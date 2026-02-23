Ropa medzi diplomaciou a clami: Trh zostáva napätý 🛢️

- Brent okolo 71,72 USD, WTI okolo 66,44 USD.
- Minulý týždeň narástol o viac ako 5 % v dôsledku geopolitického napätia.
- Rokovania medzi USA a Iránom zmierňujú obavy z eskalácie konfliktu.
- Neistota ohľadom ciel a globálnej ekonomiky zvyšuje volatilitu trhu.
Ceny ropy na začiatku týždňa stagnujú, keďže trh vyvažuje geopolitické napätie medzi USA a Iránom s neistotou ohľadom colnej politiky USA. Severnomorská ropa Brent sa obchoduje okolo 71,72 USD za barel, zatiaľ čo americká WTI okolo 66,44 USD. Obe referenčné ceny minulý týždeň vzrástli o viac ako 5 %, pričom cena ropy Brent zostala blízko šesťmesačného maxima.
Ceny podporili obavy z možného vojenského konfliktu medzi USA a Iránom. Situáciu však čiastočne upokojuje príprava tretieho kola rokovaní o iránskom jadrovom programe. Podľa dostupných informácií Irán naznačil ochotu urobiť určité ústupky výmenou za zrušenie sankcií a uznanie jeho práva na obohacovanie uránu.
Na druhej strane trh sleduje vývoj v USA. Najvyšší súd zrušil predchádzajúci colný program prezidenta Donalda Trumpa a americká colná správa oznámila pozastavenie určitých ciel. Trump však následne vyhlásil, že dočasné dovozné clá zvýši z 10 % na 15 %, čo opäť zvyšuje neistotu ohľadom vplyvu na globálny obchod a hospodársky rast.
Analytici poukazujú na to, že rast cien je v súčasnosti spôsobený skôr geopolitickým rizikom ako skutočným nedostatkom ropy na fyzickom trhu. Slabšie spotové rozpätia a fyzické rozdiely naznačujú, že fundamentálna ponuka zostáva relatívne stabilná.
Cenový trend preto zostáva nejasný. Kombinácia faktorov – rokovania medzi USA a Iránom, vojna na Ukrajine a zmeny v obchodnej politike USA – vytvára prostredie zvýšenej volatility, hoci krátkodobý smer trhu nie je jasný.
Graf OIL (H1)
Cena ropy sa v súčasnosti pohybuje okolo úrovne 71,44 USD, tesne pod miestnym maximom 71,82 USD. Trh tak testuje kľúčový odpor, ktorého prelomenie by mohlo otvoriť priestor pre ďalší rast. Po predchádzajúcej korekcii sa cena odrazila od 23,6 % Fibo oblasti (70,64 USD) a zostáva nad kĺzavým priemerom EMA 50 (70,65 USD) a SMA 100 (69,60 USD). Oba priemery majú vzostupný trend, čo potvrdzuje krátkodobý býčí trend. CCI je na úrovni 129,7, čo je v prekúpenej zóne, čo môže signalizovať krátkodobé spomalenie rastu alebo technickú korekciu. Momentum však zostáva nad 100, čo naznačuje pokračujúcu silu kupujúcich.
Z technického hľadiska je dôležité sledovať:
- Odpor na úrovni 71,80 – 72,00 USD – prekonanie tejto úrovne by mohlo vyvolať ďalšiu vlnu nákupov.
- Podpora na úrovni 70,60 USD (23,6 % Fibo a EMA 50).
- Hlbšia podpora okolo úrovne 69,90 – 69,30 USD (38,2 – 50 % Fibo).
Zdroj: xStation5
