Dividendový výnos predstavuje pomer medzi ročnou dividendou a aktuálnou trhovou cenou akcie. Je vyjadrený v %.
Dividendový výnos predstavuje mieru Vašej investičnej produktivity a vo všeobecnosti udáva, koľko peňazí zarobíte vo vzťahu k tomu, koľko peňazí ste investovali do akciovej pozície.
Znamená to, že by ste mali investovať do akcií tých spoločností, ktoré poskytujú najvyšší dividendový výnos? Nie nevyhnutne, pretože zisky, ktoré dosiahnete investovaním do akcií, nie sú založené len na dividendách, ale tiež na raste hodnoty spoločnosti na trhu. Okrem toho spoločnosť, ktorá vypláca najvyššie dividendy, neinvestuje zisky do ďalšieho rastu a rozvoja.
Dividendový výnos a nástroj Market Screener
V XTB rozumieme tomu, že realizovať investičné rozhodnutia nie je vždy jednoduché, a preto sme vytvorili Market Sreener, nástroj, ktorý Vám pomôže vyhodnotiť faktory, ako sú dividendový výnos, percentuálny rast a mnohé iné.
Analýza vyššie je založená na spoločnostiach s najvyšším dividendovým výnosom. Ako môžete vidieť, spoločnosť Waddell & Reed Financial Inc má najvyšší dividendový výnos 10.01%. Avšak na druhej strane, ak porovnáme dividendový výnos s percentuálnou zmenou za 3 mesiace, vidíme, že spoločnosť stratila takmer 13% na hodnote. To znamená, že investovaním do tejto spoločnosti by ste na jednej strane získali najvyššie dividendy, ale na druhej strane by ste neprofitovali zo zmien trhovej ceny spoločnosti.
Ak sa pozrieme na ďalší príklad, konkrétne na americkú spoločnosť SEAGATE TECHNOLOGY, vidíme, že dividendový výnos je 7.39% a spoločnosť zároveň zaznamenala za posledné 3 mesiace rast o viac ako 43%, čím sa stáva potenciálne atraktívnou pre investovanie.
Ako môžete vidieť, Market Screener Vám môže pomôcť porovnať rôzne trhy a vybrať tie, ktoré poskytujú najvyšší potenciál pre dosiahnutie zisku.
