť ponechala ročný výhľad cloudových tržieb bez zmeny. CEO Christian Klein posúva obchodný model smerom k cenotvorbe podľa spotreby AI. Analytici uviedli, že výsledky pomáhajú zmierniť obavy z narušenia zo strany AI a dopadov konfliktu na Blízkom východe.
- Dolárový index odovzdal zisky po včerajšom skoku spôsobenom dopytom po bezpečných aktívach (USDIDX: -0,2 %). Novozélandský dolár (NZDUSD: +0,35 %) a euro (EURUSD: +0,25 %) vedú rast voči doláru vďaka zlepšenému rizikovému sentimentu.
Výkonnosť sektorov indexu Stoxx 600 dnes. Zdroj: Bloomberg Finance LP
🌍 Ekonomika a politika
- Optimizmus rastie, pretože USA a Irán smerujú k druhému kolu rokovaní po období patovej situácie. Iránsky minister zahraničných vecí má v piatok doraziť do Islamabadu, čo by mohlo pomôcť zmierniť napätie vyvolané prebiehajúcou vojnou.
- Nemecký index podnikateľskej klímy Ifo v apríli klesol na 84,4 z marcových 86,3, zaostal za konsenzuálnymi odhadmi a dostal sa na najnižšiu úroveň od mája 2020. Sentiment sa zhoršil vo všetkých hlavných sektoroch, najmä v službách, obchode a stavebníctve. Index očakávaní klesol na 83,3, čo odráža zvýšený pesimizmus ohľadom krátkodobého výhľadu. Tento pokles, ťahaný energetickým šokom z vojny v Iráne, signalizuje zvýšené riziko ekonomickej kontrakcie Nemecka v 2. štvrťroku 2026.
- Vrchný americký generál Caine uviedol, že USA budú naďalej vykonávať zadržiavacie operácie v Tichom a Indickom oceáne proti iránskym plavidlám. Zároveň priznal, že Irán zaútočil na päť obchodných lodí.
- Americký minister vojny Pete Hegseth povedal, že Irán má „šancu uzavrieť dobrú dohodu“, hoci námorná blokáda Iránu zostane v platnosti tak dlho, ako bude potrebné. Hegseth zároveň obvinil Európu a Áziu, že sa spoliehajú na americkú ochranu bez dostatočného vlastného príspevku. Tlačil tak na tieto regióny, aby zohrali svoju úlohu v konflikte, pretože „Európa potrebuje Hormuzský prieliv viac než my [USA]“.
- Predstaviteľ ECB Peter Kazimir naznačil, že pre rast cien energií v dôsledku vojny v Iráne môže byť potrebné mierne zvýšenie úrokových sadzieb. Vzhľadom na to, že sa očakáva rast inflácie na 3 %, Kazimir uviedol, že debaty sa pred zasadnutím 30. apríla posunuli od možného znižovania sadzieb k ich prípadnému zvýšeniu.
