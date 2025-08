Zlato prudko rastie a testuje kľúčové technické bariéry

Cena zlata dnes zaznamenáva prudký rast a aktuálne testuje dôležitú rezistenciu v oblasti 3345 USD, kde sa nachádza SMA 100 (modrá línia). Tento pohyb prichádza po období konsolidácie a postupného poklesu, pričom sa zlato odrazilo od minima na úrovni 3267,57 USD, čo je východiskový bod Fibonacciho retracementu.

Trh aktuálne prerazil nad úroveň 38,2 % Fibonacciho retracementu (3333 USD), čím sa otvoril priestor pre potenciálny rast k ďalším kľúčovým úrovniam – predovšetkým k 50% retracementu na 3353 USD a následne k 61,8 % na 3373 USD. Ak by došlo k prerazeniu nad SMA 100, išlo by o výrazný býčí signál, ktorý by mohol potvrdiť obrat trendu.

Williams %R sa nachádza okolo hodnoty –5, čo signalizuje vstup do prekúpenej oblasti a poukazuje na silu aktuálneho nákupného momenta. Objemy obchodov taktiež prudko vzrástli, čo potvrdzuje zvýšený záujem kupujúcich a dodáva váhu dnešnému rastu.

Ďalší vývoj bude závisieť od toho, či sa trhu podarí trvalo prekonať oblasť 3345–3353 USD. Ak áno, môžeme očakávať pokračovanie rastu. Naopak, neúspešný pokus o prerazenie by mohol viesť ku krátkodobej konsolidácii alebo návratu na nižšie Fibonacciho úrovne, predovšetkým na hladinu 3308 USD (23,6 %).

Graf GOLD (H4)

Zdroj: xStation5

