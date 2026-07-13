Zlato po komentároch Wallera z Fedu prehlbuje straty na 3 % 🏛️

Zlato dnes klesá o viac než 3 % na 3 994,86 USD za uncu po nečakane jastrabom prejave guvernéra Fedu Christophera Wallera. Waller signalizoval, že scenár sprísnenia menovej politiky je rovnako pravdepodobný ako ďalšie uvoľňovanie, čo úplne mení trhový naratív posledných týždňov. Kľúčový záver: Fed možno bude musieť zvýšiť úrokové sadzby, ak bude tento týždeň jadrový CPI vyšší, než sa očakáva.
Trh okamžite reagoval precenením očakávaní – futures na krátkodobé úrokové sadzby posunuli pravdepodobnosť júlového zvýšenia sadzieb z 35 % na 45 %, zatiaľ čo obchodníci teraz odhadujú 50 % šancu akéhokoľvek zvýšenia sadzieb v tomto mesiaci. Ide o dramatický posun oproti konsenzu ešte pred niekoľkými dňami, keď trh naopak oceňoval znižovanie sadzieb. Zdroj: CME Fed Watch Tool
Waller zdôraznil, že trh práce je stabilný a blízko cieľa maximálnej zamestnanosti, takže nie je zdrojom inflačného tlaku. Namiesto toho označil tri faktory poháňajúce infláciu: clá, ceny energií spojené so situáciou na Blízkom východe a robustný rast spotreby podporovaný investíciami do AI. Jadrový PCE vzrástol z 3,0 % v decembri na 3,4 % v máji, zatiaľ čo celkový ukazovateľ teraz dosahuje 4,1 % – čo je výrazná odchýlka od cieľa Fedu.
To je priamy zásah pre zlato: vyššie reálne úrokové sadzby a silnejší dolár, čo je typická reakcia na jastrabí Fed, znižujú atraktivitu kovu ako aktíva bez výnosu, ktoré je negatívne korelované s USD. Zajtrajší údaj CPI bude teraz kľúčovým katalyzátorom – vyšší údaj by mohol potvrdiť scenár zvýšenia sadzieb a vyvinúť ďalší tlak na zlato, zatiaľ čo slabšie dáta by mohli čiastočne zvrátiť dnešný výpredaj.
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