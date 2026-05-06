Zhrnutie trhov: Reporty Axios podporujú európske trhy; Novo Nordisk hviezdou dňa❓🚀

Európske akciové indexy otvorili stredajšiu seansu pevne v pozitívnom teritóriu. Futures kontrakt na Euro Stoxx 50 (EU50) rastie približne o 2,74 %, zatiaľ čo nemecký DAX (DE40) pridáva 2,51 %. To odráža globálne zlepšenie investorského sentimentu. Hlavným katalyzátorom rastu je pokrok v mierových rokovaniach medzi USA a Iránom. Podľa reportov Axios je Washington blízko podpisu jednostránkového memoranda o porozumení (MOU), ktoré by počítalo s moratóriom na iránske obohacovanie uránu, postupným rušením sankcií a otvorením Hormuzského prielivu.
Vyhliadka na deeskaláciu konfliktu na Blízkom východe má priamy vplyv na ceny ropy. Brent (OIL) aj WTI (OIL.WTI) klesajú o viac než 9–10 % a obchodujú sa na úrovniach 100,47 USD a 92,25 USD za barel. Americký dolár jasne stráca. Index USDIDX klesá o 0,67 % na 97,70, zatiaľ čo pár EUR/USD rastie o 0,64 % a obchoduje sa nad 1,1767. To ukazuje na rotáciu kapitálu mimo bezpečné aktíva.
Na sektorovej úrovni v indexe Euro Stoxx 50 vedú priemyselné spoločnosti (Safran +4,30 %, Airbus +2,59 %, Siemens Energy +2,32 %) a finančný sektor (UniCredit +2,82 %, ING +2,97 %, BNP Paribas +2,61 %). Najslabšiu výkonnosť naopak vykazuje energetický sektor. ENI klesá o 2,44 % a TotalEnergies o 1,12 %. Technologický sektor sa vyvíja zmiešane. ASML rastie o 1,90 %, ale Infineon klesá o 2,02 %. V sektore nevyhnutného spotrebného tovaru oslabuje AB InBev o 3,58 % a Wolters Kluwer patrí medzi najväčších porazených dňa s poklesom o 7,55 %.
Výkonnosť sektorov
Informácie o spoločnostiach
- Novo Nordisk je bezpochyby hviezdou dňa. Akcie rastú až o 9,2 % po výsledkoch za Q1 2026, ktoré výrazne prekonali očakávania. Reportované tržby dosiahli 96,82 miliardy DKK oproti odhadu 69,38 miliardy DKK. EBIT dosiahol 59,62 miliardy DKK oproti konsenzu iba 29 miliárd DKK a hrubá marža predstavovala 85,9 % oproti očakávaným 81,3 %. Kľúčovým ťahúňom bol Wegovy, a to injekčná verzia s tržbami 18,24 miliardy DKK aj prelomová tabletová verzia s tržbami 2,26 miliardy DKK v prvom štvrťroku od januárového uvedenia na trh. Podľa CEO Mikea Doustdara ide o „najsilnejšie uvedenie produktu GLP-1 v USA v histórii“ a počet týždenných predpisov už prekročil 200 000. Spoločnosť zvýšila prognózu pre rok 2026 a teraz očakáva zmenu očistených tržieb pri konštantných výmenných kurzoch v rozmedzí -4 % až -12 %. Predtým očakávala -5 % až -13 %. Analytici Morgan Stanley to vnímajú ako stále konzervatívne predpoklady, ktoré naznačujú výsledok v hornej polovici rozpätia.
- Akcie BMW rastú až o 6 %, pretože výsledky za Q1 2026 napriek miernemu zaostaniu tržieb za očakávaniami (31,0 miliardy EUR vs. odhad 32,2 miliardy EUR) pozitívne prekvapili v kľúčových ukazovateľoch. Marža EBIT v segmente Automotive dosiahla 5,0 %, nad odhadom 4,7 %, a cash flow bolo výrazne nad očakávaniami. JPMorgan a Bernstein zdôrazňujú, že výsledok zahŕňa jednorazovú rezervu 300 miliónov EUR na právne konania. Bez nej by výsledky boli v súlade s konsenzom. Spoločnosť zachováva prognózu pre rok 2026 a naďalej očakáva maržu EBIT v rozmedzí 4–6 %, hoci varuje pred negatívnym dopadom ciel vo výške približne 1,25 percentuálneho bodu.
- Lufthansa rastie až o 3,5 % napriek nominálnej strate v Q2 2026. Kľúčovým faktorom je zachovanie celoročných prognóz, čo je podľa JPMorgan pozitívne prekvapenie, keďže trh už počítal so znížením výhľadu. Tržby dosiahli 8,75 miliardy EUR oproti odhadu 8,49 miliardy EUR, teda medziročný rast o 7,6 %. Strata EBIT dosiahla 612 miliónov EUR oproti očakávanej strate 650 miliónov EUR a očistený voľný cash flow vzrástol medziročne o 65 % na 1,38 miliardy EUR. Rizikom zostávajú vyššie náklady na palivo. Konflikt na Blízkom východe vytvára v roku 2026 dodatočné náklady vo výške 1,7 miliardy EUR, hoci 80 % dopytu po leteckom petroleji je zaistených. Lufthansa sa zameriava na vyššie ceny leteniek a optimalizáciu siete, aby tieto náklady kompenzovala.
- Diageo zverejnilo obchodný update za Q3 fiškálneho roka 2026. Reportované čisté tržby vzrástli o 2,3 % na 4,5 miliardy USD, organický rast však dosiahol iba 0,3 %. Objemy vzrástli o 0,4 %, zatiaľ čo cena/mix klesli o 0,1 %. Spoločnosť potvrdila celoročné prognózy, čo trh prijal bez výraznejšej reakcie. Výsledok ukazuje stabilizáciu po predchádzajúcich slabších štvrťrokoch.
- Continental pozitívne prekvapil v Q1 2026. Očistená marža EBIT vzrástla na 11,9 % zo 6,6 % pred rokom, zatiaľ čo čistý zisk sa zvýšil na 200 miliónov EUR zo 68 miliónov EUR v Q1 2025. Tržby skupiny dosiahli 4,396 miliardy EUR, v súlade s odhadmi, hoci divízia pneumatík zaznamenala mierny pokles na 3,3 miliardy EUR. Spoločnosť zachováva výhľad pre rok 2026 napriek geopolitickej neistote.
- Daimler Truck vykázal v Q1 2026 robustný dopyt. Nové objednávky vzrástli na 114 043 vozidiel zo 76 222 pred rokom, zatiaľ čo v kľúčovom segmente Trucks North America objednávky medziročne vyskočili až o 86 %. Spoločnosť zachováva celoročný výhľad očisteného EBIT na úrovni 3,2–3,7 miliardy EUR.
