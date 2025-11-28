Kľúčové poznatky
-
Krypto ETF a ETN umožňujú investovať do Bitcoinu a Etherea cez burzu rovnako jednoducho ako do bežných fondov, bez nutnosti vlastnej peňaženky.
-
Bitcoin ETF a Ethereum ETF sú dnes populárne hlavne v USA, kde existujú spotové varianty a patria medzi najväčšie burzové krypto produkty.
-
V EÚ spotové kryptomenové ETF zatiaľ dostupné nie sú, takže európskou alternatívou sú predovšetkým kryptomenové ETN a ďalšie produkty.
-
ETN sa líši od ETF štruktúrou, ide o dlhový cenný papier s cenou naviazanou na podklad, čo prináša malé, ale reálne riziko emitenta.
-
U XTB nájdete ETN na Bitcoin, Ethereum aj koše kryptomien od renomovaných emitentov ako Bitwise, VanEck alebo Xtrackers, vďaka čomu je možné získať krypto expozíciu aj s menšou investíciou, pričom je ale potrebné počítať s vysokou volatilitou kryptomien.
Bitcoin, Ethereum a burzové produkty ETF a ETN
Možností, ako nakúpiť kryptomeny, je niekoľko. Najčastejšie sa investori rozhodujú medzi priamym nákupom Bitcoinu alebo Etherea a jednoduchšou cestou cez burzové produkty, teda kryptomenové ETF alebo ETN.
Čo sú Kryptomeny?
Kryptomeny sú novou triedou aktív fungujúcou na sieti blockchain, ktorá využíva kryptografiu pre zabezpečenie transakcií. Ide o decentralizované digitálne meny, teda neexistuje nejaké centrálne miesto alebo autorita, ktorá by mala nad kyptomenami moc. Prvou a najväčšou kryptomenou je Bitcoin, avšak okrem neho dnes existujú aj tisícky ďalších iných kryptomien, ako napr.: Ethereum, Ripple, Solana, Litecoin, Avalanche či Dogecoin.
S tým, ako trh s kryptomenami rastie, začali vznikať a byť schvaľované aj regulované burzové produkty ako kryptomenové ETF a ETN, ktoré kopírujú cenu Bitcoinu alebo Etherea a dajú sa nakúpiť podobne ľahko ako bežné ETF. Investor tak získa expozíciu na krypto bez nutnosti riešiť vlastnú peňaženku a privátne kľúče. Medzi najväčší bitcoin ETF dnes patrí iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) od BlackRock, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) a tiež Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC), zatiaľ čo medzi najznámejšie krypto ETN patrí VanEck Bitcoin ETN (VBTC, VBTC).
Čo sú ETF?
ETF (Exchange Traded Fund) predstavujú burzovo obchodované fondy, ktoré sa vyznačujú svojimi nízkymi poplatkami, a ktoré sa najmä posledné roky tešia výrazne rastúcej obľube investorov. ETF dokážu združovať akcie, dlhopisy, ale aj rôzne iné aktíva, vrátanie kryptomien.
Čo sú ETN
ETN (Exchange Traded Note) predstavuje jednu z tried nástroja zvaného ETP (Exchange Traded Product). Ide o podobný princíp fungovania ako pri ETF, avšak funguje na mierne odlišnej báze. V praxi však investor dokáže vďaka tomuto cennému papieru získať prístup k veľkému množstvu aktív, vrátane kryptomien.
Kryptomeny cez ETN a ETF: jednoduchý spôsob investovania
Kryptomeny vznikli v minulosti ako alternatíva k súčasnému finančnému systému. Za posledných viac ako 15 rokov však ceny veľkej časti z nich výrazne vzrástli, čo pritiahlo pozornosť investorov a špekulantov.
Klasické bitcoinové transakcie sú ale pre mnoho ľudí stále relatívne zložité. Pokiaľ chcete napríklad poslať Bitcoin, musíte ho najskôr niekde kúpiť, previesť do vlastnej peňaženky pomocou dlhších kódov a následne ho podobným spôsobom odoslať na inú adresu. Pre vyššiu bezpečnosť sa navyše často odporúča využívať fyzické kryptomenové peňaženky, čo prináša ďalšie náklady aj komplikácie. Pre skúsenejších investorov je to bežná rutina, pre širokú verejnosť je to však stále zložitejšie ako iné formy prevodu peňazí.
Kryptomenové ETF vs ETN - porovnanie
Moderné produkty, ako sú ETF a ETN, umožňujú nakupovať rôzne aktíva prostredníctvom burzovo obchodovaných nástrojov.
ETF obvykle nakupuje podkladové aktívum priamo. Pri niektorých aktívach ale z legislatívnych alebo iných dôvodov nie je možné podklad držať tak, aby produkt mohol byť klasifikovaný ako ETF. Práve preto existujú ETN.
ETN fungujú zjednodušene tak, že inštitúcia vydá dlhový cenný papier a zaviaže sa vyplácať jeho hodnotu podľa ceny podkladového aktíva. Prakticky to znamená, že aktívum za Vás nakúpi emitent, zatiaľ čo vy držíte ETN a máte nárok na vyrovnanie jeho hodnoty.
Bitcoin ETF: prehľad, výhody a dostupnosť pre investorov
Bitcoin ETF sú burzovo obchodované fondy, ktoré investorom umožňujú získať expozíciu voči Bitcoinu prostredníctvom bežného investičného účtu. Najväčšiu popularitu si získali hlavne v USA, pretože ide o jednoduchý a regulovaný spôsob, ako do Bitcoinu investovať bez nutnosti riešiť vlastnú peňaženku a technické prevody. Medzi najznámejšie spotové Bitcoin ETF patria napríklad iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) od BlackRock, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) alebo Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC).
V Európskej únii však spotové Bitcoin ETF v režime UCITS zatiaľ dostupné nie sú, a preto európsky trh využíva predovšetkým ETN a ďalšie krypto ETP produkty. Tie sledujú cenu Bitcoinu podobne ako ETF, ale právne majú inú štruktúru. Práve ETN tak dnes predstavujú najbližšiu regulovanú alternatívu k Bitcoin ETF pre európskych investorov.
Ethereum ETF: regulovaný prístup k Ethereu pre investorov
Ethereum ETF fungujú rovnakým princípom ako Bitcoin ETF, len sledujú cenu Etherea. V USA patrí medzi obľúbené nástroje pre investorov, ktorí chcú mať Ethereum v portfóliu cez burzovo obchodovaný fond, bez priameho držania kryptomeny. Spotové Ethereum ETF tu bolo schválené v roku 2024 a rýchlo sa stalo štandardnou cestou, ako môžu investori získať expozíciu voči ETH v regulovanom prostredí.
V Európe ale platí podobná situácia ako pri Bitcoine. Spotové Ethereum ETF pod UCITS pravidlami zatiaľ neexistujú, takže európskym investorom zostáva ako hlavná burzová alternatíva opäť ETN. Tá umožňujú získať expozíciu voči Ethereu cez bežný investičný účet, pričom na trhu sú dostupné od veľkých a známych emitentov.
Výhody a nevýhody ETN na kryptomeny
Aké sú konkrétne výhody aj riziká obchodovania kryptomenových ETN?
Výhody ETN
Jednoduchý prístup k aktívam: ETN na kryptomeny vám umožní získať expozíciu voči digitálnym aktívam rovnako ľahko ako voči akciám alebo ETF. Nemusíte zakladať kryptomenovú peňaženku, riešiť zabezpečenie ani prevody. Investícia prebieha cez burzu v regulovanom prostredí, čo je pre mnoho investorov výrazne pohodlnejšie a prehľadnejšie ako priame nakupovanie kryptomien.
V rámci EÚ neexistujú spotové kryptomenové ETF, takže ETN predstavujú praktickú alternatívu, ako do kryptomien investovať regulovanou cestou: Európska regulácia zatiaľ spotové krypto ETF neumožňuje, a preto sú ETN v praxi najbližší dostupným variantom pre investorov, ktorí chcú mať kryptomeny v portfóliu formou burzovo obchodovaného produktu. ETN sa obchodujú na burze, majú transparentnú cenu naviazanú na podkladové aktívum a zapadajú do štandardných investičných procesov, vrátane jednoduchého nákupu a predaja cez brokera, ako je XTB.
Nevýhody ETN
ETN predstavujú malé, ale reálne riziko emitenta. Ak by sa emitent dostal do problémov, môže to ovplyvniť schopnosť záväzky plniť. Na rozdiel od ETF sú ETN dlhové cenné papiere, takže ich hodnota závisí nielen od ceny kryptomeny, ale aj od finančnej stability inštitúcie, ktorá ich vydáva. V prípade vážnych problémov emitenta existuje riziko, že by záväzok voči investorom nemusel byť splnený v plnom rozsahu. Toto riziko je bežnou vlastnosťou ETN štruktúry a je dobré ho pri výbere produktu vziať do úvahy. U XTB však ponúkame kryptomenové ETN na Bitcoin aj Ethereum iba od renomovaných emitentov.
V praxi ETN vydávajú veľké a stabilné inštitúcie, takže pravdepodobnosť takého scenára je nízka, ale je dobré o tomto riziku vedieť. Väčšina kryptomenových ETN na európskych burzách je emitovaná známymi, kapitálovo silnými hráčmi, ktorí podliehajú regulačnému dohľadu. Preto je riziko zlyhania emitenta obvykle nízke, avšak nikdy nie je nulové. Z pohľadu investora je preto rozumné sledovať, kto produkt vydáva, ako je zaistený a aké má podmienky, aby riziko emitenta zodpovedalo Vašej tolerancii rizika.
Väčšina moderných krypto ETN je však plne krytá fyzickými kryptomenami, uloženými v custody riešeniach (napr. Coinbase Custody, BitGo), aby sa minimalizovalo kreditné riziko emitenta. Tieto produkty sa obchodujú na hlavných burzách ako Deutsche Börse (Xetra), SIX Swiss Exchange či Euronext, a investori ich môžu nakupovať rovnako ako akcie.
Investovanie do kryptomenových ETN na Bitcoin a Ethereum v XTB
V XTB viete do kryptomien investovať alebo s nimi obchodovať prostredníctvom CFD kontraktov, alebo prostredníctvom hneď niekoľkých ETN, do ktorých môžete investovať už od pár EUR. Nižšie nájdete prehľad dostupných ETN podľa podkladového aktíva.
Bitcoin ETN
-
Bitwise Physical Bitcoin ETP (BTCE.DE): Vydáva Bitwise Europe, predtým ETC Group z Londýna. Po akvizícii v roku 2024 spadá pod americký Bitwise Asset Management, jedného z najväčších špecialistov na krypto investičné produkty.
-
VanEck Bitcoin ETN (VBTC.DE): Emitent VanEck je zavedený americký správca aktív fungujúci od roku 1955. Európske krypto ETN vydáva cez VanEck ETP AG s domicilom v Lichtenštajnsku.
-
Xtrackers Galaxy Physical Bitcoin ETC Securities (XXBT.DE): Produkt značky Xtrackers od DWS, veľkého nemeckého správcu aktív napojeného na Deutsche Bank. Vznikol v spolupráci s Galaxy Digital, významnou firmou z oblasti digitálnych aktív.
Ethereum ETN
-
VETH.DE: Rovnako ako u VanEck Bitcoin ETN (VBTC.DE), ho vydáva VanEck ETP AG, európska entita skupiny VanEck so sídlom v Lichtenštajnsku. VanEck je globálny správca aktív s dlhou históriou a v Európe patrí medzi najznámejších emitentov krypto ETN.
-
XETH.DE: Emitentom je Xtrackers Digital Markets ETC AG v rámci platformy Xtrackers od DWS. Rovnako ako pri BTC variante ide o produkt, ktorý vznikol v spolupráci s Galaxy Digital, veľkým hráčom v digitálnych aktívach. ETN má domicil vo Švajčiarsku.
ETN na kôš kryptomien
-
VT0P.DE: Diverzifikované ETN od VanEck, ktoré sleduje index MarketVector Crypto Leaders a automaticky drží najväčšie a najlikvidnejšie kryptomeny na trhu. V koši bývajú hlavne Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot, TRON, Avalanche a Polygon. Konkrétne váhy a prípadné zmeny sa upravujú pri pravidelných rebalanciách indexu.
Kryptomeny sú vysoko rizikovým aktívom. Pred každým nákupom alebo predajom by ste preto mali dobre rozumieť tomu, do čoho investujete. U väčšiny investorov by kryptomeny nemali tvoriť väčšinu portfólia a často slúžia skôr ako doplnok rádovo niekoľko percent, prípadne nižších desiatok percent.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu - viď. disclaimer v headeri tejto stránky.
Výsledné rozloženie portfólia je ale vždy na Vašom rozhodnutí a Vašej tolerancii rizika.
Je ETN vlastne kryptomenové ETF?
ETN a ETF sú dve odlišné triedy aktív, ktoré fungujú rozdielne. ETF kupuje priamo podkladové aktívum, zatiaľ čo ETN predstavuje cenný papier, na základe ktorého kupuje cenný papier finančná inštitúcia, od ktorej si ETN kupujete. ETN je teda nezabezpečený cenný papier pri ktorom vlastní investor sľub, že mu banka vyplatí výnos. Napriek rozdielnej štruktúre produktov je výsledný efekt pre investora veľmi podobný, keďže si vďaka daným nástrojom môže investor vytvoriť pozíciu v kryptomenách.
Európska regulácia kryptomien
V Európe sú krypto investičné produkty väčšinou ponúkané vo forme ETN, nie klasických ETF. Dôvod je jednoduchý – väčšina kryptomien zatiaľ nespĺňa podmienky na zaradenie do fondov regulovaných pod rámcom UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities), ktorý povoľuje len určité typy aktív.
Legislatívne rámce týkajúce sa kryptomien, ETN a ETF sú vymedzené v už spomínanom UCITS, ale aj v MiFID II (Markets in financial instruments and amending) a MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation).
Viac informácií ohľadom regulácie kryptomien, nájdete v týchto zdrojoch:
Zhrnutie na záver ku crypto ETN
Kryptomeny sú triedou aktív, ktorá najmä posledné roky výrazne priťahuje pozornosť investorov. Nákup, uchovávanie alebo predaj kryptomien ako takých však môže byť pre časť investorov stále relatívne zložitý proces. Preto môže v niektorých prípadoch dávať zmysel nákup prostredníctvom ETF a ETN fondov.
Tie poskytujú nové možnosti investovania, avšak oproti kryptomenám je potrebné počítať s drobným ročným poplatkom, najčastejšie na úrovni desatín percenta, prípadne nízkych jednotiek percent ročne. Rizikom tiež môže byť to, že ide o cenný papier vydaný finančnou inštitúciou, voči ktorej má investor pohľadávku. V praxi však ETN poskytujú jednoduchú možnosť ako si vytvoriť pozíciu na kryptomenovom trhu.