Crypto správy: Bitcoin stráca 2 % 🚩 Klesnú kryptomeny opäť?

Kryptomeny dnes zaznamenávajú mierne poklesy v prostredí opatrného sentimentu na Wall Street a pretrvávajúcej neistoty na globálnych trhoch. Bitcoin klesá o viac než 2 %, zatiaľ čo širší kryptomenový trh čelí vážnej výzve z hľadiska prílevu kapitálu a zapojenia investorov. Významné je, že ponuka stablecoinu USDT sa za posledné dva mesiace znížila o viac než 3 miliardy USD, čo pripomína medvedí trhový vzorec z roku 2022.
On-chain dáta
USDT práve vyslal signál, ktorý bol naposledy zaznamenaný iba na dne trhu v roku 2022. Historicky extrémne napätie v likvidite označovalo potenciálne príležitostné zóny, avšak až po potvrdení vyčerpania predajného tlaku.
Zdroj: CryptoQuant
Bitcoin zaznamenal nízku sieťovú aktivitu počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov. Naposledy bola podobná dynamika pozorovaná v roku 2024, keď cena Bitcoinu prešla korekciou približne -30 %.
Zdroj: CryptoQuant
Binance Buying Power Index klesol na úrovne, ktoré boli zaznamenané už v minulosti. Dáta poukazujú na známy vzorec: stlačené okno dopytu, trh, ktorý si „berie dych“, a – ak by sa história opakovala – nastavenie, ktoré sa štatisticky častejšie vyriešilo smerom nahor.
Zdroj: CryptoQuant, Binance
Toky do ETF na Bitcoin a Ethereum
Počas posledných niekoľkých obchodných seáns pokračovali čisté odtoky kapitálu z ETF na Bitcoin a Ethereum. Wall Street zjavne znižuje expozíciu napriek výrazným cenovým poklesom v posledných týždňoch.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Bitcoin a Ethereum (D1, H1)
Obe kryptomeny zaznamenali prudké poklesy. Ako je však viditeľné na hodinovom časovom rámci, predajný tlak zostáva pretrvávajúci. Absencia štrukturálneho nákupného impulzu sa stala hlavným problémom kryptomenového trhu, možno ešte významnejším než previs latentnej ponuky.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
