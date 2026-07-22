🔼 Zlato posilňuje o 1,7 %

- Zlato rastie nad 4 150 USD za uncu.
- Americký dolár mierne oslabuje.
- Zlato opäť úspešne ubránilo kľúčovú úroveň supportu 4 000 USD.
- Zlato rastie nad 4 150 USD za uncu.
- Americký dolár mierne oslabuje.
- Zlato opäť úspešne ubránilo kľúčovú úroveň supportu 4 000 USD.
Zlato rastie, pretože investori dúfajú v možné prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom. Potenciálna deeskalácia by mohla znížiť ceny ropy, zmierniť inflačné tlaky a obmedziť riziko ďalšieho sprísnenia menovej politiky zo strany Fedu. Drahý kov zároveň získava technickú podporu po prerazení nad kľúčovú úroveň 4 000 USD za uncu a jej úspešnom ubránení.
Kľúčové fakty
- V posledných dňoch mal Irán údajne dostať od mediátorov návrh na desaťdňové prímerie, čo zvýšilo nádeje na zmiernenie napätia na Blízkom východe, hoci sa tieto nádeje napokon môžu ukázať ako krátkodobé.
- Donald Trump si napriek tomu zachoval eskalačný postoj voči Teheránu a naznačil, že USA budú pripravené zasiahnuť kritickú infraštruktúru Iránu, ak iránske sily opäť zaútočia na plavidlá v Hormuzskom prielive. Uviedol tiež, že americká verejnosť „nie je proti vojne“.
- Nižšie ceny ropy by mohli zmierniť inflačné tlaky a znížiť očakávania, že Fed ponechá úrokové sadzby vyššie dlhší čas.
- Úroveň 4 000 USD za uncu zostáva dôležitým psychologickým supportom, hoci obavy z úrokových sadzieb a pokračujúca neistota na ropnom trhu môžu obmedziť rozsah oživenia.
Deeskalácia by mohla znížiť tlak zo strany ropy a inflácie
Zvýšené ceny ropy spôsobené výpadkami dodávok v Perzskom zálive naďalej zaťažujú zlato. Drahšie energie zvyšujú riziko pretrvávajúcej inflácie a posilňujú očakávania, že Fed môže ponechať úrokové sadzby na reštriktívnych úrovniach, alebo dokonca pristúpiť k ďalšiemu zvýšeniu sadzieb.
Hoci je zlato široko vnímané ako dlhodobé zaistenie proti inflácii, negeneruje výnos. Vyššie výnosy dlhopisov preto zvyšujú náklady príležitosti držby nevýnosového kovu, čo môže znižovať investičný dopyt.
Výhľad Fedu zostáva kľúčovým faktorom
Investori teraz čakajú na menovopolitické rozhodnutie Fedu a komentáre šéfa Kevina Warshe po zasadnutí budúci týždeň. Trhy aktuálne oceňujú 64 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb v septembri.
Z technického pohľadu prieraz nad downtrend, ktorý platil od 6. júla, zlepšil krátkodobý sentiment. Zlato však môže zostať uväznené v širokom konsolidačnom pásme, kým investori nezískajú jasnejšie signály o budúcej trajektórii úrokových sadzieb v USA a vývoji na Blízkom východe.
Obavy z ďalšieho sprísňovania Fedu však môžu byť prehnané. Šéf Fedu Warsh nenaznačil, že ďalšie zvýšenie sadzieb je aktuálne základným scenárom, zatiaľ čo blížiace sa americké voľby v polovici volebného obdobia neskôr v tomto roku by mohli znížiť pravdepodobnosť sprísnenia menovej politiky pred hlasovaním.
Z technického hľadiska sa ďalšie hlavné úrovne rezistencie pre zlato nachádzajú okolo 4 800 a 5 000 USD za uncu, obe posilnené predchádzajúcimi cenovými reakciami. Úroveň 4 000 USD medzitým naďalej slúži ako kľúčová oblasť supportu.
Zdroj: xStation5
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