- Rezignácia premiéra Sébastiena Lecornu odhaľuje hlbokú politickú dysfunkciu a bezprecedentnú nestabilitu vo Francúzsku.
- Francúzsko čelí systémovému dlhovému riziku s dlhom vo výške 3 345 miliárd EUR, rastúcimi úrokovými sadzbami a krehkým trhovým prostredím, ktoré zhoršuje nedôvera investorov.
- Krajina balansuje medzi politickou paralýzou a finančnou zraniteľnosťou, pričom v ohrození je dôveryhodnosť štátu a dôvera v demokraciu.
Rezignácia Sébastiena Lecornu z postu premiéra, ktorú dnes ráno prijal Emmanuel Macron, nie je bežnou vládnou epizódou.
Je to signál hlbokej dysfunkcie francúzskeho politického systému, kolabujúcej výkonnej moci a erozie kolektívnej dôvery. Novovymenovaná vláda sa v priebehu niekoľkých dní zrútila pod ťarchou kritiky a rozporov.
Tento náhly odchod prichádza v čase, keď krajina hľadá jasný rozpočtový a sociálny smer, a uvrhol Francúzsko do politickej nestability, akú za Macronovho druhého mandátu ešte nezažilo. Prezident teraz čelí rozhodujúcemu momentu: naliehavo vymenovať nového premiéra, rozpustiť už aj tak rozdrobené Národné zhromaždenie alebo – aspoň symbolicky – prevziať zodpovednosť za súčasný pat.
Dôsledky sú okamžité. Ministerské cesty sú zrušené, rozhodnutia pozastavené a finančné trhy už situáciu trestajú: index CAC 40 dnes ráno klesol takmer o 2 %, pričom francúzske banky sú pod najväčším tlakom. Výkonná moc sa javí ako paralyzovaná, zatiaľ čo verejnosť unavene sleduje politické divadlo, ktoré sa zmenilo na trvalú krízu.
Napätie okolo francúzskeho dlhu: systémové riziko
Francúzsko sa nachádza v chúlostivej situácii: vysoké rozpočtové deficity, politická nestabilita a rastúca nedôvera investorov vytvárajú toxickú kombináciu. K septembru 2025 dosiahol verejný dlh 3 345 miliárd EUR, čo predstavuje 114 % HDP – najviac v eurozóne. Deficity zostávajú alarmujúce: 5,8 % HDP v roku 2024, 5,4 % predpokladaných pre rok 2025.
Úrokové sadzby rastú od roku 2024: desaťročný výnos francúzskych štátnych dlhopisov je 3,60 %, čo je kritická hranica, ktorej prekročenie by mohlo vyvolať útoky na francúzsky dlh. Aj napriek medzinárodnej orientácii index CAC 40 trpí.
Výnosy francúzskych dlhopisov sú vyššie než v Španielsku, Portugalsku a dokonca aj v Grécku. Tridsaťročný výnos dosiahol 4,45 %, čo sú hodnoty naposledy zaznamenané v novembri 2011. Spread voči Nemecku je na úrovni 0,87, čo je maximum od roku 2012, posilnené znížením ratingu od agentúry Fitch a pretrvávajúcou politickou nestabilitou.
Každá vláda, ktorá sa pokúsila znížiť deficit, bola odmietnutá, čo vyvoláva obavy, že v rokoch 2026–2027 môžu náklady na obsluhu dlhu presiahnuť rozpočet na školstvo (66 mld. EUR vs. 64 mld. EUR).
V tomto kontexte je nevyhnutná opatrnosť. Technické trhové prostredie zatiaľ zostáva relatívne stabilné, podporené americkými indexmi a oslabujúcim dolárom. Avšak v prípade obratu a prenosu napätia môže byť dôsledok pre francúzsky trh katastrofálny.
Toto je presne ten zlomový moment, ktorého sa investori najviac obávajú.
Politický zlom?
Nech bude ďalší politický vývoj akýkoľvek, jedno je isté: rezignácia Sébastiena Lecornu nie je náhodná, ale príznakom systému, ktorý je na hrane a nedokáže sa obnoviť inak než cez krízu.
Vlády padajú, väčšiny sa rozpadajú, občania strácajú dôveru… Francúzsko balancuje medzi politickou paralýzou a kolektívnou skepsou.
Dnes už nejde len o osud premiéra, ale o dôveryhodnosť štátu a vieru v demokraciu. Krajina visí na rozhodnutí prezidenta, stojí na okraji priepasti a verejný dlh hrozí, že z politického šoku urobí systémovú búrku.
Francúzsko, „too big to fail“, musí teraz dokázať, že sa ešte dokáže udržať na nohách.
Nie je prekvapením, že trhy túto napätú situáciu odrážajú: CAC 40 otvoril s poklesom o 2 %, čím uväznil množstvo investorov obávajúcich sa ďalšieho poklesu smerom k 7 360 alebo dokonca 7 220 bodom.
Zdroj: xStation
