Cena ropy rastie po miernom navýšení ťažby OPEC+

- OPEC+ oznámil mierne navýšenie produkcie o 137 000 barelov denne, čo podporilo rast cien ropy.
- Brent aj WTI posilnili o viac než 1 %, reakcia trhu bola pozitívna.
- Trh naďalej ovplyvňujú zvýšené zásoby, geopolitické riziká a slabší dopyt, najmä zo Spojených štátov.
- Výhľad do konca roka 2025 zostáva opatrný vzhľadom na slabé fundamenty na strane dopytu.
Ceny ropy v pondelok vzrástli o viac než 1 %, po tom, čo OPEC+ oznámil len mierne navýšenie produkcie od novembra. Rozhodnutie navýšiť ťažbu len o 137 000 barelov denne rozptýlilo obavy z väčšieho prebytku na trhu a podporilo krátkodobý rast cien, hoci dlhodobé vyhliadky ostávajú utlmené pre slabý dopyt.
Futures na ropu Brent vzrástli o takmer 1 USD (1,5 %) na 65,52 USD za barel, zatiaľ čo americká WTI posilnila o 95 centov (1,6 %) na 61,83 USD. Podľa analytika spoločnosti Rystad Energy Janiva Shaha trh očakával výraznejší nárast produkcie, najmä na základe predchádzajúcej rétoriky. „Štruktúra minulého týždňa naznačovala, že OPEC+ by mohol prísť s väčším navýšením,“ uviedol Shah.
Skromné navýšenie prichádza v čase, keď sa na trh vracia venezuelský export, obnovili sa dodávky z irackého Kurdistanu cez Turecko a pre november sú dostupné nepredané objemy z Blízkeho východu. Analytik PVM Oil Associates Tamas Varga upozornil, že to môže ďalej zvyšovať tlak na ponuku.
Napätie v rámci OPEC+ bolo zjavné – Rusko podporovalo obmedzené navýšenie, aby ochránilo ceny, zatiaľ čo Saudská Arábia tlačila na výraznejšie navýšenie, aby rýchlejšie získala späť trhový podiel.
Navyše Saudská Arábia ponechala nezmenenú oficiálnu predajnú cenu ropy Arab Light pre Áziu, napriek tomu, že obchodníci očakávali mierne zvýšenie. Slabší dopyt v regióne stlačil prémiové ceny na 22-mesačné minimum.
Ďalšie obmedzenie rastu cien môžu priniesť aj blížiace sa odstávky rafinérií na Blízkom východe, ako aj pretrvávajúce signály slabého dopytu v USA. Zásoby ropy, benzínu a destilátov v USA vzrástli viac, než sa očakávalo a celková dodávka produktov – považovaná za proxy dopytu – klesla o 627 000 barelov denne.
Geopolitické riziká, čínske hromadenie zásob a obmedzená efektivita obchodných trás v dôsledku sankcií však naďalej podporujú ceny.
Podľa hlavného analytika IG Group Chrisa Beauchampa bude ďalší vývoj závisieť predovšetkým od toho, či americká ekonomika zrýchli v zvyšku roka 2025 a v roku 2026, čo by mohlo zlepšiť dopytovú rovnováhu.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena OIL.WTI aktuálne dosahuje 61,72 USD a po prielome zostupnej trendovej línie vykazuje známky možného obratu trendu. Cena sa v súčasnosti pohybuje medzi kĺzavými priemermi – EMA 50 (61,48 USD) a SMA 100 (61,75 USD). Fibonacciho retracement predchádzajúceho poklesu ukazuje, že cena sa práve nachádza nad úrovňou 23,6 % (61,78 USD), čo je prvá kľúčová rezistencia. Silný prielom nad túto zónu by mohol otvoriť priestor k ďalším hladinám:
-
62,67 USD (38,2 %)
-
63,38 USD (50,0 %)
-
64,10 USD (61,8 %)
Indikátory taktiež naznačujú zlepšenie:
-
CCI sa drží v kladných hodnotách okolo 42 bodov, čo signalizuje mierny nákupný záujem
-
Momentum výrazne vzrástlo na hodnotu 101,3, čo potvrdzuje silu kupujúcich
-
Objem obchodov zostáva zvýšený počas rastových sviečok, čo podporuje platnosť obratu trendu
Z technického hľadiska je teraz kľúčové, či cena udrží supportné pásmo okolo 61,5 – 61,75 USD (oblasť kĺzavých priemerov), pretože jeho prielom by mohol viesť k opätovnému testovaniu úrovne 60,35 USD, čo je predchádzajúce lokálne minimum.
Zdroj: xStation5
