Bitcoin blízko historického maxima 📈 Ethereum rastie o 3 %

- Bitcoin si pripisuje viac než 1 % a blíži sa k hranici 125 000 USD.
- Ethereum rastie takmer o 3,5 % a smeruje k úrovni 4 700 USD – najvyššej od 18. septembra.
- Silnejší americký dolár nezastavuje tento rastový trend.
Kryptomeny dnes obchodujú vyššie a najnovšia analýza CryptoQuant poukazuje na rastúci dopyt po Bitcoine spolu s klesajúcim podielom nerealizovaných ziskov medzi investormi, čo pomáha obmedzovať predajný tlak.
Jedným z hlavných faktorov tohto trendu je dopyt na spotovom trhu, ktorý rastie už od júla a aktuálne presahuje 62 000 BTC mesačne. Takáto expanzia je považovaná za kľúčový predpoklad väčších trhových rastov – podobný vzorec bol pozorovaný na konci rokov 2020, 2021 a 2024.
Veľkí držitelia („veľryby“) taktiež prispievajú k tomuto rastu. Ich kombinované držby aktuálne rastú ročným tempom 331 000 BTC, v porovnaní s 255 000 BTC v 4Q 2024 a 238 000 BTC na začiatku 4Q 2020.
Dáta naznačujú, že akumulácia zostáva nad dlhodobým trendom a ďaleko od úrovne vyčerpania. Táto situácia ostro kontrastuje s rokom 2021, keď zostatky „veľrýb“ klesli o približne 197 000 BTC.
On-chain dáta od CryptoQuant zároveň naznačujú oslabenie predajného tlaku zo strany veľkých adries.
Zdroj: xStation5
Čisté prílevy do kryptomien taktiež rastú, zatiaľ čo inštitucionálny dopyt prostredníctvom ETF fondov so sídlom v USA by mohol v nasledujúcich mesiacoch ďalej podporiť trh.
V tom istom štvrťroku minulého roka ETF fondy zvýšili svoje držby o 213 000 BTC, čo predstavuje viac ako 70 % medziročný nárast.
Zdroj: CryptoQuant
Ethereum (časový rámec D1)
Cena ETH dnes rastie na úrovne, ktoré sme nevideli od druhej polovice septembra.
Ak bude rast pokračovať, ďalším kľúčovým cieľom môže byť úroveň okolo 4 800 USD, čo zodpovedá tohtoročným maximám.
Zdroj: xStation5
