Zhrnutie trhu: Európske indexy dosahujú nové maximá 🚀

- Európske akciové trhy pokračovali v silnej rally a hlavné indexy dosiahli nové historické maximá. Rast podporuje optimizmus okolo podnikových výsledkov, spomaľujúca inflácia a rotácia kapitálu smerom k cyklickým sektorom.
- Index Stoxx Europe 600 rastie o 0,60 % na 626 bodov, teda na nové rekordné úrovne. Hlavnými ťahúňmi sú najmä akcie z obranného a bankového sektora.
- V Spojenom kráľovstve dosiahol index UK100 (FTSE 100) nové historické maximá, keď posilnil o 0,92 % po tom, čo inflácia spomalila približne na 3,0 %, najnižšiu úroveň za takmer rok. Tento údaj posilnil očakávania, že Bank of England by mohla čoskoro začať so znižovaním úrokových sadzieb.
- Obranné spoločnosti patrili medzi hlavné ťahúne dnešnej rally. Akcie BAE Systems (BA.UK) rastú o 3,50 % po zverejnení rekordných ziskov a správ o masívnom objeme objednávok.
- Rolls-Royce (RR.UK) taktiež dosiahol nové maximá, keď pridal 2,70 %, čím podporil rast indexu UK100. Investori odmeňujú spoločnosti napojené na letecký a obranný sektor.
- Okrem obrany sa zotavili aj bankové a finančné tituly, ktoré podporili širší rast v Európe po predchádzajúcom tlaku na sektor. K rastu prispeli aj komoditné a energetické spoločnosti.
- Člen Výkonnej rady ECB Piero Cipollone zdôraznil pokrok v projekte digitálneho eura, ktorého cieľom je ochrániť úlohu európskych bánk v platobnom systéme a posilniť lokálnu platobnú infraštruktúru voči globálnym kartovým sieťam.
- Euro mierne oslabilo po správach, že prezidentka ECB Christine Lagarde by mohla odstúpiť pred koncom svojho mandátu, čo na trh vnieslo prvok neistoty.
- Investori naďalej sledujú geopolitický vývoj vrátane mierových rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom a rokovaní medzi USA a Iránom o jadrovom programe, ktoré formujú širšie makroekonomické rizikové prostredie.
Makrodáta zo Spojeného kráľovstva
- Spotrebiteľská inflácia v Spojenom kráľovstve v januári klesla na 3,0 % (z 3,4 % v decembri), čo je najnižšia úroveň za takmer rok a znamená zmiernenie tlaku na životné náklady.
- Jadrová inflácia (bez najviac volatilných zložiek) taktiež spomalila, čo posilnilo očakávania, že Bank of England by mohla začať so znižovaním sadzieb už v marci 2026. Trhy aktuálne započítavajú približne 90 % pravdepodobnosť takéhoto kroku.
- Miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve vzrástla približne na 5,2 %, najvyššiu úroveň za posledných päť rokov, čo ďalej posilňuje argumenty pre menové uvoľnenie.
- Investori teraz očakávajú prvé zníženie sadzieb Bank of England v roku 2026 s možnosťou ďalších poklesov, ak bude proces dezinflácie pokračovať.
