🔝 Zlato s potenciálom historického uzavretia

Zlato prelamuje posledné lokálne maximá z júla a dnes by mohlo uzavrieť na historickom maxime. Prerazenie z trojuholníkovej formácie naznačuje pohyb do pásma 3 500–3 515 USD. Zdroj: xStation5
Zlato dnes rastie približne o 0,9 % a môže prelomiť štvormesačnú konsolidáciu na pozadí rastúcich obáv z recesie a poklesov na Wall Street.
Zlato sa nachádza v silnej štvordňovej sérii rastu, ktorá zahŕňa aj dnešnú obchodnú seansu. Prelamuje júlové maximá a aktuálne testuje úrovne z polovice júna. Ak by zlato uzavrelo na súčasných hodnotách, išlo by o historicky najvyššie uzavretie spotovej ceny, hoci denné maximum bolo zaznamenané v apríli okolo 3 500 USD za uncu. Prudký rast podporujú obavy z recesie, ktoré zároveň posilňujú očakávania ohľadom znižovania sadzieb v USA. Hoci americké dáta v poslednom čase nepriniesli výrazné prekvapenia, absencia návratu inflácie môže naznačovať problémy s prenášaním vyšších nákladov na oslabeného spotrebiteľa. Samotný spotrebiteľ vysiela zmiešané signály, čo potvrdil aj slabší než očakávaný výsledok indexu spotrebiteľskej dôvery University of Michigan. Obavy dnes zvyšuje aj prudký pokles na Wall Street, ktorý však môže byť čiastočne spôsobený uzatváraním pozícií v posledný deň týždňa pred predĺženým víkendom v USA. V posledných dňoch sme zároveň zaznamenali zrýchlené nákupy zo strany ETF fondov, ktoré aktuálne držia viac než 92 miliónov uncí zlata. Tento týždeň by tak mohol priniesť najsilnejšie týždenné zisky od júna.
Zlato je aktuálne tento týždeň vyššie o viac než 2,2 %. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.