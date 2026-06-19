Zhrnutie trhov: Obmedzená volatilita a silný dolár

- Piatková seansa sa nesie v znamení zmiešaného sentimentu a obmedzenej volatility. V európskej seanse sa rovnováha medzi dopytom a ponukou mierne prikláňa na stranu predajcov. Futures na SPA35 klesajú takmer o 1 %. Nižšie sú aj W20, FRA40 a SUI20. Najväčším rastom vyniká DE40, ktorý pridáva 0,5 %.
- Infineon Technologies vyhral dva patentové spory proti InnoScience. Akcie rastú približne o 1,5 %.
- Renault kúpil 65% podiel v spoločnosti Flexis, ktorá sa špecializuje na logistiku poslednej míle. Akcie rastú o 3 %.
- Americké ministerstvo obchodu varovalo európsku spoločnosť ASML, že má podozrenie, že Čína môže vlastniť jeden zo strojov schopných extrémnej ultrafialovej litografie (EUV). Zástupcovia spoločnosti to dôrazne odmietli. Akcie klesajú približne o 1 %.
- Rokovania medzi USA a Iránom, ktoré sa mali v piatok konať v Ženeve, boli zrušené. Iránska delegácia uviedla, že čaká na skutočné signály o napĺňaní mierovej dohody, kým sa zapojí do ďalšieho kola rokovaní. Obavy o trvácnosť mieru podporuje aj séria stretov v Libanone. Širší trh však zostáva optimistický ohľadom ukončenia konfliktu.
- Americké trhy budú v piatok pre sviatok uzavreté.
- Zverejňovanie ekonomických dát je obmedzené, ale vynikajú údaje o inflácii z Japonska a maloobchodné tržby zo Spojeného kráľovstva.
- Maloobchodné tržby v Spojenom kráľovstve vzrástli na 3,2 % r/r, výrazne nad očakávaním 1,8 %.
- Vyššia volatilita v porovnaní s akciovými indexmi je viditeľná na FX trhu.
- Britská libra podporená silnými ekonomickými dátami rastie a voči hlavným menovým párom posilňuje o 0,2–0,5 %.
- Jastrabí postoj nového šéfa Fed podporuje dolár, ktorý sa nachádza na niekoľkomesačných maximách.
- Komoditné trhy sú relatívne pokojné.
- Ropa zostáva pri 79 USD za barel.
- Spomedzi kovov strácajú najviac drahé kovy, ktoré pokračujú v trende ťahanom očakávaním vyšších úrokových sadzieb na dlhší čas.
- Jastrabí Fed tlačí aj na valuácie kryptomien. Pri väčšine tokenov sú viditeľné mierne poklesy. Hlavné kryptomeny strácajú približne 0,5 %.
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