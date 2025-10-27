⏬Zlato sa prepadá pod 4 000 USD!

- Zlato pod 4 000 USD: Cena klesla o viac ako 2 % na najnižšiu hodnotu od 10. októbra.
- Obchodné napätie sa zmierňuje: Pokles súvisí s pracovnou dohodou medzi USA a Čínou, ktorá zmierňuje obchodné riziká.
- Výpredaje ETF: Výrazný pokles podporil najväčší odlev zo zlatých ETF fondov od mája, ku ktorému došlo v piatok.
- Zlato pod 4 000 USD: Cena klesla o viac ako 2 % na najnižšiu hodnotu od 10. októbra.
- Obchodné napätie sa zmierňuje: Pokles súvisí s pracovnou dohodou medzi USA a Čínou, ktorá zmierňuje obchodné riziká.
- Výpredaje ETF: Výrazný pokles podporil najväčší odlev zo zlatých ETF fondov od mája, ku ktorému došlo v piatok.
Cena zlata dnes klesá o viac ako 2 % v dôsledku znižujúcich sa geopolitických a obchodných rizík a súčasných výpredajov zo strany ETF fondov. Počas konferencie ASEAN v Malajzii sa stretli vyjednávači z USA a Číny a dosiahli pracovnú dohodu, ktorá má obmedziť riziko 100 % ciel na čínske produkty a znížiť exportné obmedzenia na vzácne kovy smerom do USA. Očakáva sa širšia dohoda alebo predĺženie rokovaní počas štvrtkového stretnutia Trump–Si na konferencii APEC v Južnej Kórei.
V piatok došlo k najväčšiemu jednodňovému výpredaju zlata zo strany ETF fondov od mája. Minulý týždeň bol zároveň prvým týždňovým poklesom od druhej polovice augusta. Kľúčové budú najmä streda a štvrtok, kedy bude oznámené rozhodnutie Fedu o úrokových sadzbách a zároveň sa uskutoční summit lídrov USA a Číny.
Dennie zhrnutie: ECB, FOMC a MAG7 – zmiešané signály a averzia voči riziku
Chipotle: Po tržbách pod tlakom, dvojciferný pokles
Eli Lilly po tržbách: Vysoké očakávania, ešte lepšie výsledky
US OPEN: Powell, MAG7 a Trump miešajú náladou na trhoch
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.