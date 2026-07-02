Zmena zásob zemného plynu podľa EIA bola vyššia, než sa očakávalo

Zmena zásob zemného plynu podľa EIA (BCF): 87 mld. (Očakávanie: 84 mld., Predchádzajúca hodnota: 76 mld.)
Futures na zemný plyn po zverejnení údajov mierne strácajú.
NATGAS (M30)
Futures kontrakt na zemný plyn Henry Hub (NATGAS) zostáva pod medvedím tlakom, pričom ceny sa obchodujú pod 50-periodovým a 200-periodovým EMA. To potvrdzuje, že predajcovia naďalej dominujú krátkodobému aj strednodobému trendu. Trh aktuálne testuje kľúčovú zónu supportu okolo 3,15, kde sa kupujúci opakovane pokúšali stabilizovať ceny. Momentum však zostáva slabé, keďže MACD sa pohybuje pod nulovou líniou bez presvedčivého býčieho prekríženia. Rozhodné prelomenie pod tento support by mohlo kontraktu otvoriť cestu k oblasti 3,10–3,05, zatiaľ čo akékoľvek zotavenie by najprv muselo prekonať 200-periodový EMA, aby naznačilo, že medvedí momentum začína slabnúť. Dovtedy budú rasty pravdepodobne vnímané skôr ako korekčné pohyby v rámci prevládajúceho downtrendu než ako začiatok udržateľného býčieho obratu.
Zdroj: xStation5
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