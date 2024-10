Ako sa dá investovať do ETF na lítium a vzácnych kovov?

Čas čítania: 8 minute(s)

Prechod svetových ekonomík na nízkouhlíkovú ekonomiku stojí veľa a pravdepodobne sa nezaobíde bez vzácnych a strategických kovov. Niekoľko spoločností má šancu byť obrovskými prispievateľmi sektora a Wall Street vždy hľadá víťaza. Investori majú veľa príležitostí, ako získať expozíciu voči vzácnym kovom, a to prostredníctvom ETF a akcií.

Žiadna investícia nezaručuje návratnosť a napriek dlhodobej šanci na rast existuje niekoľko protipólov. V tomto článku sa dočítate o perspektívach, výhodách a nevýhodách a tiež o nástrojoch, ktoré môžu umožniť získať expozíciu na trhu vzácnych kovov.

ETF na vzácne kovy môže byť odpoveďou na vyšší, očakávaný rast v odvetviach obnoviteľných zdrojov energie, elektrických vozidiel a obrany. Samozrejme aj tento sektor má svoje vlastné, cyklické riziká a nie každá spoločnosť môže ťažiť zo všeobecného, ​​dlhodobého trendu. Prinášame vám prehľad vynikajúcich fondov v tejto oblasti, vplyvov trhu, ktoré sú v hre, a investičných rizík, ktoré by ste mali poznať. Prečítajte si článok a dozviete sa viac o akciách lítia a ETF na vzácne kovy.

Obavy z pandémie Covid-19 prinútili centrálne banky znížiť úrokové sadzby na mimoriadne nízku úroveň. Táto udalosť podporila ekonomiku a akciový trh, pretože spotrebitelia boli oveľa odolnejší, než sa očakávalo. Po obrovskej dávke likvidity vzrástla inflácia, čo prinútilo centrálne banky k rozsiahlemu zvýšeniu úrokových sadzieb. Táto udalosť oslabila ceny komodít aj zdrojov ako lítium a vzácnych kovov. Napriek obrovskému cyklickému protivetru a volatilite dvaja najväčší producenti lítia Albemarle a Sociedad Quimca Minera de Čile v období od marca 2020 do februára 2024 prekonali výkonnosť indexu S&P 500. V rovnakej dobe relatívne nový fond VanEck Rare Earth ETF nedosiahol výkonnosť trhového priemeru. Spoločnosti vo vnútri jeho portfólia boli zraniteľné voči úrokovým sadzbám a spomaleniu Číny. Dodávame, že minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky. Zdroj: XTB Research

Použitie vzácnych kovov

Prvky vzácnych kovov sú skupinou 17 kovových prvkov, ktoré sa nachádzajú na konci periodickej tabuľky prvkov. Táto skupina zahŕňa 15 lantanoidov spolu so škandiom a ytriom, ktoré sú známe pre svoje vysoké teploty topenia a varu a pre svoju kľúčovú úlohu v mnohých elektronických, optických, magnetických a katalytických aplikáciách.

Medzi najznámejšie vzácne kovy patrí lítium, ktoré sa používa najmä v batériách pre elektromobily. Tromi kľúčovými dlhodobými faktormi pre trh so vzácnymi kovmi môže byť prechod na nulovú spotrebu, zavádzanie elektromobilov a geopolitické napätie, ktoré signalizuje vyššie výdavky na obranu, čo môže zvýšiť dopyt po takých vzácnych kovoch, ako je napríklad molybdén.

Termín „zriedkavé“ bol pôvodne vytvorený kvôli ich vzácnosti v čase objavu a zahŕňa ako ľahké, tak ťažké prvky vzácnych kovov. Očakáva sa, že dopyt po vzácnych kovoch na trhu porastie vzhľadom na ich široké rozšírenie v rôznych priemyselných odvetviach.

Dodávateľský reťazec vzácnych zemín je vysoko cyklický, ale môže profitovať z prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku a tiež z geopolitického napätia. Tento nárast dopytu môže viesť k rastu výroby vzácnych kovov, ale aj pri nižšej úrovni produkcie počas dna cyklu môžu spoločnosti v období obmedzenej ponuky zaznamenať vyššie zisky, pokiaľ sa ceny odrazia od dna.

Dnešný svet založený na technológiách vytvoril pre REE významnú medzeru. Zriedkavé kovy sú neoddeliteľnou súčasťou obrazoviek chytrých telefónov, overovania pravosti bankoviek a prenosu signálu po optických vláknach, ale hrajú tiež kľúčovú úlohu pri prechode na čistú energiu.

Vďaka svojej účinnosti a nízkym nárokom na údržbu sú nevyhnutné pre veterné turbíny a motory elektrických vozidiel. V oblasti obrany a elektroniky sú REE využívané v technológiách, ako sú samárium-kobaltové magnety v tepelne navádzaných strelách a robustné magnety zo zliatín neodýmu a samária.

Výhody a nevýhody investícií do ETF na vzácne kovy

Každé odvetvie trhu má svoje rizikové faktory aj pozitívne stimulátory. Investícia do ETF na vzácne kovy má svoje špecifické klady a zápory.

Diverzifikácia portfólia prostredníctvom alokácie kapitálu do nekorelovaných aktív (cena vzácnych kovov sa obvykle nepohybuje spoločne s tradičnými investíciami, ako sú akcie a dlhopisy)

Odvetvie s rastúcim dopytom, ktorý podporuje geopolitická situácia a prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku

Nedostatok týchto kovov môže investorom priniesť veľké zisky vďaka ich rozsiahlemu využitiu v technológiách.

Na druhej strane však nie je možné prehliadať nevýhody.

Obrovská cyklickosť a volatilita trhu so strategickými zdrojmi (napr. lítium)

Nelikvidnosť a volatilita trhu a potenciálna informačná nerovnováha spôsobená tým, že trh ovláda niekoľko veľkých ťažobných spoločností

Investície do ETF na vzácne kovy čelia riziku zníženého dopytu v prípade vývoja alternatívnych materiálov, čo by mohlo znížiť výnosy investorov.

Hoci potenciál rastu a dopyt na trhu robí z ETF na vzácne kovy atraktívnu investičnú príležitosť, investori musia zvážiť riziká, ktoré sú s nimi spojené. Pred vstupom do tejto medzery na sľubnom trhu je nevyhnutné posúdiť svoju odolnosť voči riziku, investičné ciele a znalosti trhu.

Riziká a alternatívne riešenia

Investície do vzácnych a strategických kovov so sebou nesú aj určité riziká. Rozhodujúcimi faktormi, ktoré treba vziať do úvahy, sú volatilita trhu, obavy o životné prostredie, geopolitické riziká a potenciálne zníženie dopytu v dôsledku vývoja alternatívnych materiálov. Preto je pri vstupe na trh so vzácnymi kovmi nevyhnutné byť dobre informovaný a mať strategický prístup.

Pred vstupom na trh s nerastnými surovinami je vhodné zvážiť niekoľko kľúčových faktorov. Vzhľadom na to, že lítium zohráva kľúčovú úlohu pri prechode na zelenú ekonomiku, predpokladá sa, že svetový trh so vzácnymi kovmi porastie. Aj keď táto príležitosť na rast signalizuje sľubnú budúcnosť tohto odvetvia, je nevyhnutné zvážiť premenlivé faktory, ktoré by mohli tento rast ovplyvniť. Medzi kľúčové faktory, ktoré treba zvážiť, patria:

Vládne politiky a predpisy

Technologický pokrok a inovácia

Dynamika ponuky a dopytu

Obavy o životné prostredie a udržateľnosť

Geopolitické riziká a obchodné napätie

Konkurencia na trhu a cenové trendy

Starostlivou analýzou a pochopením týchto faktorov môžu investori robiť informované rozhodnutia a efektívne sa pohybovať na trhu. V porovnaní s ostatnými fondmi ťažobného sektora môže mať rôznorodé zloženie portfólia ETF na vzácne kovy za následok vyššiu volatilitu a nekonzistentnú výkonnosť v strednodobom až dlhodobom horizonte. Investori preto musia rozumieť podkladovým aktívam ETF a tomu, ako prispievajú k jeho celkovej výkonnosti.

Svoju úlohu zohrávajú aj environmentálne aspekty, pretože ťažba a spracovanie vzácnych kovov môžu predstavovať významné environmentálne problémy, čo môže odradiť investorov, ktorí sa zaujímajú o udržateľnosť a ESG. Nakoniec, pri investovaní do ETF na vzácne kovy, ktoré majú expozíciu voči zahraničným ťažobným spoločnostiam, je nutné zvážiť politické riziká, ako sú zmeny v medzinárodných vzťahoch alebo legislatíve.

Akcie – alternatíva k ETF

Investovať do sektora vzácnych kovov je možné nielen prostredníctvom ETF, ale aj nákupom akcií. Tento druh investície môže priniesť vyššie výnosy, ale je oveľa menej diverzifikovaný, pretože neexistujú žiadne veľké spoločnosti, ktoré by sa špecializovali na vzácne kovy ako celok. Riziko investície do konkrétnych akcií môže byť vyššie ako riziko dobre diverzifikovanej investície do ETF.

Napríklad Freeport-McMoRan môže investorom poskytnúť expozíciu na trhu s molybdénom (samozrejme nielen) a Albemarle poskytuje expozíciu na trhu s lítiom (batérie pre elektromobily). Investovanie do akcií však so sebou nesie značné riziká, ako sú trvalé kapitálové straty a investičné neúspechy.

Trh so vzácnymi kovmi je síce špecifický a zložitý, ale pre technicky zdatných investorov predstavuje sľubnú investičnú príležitosť. Vzhľadom na rozsiahle využitie v rôznych priemyselných odvetviach a rastúci celosvetový dopyt ponúkajú prvky vzácnych kovov lákavú investičnú príležitosť. Investori by však mali zvážiť riziká a spravovať portfólio vyváženým spôsobom.

ETF na vzácne kovy

Jedným z najobľúbenejších ETF na vzácne kovy je VanEck Rare Earth/Strategic Metals UCITS ETF (VVMX.DE), čo je investícia, ktorá poskytuje expozíciu voči akciám svetových spoločností zaoberajúcich sa výrobou, rafináciou a recykláciou kovov a strategických minerálov vzácnych kovov.

Tento ETF fond je vystavený expozícii voči niektorým významným čínskym spoločnostiam z oblasti vzácnych kovov a tvorí takmer tretinu jeho portfólia. Najväčšími čínskymi držiteľmi sú spoločnosti Jinduincheng Molybdenum a China Northern Rare Earth Group High Tech Co. Obe akcie tvoria viac ako 10 % celkových držaných akcií ETF.

Obrovské podiely v ETF majú aj západné spoločnosti, napríklad ťažobno-chemický konglomerát. Albemarle, známy ako najväčší dodávateľ lítia do batérií pre elektromobily, alebo austrálsky Pilbara Materials, známy svojim portfóliom lítia i tantalitu.

VanEck Rare Earth, dobre zavedený fond s rozmanitým portfóliom, predstavuje strategickú investičnú príležitosť pre tých, ktorí chcú preskúmať potenciál globálneho trhu so vzácnymi kovmi. Vzhľadom na významnú expozíciu voči čínskym spoločnostiam by však investori mali zvážiť geopolitické riziká spojené s týmto ETF.

Význam Číny

Na trhu vzácnych kovov zaujíma popredné miesto Čína, na ktorú pripadá približne 60 % svetovej produkcie prvkov vzácnych kovov a ktorá spracováva 85 % celkovej produkcie. Táto dominancia so sebou prináša množstvo rizík, vrátane zraniteľnosti dodávateľského reťazca, možných narušení a geopolitických obáv, ktoré by si investori do ETF na vzácne kovy mali byť vedomí.

Čína v priebehu rokov využívala svoju kontrolu nad nerastnými surovinami ako politickú páku. Najmä v reakcii na medzinárodné spory zaviedla zákazy vývozu, čo spôsobilo neistotu na trhu a kolísanie cien.

Takéto kroky zdôrazňujú význam diverzifikácie a riadenia rizík pri investovaní do tohto odvetvia. Zriedkavé kovy sú strategicky dôležité komodity.

Napriek tomu prebiehajú snahy o vyrovnanie vplyvu Číny na trhu s REE. Tieto snahy zahŕňajú nové iniciatívy a spoločné podniky, ktorých cieľom je zriadenie spracovateľských zariadení v iných lokalitách a riešenie ekologických problémov spojených so súčasnými postupmi.

Trh s nerastnými surovinami pre vzácne kovy je preto na pokraji zmeny, ktorá vytvára nové príležitosti pre globálnych investorov.

Akcie výrobcov lítia

Lítium je jedným z najstrategickejších materiálov s obrovským množstvom uplatnenia v nových technológiách, ako sú elektromobily, chytré telefóny, notebooky, tablety alebo napríklad elektrické náradie. Lítium je jedným z kľúčových zdrojov pre prechod na nulovú spotrebu. Preto tento trh sleduje obrovské množstvo investorov, pretože ekonomika s nulovými emisiami vyžaduje obrovské investície a je trendom, ktorý by mal pretrvať dlhú dobu.

Lítiové batérie sa neustále zdokonaľujú, ale pre celý trh s lítiom sú najdôležitejší výrobcovia lítia. Bez nich by nikto lítium nepoužíval, a to v žiadnej technológii. Najväčší výrobcovia lítia sú verejne obchodované spoločnosti a investori do nich môžu investovať nákupom akcií.

Dopyt po lítium je veľmi cyklický a závisí od spotrebiteľských trendov.

Dopyt po elektrických vozidlách a spotrebiteľských aplikáciách je citlivý na výšku úrokových sadzieb.

Akcie lítia sú veľmi volatilné a majú obdobie nárastu a poklesu ziskov.

Investori by sa mali zamerať na výšku dlhu a analyzovať súvahy spoločností.

Cyklické obdobia môžu byť šancou pre dlhodobých investorov, ktorí akceptujú vysoké investičné riziko.

Spoločnosti s nižšou úrovňou dlhu a konkurenčnými výhodami môžu počkať na oživenie dopytu, ale investori nikdy presne nepoznajú body obratu cyklu.

Akcie lítia