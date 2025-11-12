Zisk spoločnosti SoftBank Group viac než zdvojnásobil na 16,6 miliardy USD vďaka investíciám do AI

-
SoftBank Group za Q2 2025 vykázala čistý zisk približne ¥2,502 biliónu (~16,6 miliardy USD), čo je viac než dvojnásobok oproti predchádzajúcemu roku.
-
Kľúčovými faktormi boli zisky z podielu v OpenAI a predaj akcií Nvidia (~5,8 miliardy USD).
-
Výsledok potvrdzuje strategický posun SoftBank smerom k vlastníctvu infraštruktúry pre AI a technologických aktív, avšak model zostáva rizikový.
-
Budúci výkon môže byť volatilný vzhľadom na vysoké ocenenie, veľký rozsah investícií a citlivosť na trendy v oblasti AI.
-
Japonský investičný konglomerát SoftBank Group za druhé štvrťrok končiaci 30. septembra 2025 vykázal čistý zisk vo výške približne ¥2,502 biliónu (cca 16,6 miliardy USD), čo predstavuje viac než dvojnásobok ročného výsledku (¥1,18 biliónu) pred rokom. Tento vynikajúci výsledok bol predovšetkým dôsledkom investícií súvisiacich s umelou inteligenciou – hlavne podielu v spoločnosti OpenAI – a strategického predaja akcií spoločnosti Nvidia.
Zisky podporené investíciami do AI
Ziskový nárast bol ťahaný najmä zhodnotením podielu v spoločnosti OpenAI, pričom Vision Fund vykázal zisk približne ¥2,157 biliónu. Súčasne SoftBank v októbri 2025 predal svoj celý podiel v spoločnosti Nvidia (32,1 milióna akcií) za približne 5,83 miliardy USD. Firmu uviedla, že predaj nebol reakciou na hodnotu Nvidia, ale bol zameraný na uvoľnenie kapitálu pre ďalšie investície do AI infraštruktúry. Tento krok odráža stratégiu SoftBank zamerať sa na vývoj širokej škály technológií „physical AI“ – robotika, dátové centrá, achitektúra čipov.
Strategické implikácie a portfóliové postavenie
Výsledky potvrdili strategickú zmenu SoftBank: posun od čistého investičného modelu k vlastníctvu aktív kritických pre budúcu infraštruktúru umelej inteligencie. Generálny riaditeľ Masayoshi Son už dlhodobo upozorňoval na túto transformáciu a teraz vidíme jej účinok. Napriek tomu zostávajú riziká visoko: podnikanie v ranom štádiu, volatilita ocenenia a závislosť od dôvery investorov. Analytici konštatujú, že trhové očakávania boli výrazne nižšie (približne ¥207 miliárd), čo podčiarkuje značné prekvapenie výsledkami.
Výhľad a riziká
Hoci výsledky pôsobia impozantne, SoftBank upozorňuje, že vysoké zapojenie do investícií do raných fáz znamená riziko výraznej variability výsledkov. Spoločnosť čelí výzve efektívne nasadiť veľké investície do AI infraštruktúry, zachovať finančnú flexibilitu a vyhnúť sa nadmernej zadlženosti. Vzhľadom na vysoké ocenenia a rýchly vývoj v oblasti AI bude budúci výkon SoftBank výrazne závisieť od úspešnej realizácie stratégie.
