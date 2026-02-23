viac
15:29 · 23. februára 2026

Crypto správy: Bitcoin stráca 2 % 🚩 Klesnú kryptomeny opäť?

Kryptomeny dnes zaznamenávajú mierne poklesy v prostredí opatrného sentimentu na Wall Street a pretrvávajúcej neistoty na globálnych trhoch. Bitcoin klesá o viac než 2 %, zatiaľ čo širší kryptomenový trh čelí vážnej výzve z hľadiska prílevu kapitálu a zapojenia investorov. Významné je, že ponuka stablecoinu USDT sa za posledné dva mesiace znížila o viac než 3 miliardy USD, čo pripomína medvedí trhový vzorec z roku 2022.

On-chain dáta

USDT práve vyslal signál, ktorý bol naposledy zaznamenaný iba na dne trhu v roku 2022. Historicky extrémne napätie v likvidite označovalo potenciálne príležitostné zóny, avšak až po potvrdení vyčerpania predajného tlaku.

Image

Zdroj: CryptoQuant

Bitcoin zaznamenal nízku sieťovú aktivitu počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov. Naposledy bola podobná dynamika pozorovaná v roku 2024, keď cena Bitcoinu prešla korekciou približne -30 %.

Image

Zdroj: CryptoQuant

Binance Buying Power Index klesol na úrovne, ktoré boli zaznamenané už v minulosti. Dáta poukazujú na známy vzorec: stlačené okno dopytu, trh, ktorý si „berie dych“, a – ak by sa história opakovala – nastavenie, ktoré sa štatisticky častejšie vyriešilo smerom nahor.

Image

Zdroj: CryptoQuant, Binance

Toky do ETF na Bitcoin a Ethereum

Počas posledných niekoľkých obchodných seáns pokračovali čisté odtoky kapitálu z ETF na Bitcoin a Ethereum. Wall Street zjavne znižuje expozíciu napriek výrazným cenovým poklesom v posledných týždňoch.


Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

Bitcoin a Ethereum (D1, H1)

Obe kryptomeny zaznamenali prudké poklesy. Ako je však viditeľné na hodinovom časovom rámci, predajný tlak zostáva pretrvávajúci. Absencia štrukturálneho nákupného impulzu sa stala hlavným problémom kryptomenového trhu, možno ešte významnejším než previs latentnej ponuky.

Zdroj: xStation5

Zdroj: xStation5

