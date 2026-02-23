Enel posilňuje investície do sietí: Španielsko získa miliardy eur ⚡

- Enel plánuje investície 26 mld. eur do sietí do roku 2028.
- Španielsko získa približne 5,5 mld. eur, viac než v predchádzajúcom pláne.
- Regulátor stanovil návratnosť na 6,58 %, pod požadovanými 7 %.
- Vyššie investície môžu posilniť infraštruktúru, no tlak na marže pretrváva.
Talianska energetická skupina Enel predstavila investičný plán v objeme 63 miliárd USD, v rámci ktorého chce do roku 2028 investovať približne 26 miliárd eur do rozvoja elektrických sietí. Významná časť týchto prostriedkov smeruje do Španielska prostredníctvom dcérskej spoločnosti Endesa.
Na Španielsko pripadne približne 21 % plánovaných investícií do sietí, teda asi 5,5 miliardy eur. To predstavuje výrazné navýšenie oproti predchádzajúcemu plánu, v ktorom Endesa počítala s investíciami okolo 4 miliárd eur. Zvýšenie prichádza v citlivom období po rozsiahlemu blackoutu 28. apríla, ktorý zasiahol Španielsko a Portugalsko a znovu otvoril diskusiu o potrebe modernizácie infraštruktúry. Španielsky regulátor stanovil návratnosť investícií do distribučných sietí na úrovni 6,58 %, čo je menej než viac ako 7 %, ktoré energetické spoločnosti vrátane Endesy požadovali. Regulátor argumentuje potrebou vyvážiť investície s ochranou spotrebiteľov pred rastom cien.
Z pohľadu investorov je kľúčové sledovať, či zvýšené kapitálové výdavky povedú k dlhodobému rastu hodnoty aktív a stabilnejším výnosom, alebo či nižšia povolená návratnosť obmedzí profitabilitu segmentu sietí. Rozvoj infraštruktúry je pritom zásadný aj pre ďalšiu integráciu obnoviteľných zdrojov energie.
Graf ENEL.IT (D1)
Akcie spoločnosti Enel sa obchodujú okolo 9,70 EUR a pohybujú sa v rastúcom trende. Cena sa drží nad kĺzavými priemermi EMA 50 (9,16 EUR) aj SMA 100 (8,89 EUR), ktoré majú rastúci sklon a potvrdzujú dlhodobo pozitívnu štruktúru trhu. V posledných týždňoch došlo k prudšej korekcii smerom k oblasti 9,00 EUR, odkiaľ však nasledoval rýchly návrat kupujúcich a opätovný rast k lokálnym maximám približne 9,65–9,70 EUR. Táto oblasť teraz predstavuje kľúčovú krátkodobú rezistenciu. RSI sa nachádza na hodnote 59,6, čo signalizuje solidné nákupné momentum bez vstupu do prekúpeného pásma.
Z technického hľadiska bude dôležité, či sa akciám podarí udržať nad úrovňou 9,50 EUR. Jej udržanie by mohlo otvoriť priestor na rast smerom k psychologickej hranici 10 EUR. Naopak prípadná korekcia by mohla nájsť podporu najprv pri EMA 50 (9,16 EUR) a následne pri SMA 100 (8,89 EUR).
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách.