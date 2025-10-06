Zlato a bitcoin na historických maximách: politika, devalvácia meny

- Oslabenie hlavných mien podporuje alternatívne aktíva – americký dolár, japonský jen a euro čelia tlaku v dôsledku politickej a fiškálnej neistoty. Investori preto hľadajú ochranu pred znehodnotením mien v aktívach, ako je zlato a bitcoin.
Úvod
Zlato a Bitcoin sa obchodujú na historických maximách. Zlato prekonalo hranicu 3 900 libier za uncu a blíži sa k psychologickej hranici 4 000 libier za uncu, zatiaľ čo Bitcoin stúpol nad 125 000 libier. Tieto aktíva však predstavujú odlišné investičné svety. Jedno z nich má za sebou tisíce rokov histórie. Druhý existuje len 16 rokov. V súčasnosti ich však spája niekoľko kľúčových makroekonomických a geopolitických faktorov. V tomto článku sa zameriame na dôvody, prečo tieto aktíva v posledných mesiacoch a dňoch rastú, a pozrieme sa aj na to, čo to presne znamená pre investorov.
USA: dolár oslabuje, Bitcoin ťaží z neistoty
Americký dolár oslabuje spolu s japonským jenom v dôsledku politických zmien. Investori prechádzajú na „debasement trade“ – stratégiu presunu kapitálu z tradičných mien a finančných nástrojov do aktív, ktoré sú menej citlivé na znehodnotenie meny, ako je zlato a Bitcoin. Americký dolár je pod tlakom hlavne kvôli pretrvávajúcemu zastaveniu činnosti vlády v USA a rastúcim obavám o fiškálnu disciplínu.
Japonsko: jen pod tlakom kvôli novému premiérovi
Japonský jen v posledných dňoch výrazne oslabil. Trhy reagujú na očakávané vymenovanie Sanae Takaichi za premiérku, ktorá podporuje expanzívnu fiškálnu politiku. Jej plánované stimulačné opatrenia môžu v krátkodobom horizonte oživiť ekonomiku, ale zároveň zvyšujú riziko ďalšieho znehodnotenia meny. Investori sa obávajú, že pokračovanie uvoľnenej politiky povedie k vyššej inflácii a ďalším zásahom centrálnej banky. Japonský jen tak stráca svoju tradičnú reputáciu bezpečnej meny a kapitál sa presúva inde.
Európa: neistota ohľadom eura
Euro nie je výnimkou. Článok uvádza, že európska mena je pod tlakom kvôli novej politickej neistote vo Francúzsku, kde narastá napätie medzi vládou a opozíciou ohľadom fiškálnej politiky a rozpočtu. To prispieva k všeobecnej nervozite na devízových trhoch a rastúci dopyt po alternatívnych aktívach.
Zlato a bitcoin ako nové istoty pre investície?
Zlato opäť upevňuje svoju úlohu ako tradičné bezpečné útočisko. V čase zvýšenej neistoty sa investori vracajú k nemu ako k aktívu, ktoré si zachováva svoju hodnotu v dlhodobom horizonte bez ohľadu na politické cykly. Podobne aj Bitcoin priťahuje pozornosť ako „digitálne zlato“ – moderná forma ochrany proti inflácii a devalvácii meny. Na rozdiel od fyzického zlata však zostáva vysoko volatilný a jeho cena je silne závislá od nálady a očakávaní trhu.
Graf: Cena zlata stúpa na historické maximá (zlato, H1)
