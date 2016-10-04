Bod predstavuje minimálnu veľkosť pohybu ceny menového páru. Hodnota bodu nám určuje, o koľko sa zmení náš zisk alebo strata, ak sa cena daného nástroja pohne o 1 bod, a to v závislosti od zvoleného inštrumentu a objemu obchodu.
Čo je bod?
Bod predstavuje najmenšiu možnú zmenu ceny daného menového páru. Väčšina forexových menových párov je kótovaná na 5 desatinných miest resp. na 3 desatinné miesta.
Čo je pip?
Štvrtá resp. druhá číslica za desatinnou čiarkou sa zase nazýva pip. Platí teda, že 1 pip = 10 bodov.
V prípade, že chcete poznať hodnotu pipu resp. bodu Vami zvoleného menového páru, môžete sa pozrieť na Špecifikačnú tabuľku finančných nástrojov, stĺpec „Hodnota pipu“ resp. „Minimálna zmena ceny“.
Ako je možné vidieť vyššie, bod pri menovom páre AUDCAD je piata číslica za desatinnou čiarkou, zatiaľ čo bod pri menovom páre AUDJPY je tretia číslica za desatinnou čiarkou.
Ako príklad si môžeme uviesť menový pár EURUSD, ktorý sa kótuje na 5 desatinných miest, napr. 1.09952. Pip je štvrtá číslica za desatinnou čiarkou, t.j. číslica 5. Ak by sme mali nákupnú (ask) cenu 1.09964 a chceli by sme si vypočítať spread medzi nákupnou (ask) 1.09964 a predajnou (bid) 1.09952 cenou, odpočítali by sme tieto hodnoty a výsledkom by bol rozdiel medzi týmito cenami, t.j. 12 bodov, alebo 1.2 pipov.
Pochopenie hodnoty bodu je kľúčové pre každého obchodníka, keďže Vám umožní určiť hodnotu Vašej pozície a tiež vypočítať hodnotu Vášho zisku alebo straty, ak sa cena inštrumentu na trhu pohne o príslušný počet bodov. Hodnota bodu závisí od zvoleného trhu, ako aj od objemu pozície.
Ako vypočítať hodnotu bodu a pipu?
Pri použití MT4 platformy si musíte hodnotu bodu vypočítať ručne. Avšak v prípade, že použijete platformu xStation, môžete použiť zabudovanú kalkulačku, ktorá Vám vypočíta všetky hodnoty spojené s obchodom v závislosti od objemu transakcie a zvoleného trhu. V nižšie uvedenom príklade je zobrazený 1 pip (= 10 bodov) v hodnote 8,93 Eur pri objeme 1 lot pre menový pár EURUSD.
Z príkladu môžeme vyvodiť, že ak sa trh pohne naším smerom v náš prospech napr. o 10 pipov (100 bodov), budeme mať zisk 89,30 Eur (8,93 x 10). Na druhej strane, ak sa trh pohne proti nám o 7 pips (70 bodov), budeme mať stratu 62,51 Eur (8,93 x 7). Je preto dôležité poznať hodnotu pipu resp. bodu predtým, ako otvoríte pozíciu, aby ste si vedeli vypočítať potenciálny zisk alebo stratu.
Poznámka: v prípade inštrumentov, ako sú komodity a indexy, predstavuje Hodnota bodu v kalkulačke v platforme xStation hodnotu, o akú sa zmení Váš zisk alebo strata v prípade pohybu ceny inštrumentu o jednu jednotku pred desatinnou čiarkou (o 1 dolár alebo o 1 EUR podľa toho, v akej mene je kótovaná cena inštrumentu).
