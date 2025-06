🟡 Zlato klesá takmer o 1,5 % pred PCE údajmi

├Üdaje o infl├ícii v USA, ktor├ę bud├║ zverejnen├ę o 14:30, pravdepodobne nezmenia dlhodob├Ż v├Żh─żad Feder├ílneho rezervn├ęho syst├ęmu, ale poskytn├║ poh─żad na vplyv ciel.

Zlato zaznamen├íva v├Żrazn├Ż pokles hodnoty, ─Źo je zauj├şmav├ę vzh─żadom na s├║─Źasn├ę oslabenie dol├íra a rast├║ce o─Źak├ívania zn├ş┼żenia sadzieb zo strany Fedu. Tento p├íd je najm├Ą reakciou na pozit├şvny v├Żvoj obchodn├Żch rokovan├ş medzi USA, ─î├şnou a ─Ćal┼í├şmi svetov├Żmi ekonomikami. Napriek tomu je dne┼ín├ę zverejnenie ├║dajov d├┤le┼żit├ę pre dlhodob├ę o─Źak├ívania oh─żadom ├║rokov├Żch sadzieb, hoci v kr├ítkodobom horizonte sa Americk├í centr├ílna banka pravdepodobne zameria sk├┤r na ├║daje z trhu pr├íce a index CPI, ktor├ę poskytuj├║ okam┼żitej┼íie ukazovatele infl├ície.

Dne┼ín├í spr├íva pravdepodobne uk├í┼że, ┼że headline PCE infl├ícia medziro─Źne vzr├ístla na 2,3ÔÇ»% z predch├ídzaj├║cich 2,1ÔÇ»%, s miernym mesa─Źn├Żm n├írastom 0,1ÔÇ»% m/m. Jadrov├í PCE infl├ícia by mala vzr├ís┼ą na 2,6ÔÇ»% y/y z 2,5ÔÇ»%, taktie┼ż s minim├ílnym mesa─Źn├Żm n├írastom 0,1ÔÇ»%. S├║─Źas┼ąou spr├ívy bud├║ aj ├║daje o osobn├Żch pr├şjmoch a v├Żdavkoch. Jadrov├ę PCE d├íta bud├║ pre trhov├Żch ├║─Źastn├şkov mimoriadne d├┤le┼żit├ę, preto┼że objasnia vplyv ciel Donalda Trumpa na infla─Źn├ę ├║daje za m├íj.





Vzostup cien slu┼żieb ospravedl┼łuje o─Źak├ívan├Ż rast jadrovej PCE infl├ície, a z├írove┼ł uk├í┼że dopad obchodn├Żch ciel na spotrebite─żsk├ę ceny.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

─îo ─Źak├í zlato?





Zlato dnes prech├ídza v├Żraznou korekciou a zd├í sa, ┼że trvalo kleslo pod ├║rove┼ł 3300 bodov, ako aj pod svoje 25- a 50-periodick├ę k─║zav├ę priemery. Ak by ├║daje o infl├ícii dopadli silnej┼íie, ne┼ż sa o─Źak├íva, mohlo by to zn├ş┼żi┼ą pravdepodobnos┼ą zn├ş┼żenia sadzieb v septembri a pred─║┼żi┼ą korekciu na zlate.

Naopak, ak sa infl├ícia nezr├Żchli, odraz nad ├║rove┼ł 3300 by mohol pr├şs┼ą u┼ż dnes, ─Źo by otvorilo cestu k r├Żchlej┼íiemu zni┼żovaniu sadzieb zo strany Fedu.