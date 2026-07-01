Zhrnutie trhov: Obranné akcie sa odrážajú, európske indexy sa držia blízko historických maxím 🔼 Rheinmetall rastie o 4 %

Európske burzy bez jasného smeru. Trh čaká na infláciu a vystúpenia centrálnych bankárov. Indexy otvorili stredajšiu reláciu v zmiešanej nálade po tom, čo index STOXX Europe 600 predchádzajúci deň zaznamenal nový historický rekord. Investori sa zdráhajú otvárať nové pozície pred dvoma kľúčovými udalosťami dňa – zverejnením predbežných údajov o inflácii v eurozóne za jún a vystúpeniami popredných centrálnych bankárov na fóre ECB v portugalskej Sintre. Pozornosť priťahuje oživenie zbrojárskych spoločností, kde akcie Rheinmetall rastú o 4 %, nasledované RENK Group a Hensoldt – mimo Nemecka rastú aj akcie francúzskych, britských a nórskych firiem z tohto sektora. Ropa sa obchoduje v blízkosti viacmesačných miním okolo 72 USD za barel, čo podporuje globálne rizikové aktíva.
Najdôležitejšie pohyby na európskych burzách
- Euro Stoxx 50: -0,5 %
- STOXX Europe 600: -0,3 %
- DAX: +0,2 %
- CAC 40: -0,3 %
- FTSE 100: -0,2 %
- IBEX 35: -0,3 %
- FTSE MIB: -0,3 %
Dnešné obchodovanie nepoukazuje na žiadny výrazný smer. Po dynamických rastoch posledných týždňov investori realizujú časť ziskov a čakajú na nové impulzy, ktoré by mohli určiť smer európskych akcií v nasledujúcich dňoch.
Zdroj: XTB Research
Najvýraznejší rast dnes zaznamenávajú akcie Rheinmetall, Airbus a Deutsche Telekom, zatiaľ čo klesajú Schneider Electric, Anheuser-Busch a LVMH. Zdroj: XTB Research
Grafy DE40 a EU50
Od júna 2025 kontrakt na Euro Stoxx 50 korigoval až štyrikrát, no zakaždým sa mu podarilo straty napraviť – spravidla pomerne rýchlo. EMA200 sa momentálne nachádza pri 5 900 bodoch a pokles na jej úroveň by si vyžadoval korekciu zhruba 8 % od súčasných úrovní. Index testuje historické maximá v oblasti 6 350 bodov. Prelomenie úrovne 3 365 bodov smerom nahor by mohlo otvoriť cestu k dynamickému rastu na nové rekordy.
Zdroj: xStation5
Kontrakt na nemecký DAX dnes rastie, hoci v posledných mesiacoch vidíme, že štruktúra rastu sa splošťuje. Index od jari tohto roka až 5-krát klesol pod EMA200 (červená čiara) – nakoniec sa mu však vždy podarilo straty nahradiť a vrátiť sa na rastovú trajektóriu. Kľúčové pre ďalší rast bude udržanie sa nad 50-denným exponenciálnym priemerom EMA50 (oranžová čiara), ktorý sa pohybuje v blízkosti úrovne 24 400 bodov.
Zdroj: xStation5
Rotácie v sektoroch a jednotlivých akciách spoločností z Euro Stoxx 50
Zdroj: XTB Research
Zdroj: XTB Research
Údaje PMI naznačujú zlepšenie, oživenie však zostáva nerovnomerné
Ranné odčítania indexov PMI pre priemysel ukázali, že európsky výrobný sektor sa postupne vymaňuje z dlhotrvajúceho spomalenia, hoci tempo zlepšenia zostáva rozdielne.
Španielsky PMI pre priemysel dosiahol 49,7 bodu, čím sklamal trh a zostal pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast od poklesu aktivity. Švajčiarsko tiež dosiahlo výsledok pod očakávania, avšak hodnota 54,3 bodu naďalej signalizuje solídnu expanziu.
Pozitívne prekvapilo Francúzsko, kde PMI vzrástol na 51,2 bodu, čím prekonal odhady analytikov. Nemecký priemysel sa udržal mierne nad hranicou rastu s hodnotou 50,3 bodu, zatiaľ čo pre celú eurozónu bol ukazovateľ potvrdený na úrovni 51,4 bodu.
Hoci údaje naznačujú postupnú stabilizáciu európskeho priemyslu, oživenie zostáva krehké a ďaleko od dynamického odrazenia. Pre investorov je to dôležité, pretože zlepšenie priemyselnej aktivity môže podporovať výsledky cyklických spoločností, no súčasné tempo rastu zostáva stále obmedzené.
Inflácia bude dnes najdôležitejšou udalosťou
Kľúčovým bodom dňa bude zverejnenie predbežného odčítania inflácie CPI v eurozóne za jún. Trh očakáva pokles inflácie z 3,2 % na 3,0 % medziročne.
Nižší odčítok by mohol potvrdiť, že cenové tlaky po predchádzajúcom raste cien energií postupne odeznievajú, čím by sa rozšíril priestor pre uvoľnenejšiu politiku Európskej centrálnej banky v nasledujúcich mesiacoch.
Naopak, inflácia vyššia, ako sa očakáva, by mohla opäť tlačiť nahor výnosy dlhopisov a obmedziť očakávania budúcich znížení úrokových sadzieb, čo by mohlo negatívne ovplyvniť ocenenia európskych akcií.
Fórum v Sintre môže nastaviť tón pre trhy
Druhou kľúčovou udalosťou bude panel centrálnych bankárov na každoročnom Fóre ECB v Sintre. Investori budú pozorne sledovať vyjadrenia:
- Kevina Warsha, predsedu Federálneho rezervného systému,
- Christine Lagarde, prezidentky Európskej centrálnej banky,
- Andrewa Baileya, guvernéra Bank of England,
- Tiffa Macklema, guvernéra Bank of Canada.
Najväčšia pozornosť sa sústreďuje na Kevina Warsha, ktorý na medzinárodnom fóre vystúpi po prvýkrát od prevzatia funkcie šéfa Fedu. Hoci bol spočiatku vnímaný ako kandidát, ktorý by mohol presadzovať uvoľnenejšiu menovú politiku, v posledných týždňoch zaujímal výrazne jastrabí postoj, zdôrazňujúc riziko pretrvávajúcej štrukturálnej inflácie.
Akýkoľvek náznak, že hlavné centrálne banky plánujú udržiavať reštriktívnu politiku dlhšie, môže ovplyvniť aj výnosy dlhopisov, aj ocenenia akcií.
Geopolitika zostáva naďalej rizikovým faktorom
Hoci ceny ropy do veľkej miery vzdali zisky vyvolané konfliktom na Blízkom východe a doprava cez Hormuzský prieliv sa postupne vracia do normálu, investori naďalej pozorne sledujú vývoj geopolitickej situácie.
Objavili sa správy, že prezident Donald Trump v posledných dňoch zvažoval obnovenie vojenských akcií proti Iránu, nakoniec sa však rozhodol pokračovať v diplomatickom úsilí. Plánované rozhovory oboch strán v Dauhe znamenajú, že riziko opätovného eskalovanie napätia zostáva prítomné.
Pre Európu má to osobitný význam. Hospodárstvo eurozóny je oveľa citlivejšie na rast cien energií ako hospodárstvo USA, a preto by prípadný nový skok cien ropy mohol rýchlo vyústiť do vyššej inflácie a sťažiť ECB ďalšie uvoľňovanie menovej politiky.
Na čo sa zameriavajú investori?
Po dosiahnutí nových historických rekordov európsky akciový trh vstúpil do fázy vyčkávania. Dnešná relácia sa môže ukázať ako kľúčová pre krátkodobý smer obchodovania. Ak bude inflácia nižšia, ako sa predpokladá, a centrálni bankári si zachovajú umiernený tón, európske indexy môžu pokračovať v raste. Naopak, vyššia inflácia alebo jastrabejšie signály z fóra v Sintre by mohli investorov podnietiť k realizácii ziskov po veľmi silnom rallye posledných týždňov. Zatiaľ trh zostáva pokojný, no nasledujúce hodiny môžu priniesť výrazne vyššiu volatilitu, ako tá, ktorá bola pozorovaná na začiatku stredajšej relácie.
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