Pasívne investovanie: Nechajte svoje peniaze rásť s minimálnym úsilím

Ste vyčerpaní z neustáleho sledovania akciového trhu a rozhodovania o investíciách? Nemáte čas sa venovať investíciám každý deň? Počuli ste niekedy o investoroch ako Warren Buffett, Peter Lynch alebo John C. Bogle? Na trhoch existuje riešenie pre investorov, ktorí dávajú prednosť dlhodobému investovaniu s minimálnymi časovými nárokmi na správu portfólia. Pasívny prístup vám môže poskytnúť atraktívne investičné príležitosti a otvoriť možnosti na dosiahnutie dlhodobých finančných cieľov.

V tomto článku sa ponoríme do konceptu pasívneho investovania a poskytneme návod, ako môžete bez námahy rozšíriť svoje portfólio tým, že budete držať aktíva dlhodobo. Aktívne aj pasívne stratégie majú svoje svetlé stránky, my sa tu však zameriame na pasívne fondy. Preskúmame sféru ETF, akcií a rôzne mentality typu buy and hold.