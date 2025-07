Zisk Bank of America prekonal odhady vďaka silnému tradingu a rastúcim úrokovým príjmom

Bank of America prekvapila investorov solídnymi výsledkami za druhý kvartál, keď vykázala zisk 7,1 miliardy USD (0,89 USD na akciu), čím prekonala odhady analytikov (0,86 USD). K rastu prispeli predovšetkým výrazné výnosy z obchodovania a rastúci čistý úrokový výnos, ktorý medziročne vzrástol o 7 % na 14,7 miliardy USD.

Divízia predaja a obchodovania priniesla 15 % medziročný nárast tržieb na 5,4 miliardy USD, už trinásty kvartál po sebe s rastom. Výnosy z obchodovania s dlhopismi, menami a komoditami (FICC) vzrástli o 16 %, zatiaľ čo akciové obchodovanie o 10 %, keď trhy reagovali na eskaláciu geopolitického napätia a neistotu ohľadom americkej obchodnej politiky.

Naopak, poplatky z investičného bankovníctva klesli o 9 % na 1,4 miliardy USD, čo je slabší výsledok ako u konkurencie. JPMorgan, Citigroup aj Wells Fargo zaznamenali rast v rozmedzí 7–13 %, podporený oživením aktivity na konci kvartálu. Dealmaking bol v apríli utlmený obavami z obchodných rozhodnutí prezidenta Trumpa, pretrvávajúcimi geopolitickými rizikami a vysokými sadzbami. Napriek tomu analytici očakávajú oživenie v druhej polovici roka.

Výraznú rolu v pozitívnom výsledku zohrali aj úrokové príjmy, ktoré profitovali z poklesu nákladov na depozitá po minuloročných krokoch Fedu. Banka potvrdila výhľad čistého úrokového výnosu na 15,5 až 15,7 miliardy USD vo štvrtom kvartáli, čo by znamenalo rekordnú úroveň za rok 2025.

Banka navýšila rezervy na straty z úverov na 1,6 miliardy USD, čo je mierny nárast oproti 1,5 miliarde pred rokom. Napriek silným výsledkom za druhý kvartál zostávajú akcie Bank of America výkonnostne pod úrovňou hlavných konkurentov aj širšieho bankového indexu KBW. Reakcia trhu bola pozitívna, akcie BofA pred otvorením trhu posilnili o 1 %.

Graf BAC.US (D1)

Akcie Bank of America sa po zverejnení silných kvartálnych výsledkov obchodujú na úrovni 46,07 USD. Cena sa aktuálne nachádza nad kĺzavým priemerom EMA 50 (oranžová) aj nad SMA 100 (modrá), čo signalizuje udržanie strednodobého rastového trendu.

RSI osciluje okolo neutrálnej hodnoty 48,6, čo naznačuje, že trh nie je ani prekúpený, ani prepredaný.

MACD sa drží tesne nad signálnou líniou, ale zreteľne spomaľuje, čo naznačuje možné oslabenie býčieho momenta.

Technicky vzaté, akcie po prudkom raste prešli do fázy konsolidácie, pričom kľúčová podpora sa nachádza v oblasti EMA 50 (45 USD). Jej udržanie by mohlo vytvoriť priestor pre nový rastový impulz.

Naopak, prielom pod túto úroveň by mohol otvoriť cestu k testu oblasti okolo 43–42 USD, kde sa nachádza dlhodobejšia podpora v podobe SMA 100.

Zdroj: xStation5

