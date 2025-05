Zlato nerozhodne balansuje na kľúčovej úrovni

Cena zlata sa dnes krátko dostala nad úroveň 3238 USD, čo presne zodpovedá 50 % Fibonacciho retracementu, teraz cena opäť klesá pod túto dôležitú hranicu a bojuje o jej udržanie. Tento vývoj prichádza po výraznom poklese z historických maxím a naznačuje nejistotu investorov ohľadom ďalšieho smeru.

Z technického hľadiska cena klesla pod kĺzavý priemer EMA 50 (oranžová) aj SMA 100 (modrá), čo znamená slabnúci býčí moment. Ak by sa cena nedokázala vrátiť nad tieto priemery, mohlo by to znamenať pokračovanie poklesu smerom k ďalšej podpore na úrovni 61,8 % Fibonacciho retracementu (3175 USD). Indikátor %R Williama sa momentálne pohybuje v oblasti -74, čo znamená, že trh je blízko prepredanej zóny, ale zatiaľ bez obratu. Podobne CCI osciluje poblíž neutrální hladiny, čo potvrzuje absenciu silného trendu. Včera cena zlata niekoľkokrát testovala krátkodobú podporu na cene 3210 USD, ktorá zatiaľ odolala. Ak by však došlo k jej prelomeniu, mohlo by sa otvoriť priestor pre pokles až k úrovniach okolo 3085 USD. Naopak, prekonanie EMA 50 a SMA 100 by mohlo vyvolať novú vlnu nákupného záujmu, pričom prvým cieľom býkov by bola úroveň 3300 USD a následne 3378 USD, čo zodpovedá 38,2 % a 23,6 % Fibonacciho retracementu.

Súčasná konsolidácia môže byť len pokoj pred búrkou a reakcia trhu na makroekonomické udalosti môže v budúcom týždni výrazne ovplyvniť ďalší vývoj ceny zlata.

Graf GOLD (H4)

Zdroj: xStation5

