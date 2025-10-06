AMD rastie na vlne dohody s OpenAI. V predobchodnej fáze akcie stúpajú o 25 %.

- AMD podpísalo dohodu s OpenAI o dodávkach čipov Instinct MI450, čím zvyšuje svoj podiel na trhu s umelou inteligenciou.
- AMD podpísalo dohodu s OpenAI o dodávkach čipov Instinct MI450, čím zvyšuje svoj podiel na trhu s umelou inteligenciou.
- OpenAI môže nakúpiť až 160 miliónov akcií AMD, čo zdôrazňuje strategickú povahu tohto partnerstva.
Dohoda medzi AMD a OpenAI predstavuje kľúčový moment nielen pre samotnú spoločnosť, ale aj pre celý trh s umelou inteligenciou.
Vďaka dodávkam výkonných čipov Instinct MI450 s celkovou kapacitou 6 gigawattov AMD ukazuje, že je pripravené konkurovať Nvidii, súčasnému lídrovi v oblasti AI čipov.
Táto spolupráca umožní AMD výrazne zvýšiť svoj podiel v rýchlo rastúcom segmente AI infraštruktúry a zároveň zrýchliť vývoj pokročilých AI riešení na celom svete.
Okrem toho AMD vydalo spoločnosti OpenAI warranty na až 160 miliónov akcií, ktoré budú aktivované po dosiahnutí konkrétnych technických a finančných míľnikov.
Možnosť, že OpenAI bude môcť nakupovať akcie za zvýhodnených podmienok, jasne naznačuje, že toto partnerstvo má dlhodobý a strategický charakter s potenciálnymi obojstrannými výhodami.
Pre AMD to znamená vyhliadku na výrazný rast príjmov, najmä ak hodnota dohody dosiahne desiatky miliárd dolárov ročne. Spolupráca s lídrom v oblasti AI zároveň potvrdzuje, že AMD nielen vyvíja pokročilé technológie, ale aj efektívne buduje strategické obchodné vzťahy na vysokej úrovni.
Sam Altman, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ OpenAI, zdôraznil, že partnerstvo s AMD je kľúčové pre zvýšenie výpočtového výkonu potrebného na úplné využitie potenciálu umelej inteligencie.
Táto dohoda zapadá do širšieho trendu rozširovania AI infraštruktúry vo svete, kde firmy intenzívne investujú do vývoja generatívnych AI technológií. Napríklad Nvidia nedávno oznámila zámer investovať až 100 miliárd USD do OpenAI s cieľom spoločne vyvíjať dátové centrá založené na jej systémoch.
V kontexte trhu s polovodičmi môže táto dohoda zmeniť rozloženie síl, najmä vzhľadom na rastúci dopyt po AI čipoch v dôsledku rozvoja generatívnej umelej inteligencie a širokého uplatnenia týchto technológií naprieč rôznymi sektormi ekonomiky.
Pre investorov je to jasný signál, že AMD dynamicky rozširuje svoje portfólio a má potenciál účinne konkurovať na globálnom trhu, čo by sa malo pozitívne prejaviť na hospodárskych výsledkoch spoločnosti v najbližších rokoch.
Okrem toho akcie AMD od začiatku roka vzrástli približne o 20 %, čím prekonali hlavné indexy ako S&P 500 a NASDAQ. Cena akcií sa stále nachádza v silnom rastovom trende, čo ďalej potvrdzuje rastúci záujem investorov a optimizmus o budúcnosti spoločnosti.
Táto dohoda nie je len úspechom pre AMD, ale aj dôležitým krokom k konkurencieschopnejšiemu a inovatívnejšiemu trhu s polovodičmi, kde strategické partnerstvá zohrávajú kľúčovú úlohu.
Vývoj tejto spolupráce bude určite stáť za pozornosť, rovnako ako jej vplyv na budúcnosť sektora umelej inteligencie.
