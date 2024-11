ETF na umelú inteligenciu – múdre investovanie do AI

Čas čítania: 10 minute(s)

Umelá inteligencia nevyhnutne zmení náš svet a ovplyvní existujúce obchodné modely. Ako teda tento trend využiť? Prezrite si článok a zistite, ako diverzifikovať investície do umelej inteligencie pomocou ETF.

Súhlasíte s tým, že technológia v nasledujúcich desaťročiach zmení svet? Ak áno, možno uvažovať o investíciách do technologického sektora. Potom, čo do sveta podnikania vstúpila generatívna inteligencia, sa finančné trhy pokúsili túto historickú zmenu oceniť. Je dostatočne silná na to, aby úplne zmenila ocenenie niektorých spoločností a narušila obchodné modely. Je naozaj ťažké vybrať si víťaza bez toho, aby sme riskovali investície do porazených, pretože technológia sa neustále mení. Výber akcií súvisiacich s umelou inteligenciou môže byť pre niektorých investorov príliš riskantný a prinášať ďalšie riziká. Profesionálni a individuálni investori často využívajú burzovo obchodované fondy.

Prečo? Tieto nástroje umožňujú vyváženú expozíciu voči všetkým technológiám, vrátane odvetvia umelej inteligencie. Tým sa obmedzuje možnosť investovať iba do budúcich víťazov, ale tiež sa obmedzuje riziko investovania do nesprávnych spoločností, s čím sú spojené neodmysliteľné riziká. Orientácia v rastúcom trende umelej inteligencie, to je náš cielený sprievodca ETF, ktorý ponúka priamu aj nepriamu expozíciu voči AI. Ukážeme výhody a nevýhody a pokúsime sa identifikovať kľúčové stratégie pre AI so zameraním na Nasdaq100.

Kľúčové poznatky

Investori, ktorí chcú z trendu AI ťažiť, majú tri základné možnosti: nákup akcií, investície do ETF alebo kombinácia oboch stratégií.

Vzhľadom na to, že umelá inteligencia je prevratná technológia s neznámymi výsledkami v budúcnosti, môže byť ťažké predvídať dlhodobých víťazov bez toho, aby hrozilo riziko investovania do možných porazených spoločností na trhu.

Fondy ETF, ako je Nasdaq100, ponúkajú investorom diverzifikovanú expozíciu voči trhu s umelou inteligenciou, zahŕňajúcu spoločnosti od amerických výrobcov hardvéru až po inovatívne technologické firmy v oblasti umelej inteligencie.

Namiesto stávky na jednu alebo niekoľko málo spoločností ponúka ETF investovanie do desiatok alebo stoviek z nich súčasne. Poskytuje expozíciu voči výkonnosti všetkých sektorov, nie jednotlivých akcií.

Kľúčom k riadeniu rizika a zaistenia môže byť prijatie rôznych stratégií pre začlenenie týchto ETF do vyváženého investičného portfólia.

Od založenia GPT na jeseň 2022 do apríla 2024 prudko vzrástli akcie súvisiace s umelou inteligenciou, ako je Nvidia (najväčší výrobca čipov a poskytovateľ technológií pre umelú inteligenciu) a Super Micro Computers (výrobca serverových skríň pre dátové centrá). Volatilita týchto akcií je však vysoká a riziko koncentrácie nemusí byť pre niektorých investorov usilujúcich sa o diverzifikáciu prijateľné. Rovnako minulá výkonnosť nikdy nezaručuje budúce výsledky. Zdroj: XTB Research, Bloomberg Financie LP

Pochopenie ETF s umelou inteligenciou

ETF na umelú inteligenciu fungujú podobne ako jednotlivé akcie a sú to investičné fondy, ktoré sa zameriavajú na spoločnosti zaoberajúce sa vývojom umelej inteligencie. Ponúkajú však ďalšiu výhodu v podobe diverzifikácie. Spoločnosti sú pre zaradenie do AI ETF vyberané na základe ich zapojenia do aktivít súvisiacich s AI. Od výrobcov čipov pre AI, ktorí vyrábajú potrebný hardvér, až po startupy vyvíjajúce špičkové nástroje a technológie pre AI. Investícia do ETF AI sa podobá nákupu časti celého trhu s umelou inteligenciou a poskytuje expozíciu voči širokej škále akcií, ktorá zahŕňa ako zavedených, tak aj novo vznikajúcich hráčov.

Druhy ETF s umelou inteligenciou

ETF s umelou inteligenciou možno všeobecne rozdeliť do dvoch základných typov:

Technologické ETF: Tieto fondy sa zameriavajú na investície do spoločností v technologickom sektore. Vrátane tých, ktoré sa priamo zaoberajú technológiami umelej inteligencie a polovodičovým priemyslom.

Tieto fondy sa zameriavajú na investície do spoločností v technologickom sektore. Vrátane tých, ktoré sa priamo zaoberajú technológiami umelej inteligencie a polovodičovým priemyslom. Tematické ETF: Tieto fondy sa zameriavajú na konkrétne témy, ktoré nejakým spôsobom súvisia s umelou inteligenciou, ako je robotika alebo autonómne vozidlá.

Tematické ETF sa naopak zameriavajú na konkrétne odvetvia, trendy alebo témy. Ich cieľom je využiť rast trhu s umelou inteligenciou v rámci akciového trhu. Ako sme však spomenuli, je stále ťažké predvídať víťazov a je tiež ťažké predpovedať, ktoré odvetvie bude v dlhodobom horizonte rásť „vďaka revolúcii v oblasti AI“. Technologické ETF môžu byť oveľa konzervatívnejšou voľbou.

Hodnotenie ETF s umelou inteligenciou

Pri hodnotení ETF s umelou inteligenciou je potrebné vziať do úvahy faktory, ako je pomer nákladov, minulá výkonnosť a diverzifikácia. Tu je niekoľko kľúčových faktorov, ktoré treba zvážiť:

Pomery nákladov: predstavujú poplatky účtované poskytovateľom ETF a môžu priamo ovplyvniť dlhodobé výnosy ETF s umelou inteligenciou. Všeobecne platí, že „čím lacnejšie, tým lepšie“.

predstavujú poplatky účtované poskytovateľom ETF a môžu priamo ovplyvniť dlhodobé výnosy ETF s umelou inteligenciou. Všeobecne platí, že „čím lacnejšie, tým lepšie“. Minulá výkonnosť: zohľadnenie historickej výkonnosti je kľúčové, pretože poskytuje prehľad o schopnosti ETF sledovať svoj podkladový index alebo investičnú stratégiu v čase. Nezabudnite, že ani vynikajúca historická výkonnosť nezaručuje budúce výnosy.

zohľadnenie historickej výkonnosti je kľúčové, pretože poskytuje prehľad o schopnosti ETF sledovať svoj podkladový index alebo investičnú stratégiu v čase. Nezabudnite, že ani vynikajúca historická výkonnosť nezaručuje budúce výnosy. Diverzifikácia: vyhodnotenie diverzifikácie ETF s umelou inteligenciou môže pomôcť určiť jeho rizikový profil a potenciál dlhodobého rastu. Vždy sa snažte analyzovať, ako je ETF „koncentrovaný“, a čím je koncentrovanejší, tým vyššie riziko spojené s niektorými „sektorovými výkyvmi“ prináša.

Umenie diverzifikácie

Diverzifikácia naopak môže pomôcť zmierniť riziko tým, že rozprestrie investície do rôznych podskupín AI, tried aktív, sektorov a zemepisných oblastí, a tým zníži riziká spojené s jednotlivými investíciami. Ďalším významným aspektom, ktorému treba porozumieť, je podkladový index, ktorý určuje výkonnosť a investičnú stratégiu ETF.

Nezabudnite, že diverzifikácia sa nemusí obmedzovať iba na jedno ETF, pretože investiční manažéri svetovej úrovne, ako je Ray Dalio, odporúčajú, aby každý investor zvážil nákup nekorelovaných aktív, čo môže znížiť celkové riziko portfólia. Investori môžu zvážiť expozíciu voči ETF s umelou inteligenciou nielen ako základný prvok portfólia, ale aj ako súčasť širšej stratégie, ale mali by vedieť, že nedokonalá diverzifikácia nemusí priniesť lepšie výsledky a všeobecne diverzifikácia obvykle znamená nižšie investičné výnosy.

Zoznam ETF s umelou inteligenciou

ETF, ktoré sa zaoberajú témou umelej inteligencie, sú:

iShares Nasdaq100 UCITS ETF

Wisdom Tree Artificial Intelligence UCITS ETF

iShares Information technology ETF UCITS

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF

iShares S&P 500 Information technology sector UCITS ETF

iShares Electric Vehicles and Driving technology UCITS ETF

xTrackers Artificial intelligence and Big Data UCITS ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF

L&G Artificial intelligence UCITS ETF

äiShares Automation and Robotics UCITS ETF

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Tieto ETF ponúkajú diverzifikovanú expozíciu voči rade verejne obchodovaných spoločností zaoberajúcich sa akciami umelej inteligencie a súvisiacimi technológiami, ktoré sa týkajú napríklad týchto odvetví:

Technologický softvér a dátové centrá

Cloud a informačné technológie

Polovodiče a zariadenia

Digitálna reklama a médiá

Robotika a automatizácia

Autonómne automobily

Všetky vyššie uvedené odvetvia nejakým spôsobom súvisia s umelou inteligenciou. Ďalší vývoj AI môže zmeniť každé z týchto odvetví. Niektoré z najväčších technologických spoločností, ako sú Nvidia, Alphabet alebo Microsoft, sú prítomné takmer vo všetkých spomínaných ETF. Najlepším zdrojom informácií o ktoromkoľvek zo spomínaných ETF sú oficiálne stránky, ktoré sa ku každému z nich vzťahujú.

Nezabudnite, že kľúčovú úlohu môžu hrať „váhy“ spoločností v portfóliu každého ETF. Najobľúbenejším z nich je iShares Nasdaq100, ktorý investorom poskytuje expozíciu voči akciám 100 spoločností z technologicky náročných a svetovo najväčších odvetví USA.

Výhody a nevýhody

Rovnako ako každá iná investícia aj ETF s umelou inteligenciou so sebou nesú určité riziká. Medzi hlavné riziká patrí volatilita trhu a zmeny v regulácii, ktoré by mohli ovplyvniť odvetvie AI a následne aj výkonnosť ETF s umelou inteligenciou. ETF na báze AI však majú možnosť upraviť alokáciu svojich aktív tak, aby uprednostňovali investície, pri ktorých sa predpokladá dobrá výkonnosť v obdobiach volatility trhu.

Potenciálne výhody investícií do ETF s umelou inteligenciou sú však značné, vrátane diverzifikácie, prispôsobivosti novým trhovým dátam a možnosti využiť rast odvetví umelej inteligencie. ETF na umelú inteligenciu ponúkajú expozíciu voči širokej škále spoločností zaoberajúcich sa umelou inteligenciou, čo investorom poskytuje možnosť ťažiť z potenciálneho rastu tohto odvetvia.

Rozoberme si výhody a nevýhody investovania do ETF s umelou inteligenciou pre investorov, ktorí uznávajú, že diverzifikácia obvykle znižuje investičné výnosy, ale tiež obmedzuje riziká spojené s nediverzifikovanými investíciami.

Výhody

Diverzifikácia – väčší počet akcií vo vnútri ETF obmedzuje riziko spojené s investíciou do jednej alebo malej skupiny akcií.

– väčší počet akcií vo vnútri ETF obmedzuje riziko spojené s investíciou do jednej alebo malej skupiny akcií. Expozície v širokom technologickom sektore – nové technológie sú dobre známe z veľmi dobrej výkonnosti akcií v posledných desaťročiach. Trend umelej inteligencie sa zdá byť potvrdením a znamením, že v nasledujúcich desaťročiach tomu nemusí byť inak (ale vždy existuje riziko, že to tak bude).

– nové technológie sú dobre známe z veľmi dobrej výkonnosti akcií v posledných desaťročiach. Trend umelej inteligencie sa zdá byť potvrdením a znamením, že v nasledujúcich desaťročiach tomu nemusí byť inak (ale vždy existuje riziko, že to tak bude). Časovo efektívna stratégia – investori do ETF by si rovnako ako každý iný investor mali urobiť určitý prieskum, ale jedná sa o produkty pripravené na investovanie (ale vôbec nie bezrizikové) a analyzovať výkonnosť každej spoločnosti zo stovky či viac v indexe nemá pre obchodníkov zmysel.

– investori do ETF by si rovnako ako každý iný investor mali urobiť určitý prieskum, ale jedná sa o produkty pripravené na investovanie (ale vôbec nie bezrizikové) a analyzovať výkonnosť každej spoločnosti zo stovky či viac v indexe nemá pre obchodníkov zmysel. Nákladová efektivita a rozsah investičných návrhov – v porovnaní s podielovými fondmi môžu ETF obvykle predstavovať oveľa lacnejší spôsob, ako dosiahnuť expozíciu na akciovom trhu. Ako sme spomenuli vyššie, umelá inteligencia zasiahne mnoho trhových sektorov a súčasná ponuka ETF je pomerne široká.

– v porovnaní s podielovými fondmi môžu ETF obvykle predstavovať oveľa lacnejší spôsob, ako dosiahnuť expozíciu na akciovom trhu. Ako sme spomenuli vyššie, umelá inteligencia zasiahne mnoho trhových sektorov a súčasná ponuka ETF je pomerne široká. Strategický produkt – Investovanie je síce jednoduché, ale nie je ľahké. Prinajmenšom ETF je pomerne ľahké pochopiť. Ide o investičné produkty, určené pre profesionálnych aj amatérskych investorov a široko využívané medzi pasívnymi investičnými stratégiami.

Nevýhody

Riziko nedostatočnej výkonnosti – skupina ETF s umelou inteligenciou môže dosiahnuť horšiu výkonnosť ako akciový trh. Budúce výsledky sú vždy neisté a „najviac prekúpené“ akcie môžu predznamenať„prasknutie bubliny“.

– skupina ETF s umelou inteligenciou môže dosiahnuť horšiu výkonnosť ako akciový trh. Budúce výsledky sú vždy neisté a „najviac prekúpené“ akcie môžu predznamenať„prasknutie bubliny“. Zlá alokácia – zvolené ETF môže byť konzistentné so slabými spoločnosťami alebo nadhodnotenými akciami kvalitných firiem. Nakoniec to môže skončiť scenárom podobným „bubline Nifty-50“ zo 70. rokov, kedy boli akcie spoločností ako Polaroid, Kodak alebo General Electric výrazne nadhodnotené.

– zvolené ETF môže byť konzistentné so slabými spoločnosťami alebo nadhodnotenými akciami kvalitných firiem. Nakoniec to môže skončiť scenárom podobným „bubline Nifty-50“ zo 70. rokov, kedy boli akcie spoločností ako Polaroid, Kodak alebo General Electric výrazne nadhodnotené. Diverzifikačná pasca – prílišná diverzifikácia portfólia môže skončiť slabými výsledkami, pretože negatívne korelované investície obmedzia výnosy každej investície. Napríklad nákup technologických akcií môže byť v čase geopolitického napätia zaistený investíciou do ropných spoločností. Tento druh diverzifikácie však môže skončiť podpriemernými výnosmi, ak bude výpredaj akcií technologických spoločností väčší ako výnosy z výkonnosti ropných spoločností.

– prílišná diverzifikácia portfólia môže skončiť slabými výsledkami, pretože negatívne korelované investície obmedzia výnosy každej investície. Napríklad nákup technologických akcií môže byť v čase geopolitického napätia zaistený investíciou do ropných spoločností. Tento druh diverzifikácie však môže skončiť podpriemernými výnosmi, ak bude výpredaj akcií technologických spoločností väčší ako výnosy z výkonnosti ropných spoločností. Obmedzený potenciál rastu – ak držíte 100 akcií, môžete si byť istí, že vaše investičné výnosy nebudú také dobré ako u investora, ktorý vlastní akcie „víťazov“ z Wall Street. Je však naozaj ťažké predpovedať, ktoré akcie budú mať lepšiu výkonnosť ako trh. Investori do ETF sa zmierujú s tým, že ich výnosy budú len priemerné (čo však neznamená „neuspokojivé“).

– ak držíte 100 akcií, môžete si byť istí, že vaše investičné výnosy nebudú také dobré ako u investora, ktorý vlastní akcie „víťazov“ z Wall Street. Je však naozaj ťažké predpovedať, ktoré akcie budú mať lepšiu výkonnosť ako trh. Investori do ETF sa zmierujú s tým, že ich výnosy budú len priemerné (čo však neznamená „neuspokojivé“). Drahšie ako akcie – držanie ETF znamená, že investori „platia“ poplatok vydavateľovi ETF (iShares, Vanguard, VanEck, GlobalX atď.). Obvykle sa TER (total expense ratio) pohybuje od 0,01 % do dokonca 1 % ročne, ale v porovnaní s tým je držanie akcií takmer zadarmo.

Investičné portfólio ETF s umelou inteligenciou

Pri zaraďovaní ETF s umelou inteligenciou do svojho investičného portfólia môžu investori zvážiť niekoľko stratégií. Patria medzi ne:

Využitie umelej inteligencie na definovanie komplexnej investičnej stratégie.

Diverzifikácia pomocou ETF zameraných na AI.

Skúmanie tematických ETF pre koncentrovanejší prístup k čisto AI firmám.

Udržiavanie rôznorodého mixu ETF naprieč rôznymi sektormi a triedami aktív.

Pri zaraďovaní ETF s umelou inteligenciou do investičného portfólia je dôležitým faktorom tolerancie rizika. Pre investorov s vyššou toleranciou k riziku môžu byť ETF s umelou inteligenciou obzvlášť atraktívne vďaka potenciálu vyšších výnosov a vhodnej expozícii voči riziku. Na dosiahnutie diverzifikácie portfólia naprieč rôznymi triedami aktív, sektormi a regiónmi je nevyhnutné udržiavať vyvážené portfólio, ktoré zahŕňa ETF s umelou inteligenciou spolu s ďalšími typmi investícií.

ETF s umelou inteligenciou vs. akcie

Častou otázkou investorov, ktorí sa zaujímajú o oblasť umelej inteligencie, je, či sa rozhodnúť pre ETF s umelou inteligenciou alebo pre jednotlivé akcie s umelou inteligenciou. ETF AI ponúkajú investorom možnosť získať expozíciu voči rôznym akciám AI, a tým umožňujú diverzifikáciu. Spoločnosti, ktoré sú obľúbené v rámci ETF AI (tiež Nasaq 100 ETF), zvyčajne súvisia s hardvérom, ako sú polovodiče (Nvidia, AMD, Qualcomm, Intel, Broadcom atď.) a dátové centrá (Arista Networks), ale aj so softvérom, ako je cloud computing (Microsoft, Alphabet, Amazon) a kybernetická bezpečnosť (Palo Alto Networks, CrowdStrike).

Na rozdiel od ETF, ktoré investujú do rôznych spoločností (s rôznou váhou v každom ETF), ide pri investovaní do jednotlivých akcií AI o nákup akcií konkrétnych spoločností zaoberajúcich sa vývojom AI (hardvéru alebo softvéru). Táto možnosť je zvyčajne rizikovejšia (ale môže byť výnosnejšia, ak investovaná spoločnosť uspeje).

Investori, ktorí dávajú prednosť štýlu ETF, sú obvykle defenzívnejšie a niekedy menej profesionálne, pretože výber akcií vyžaduje zodpovedajúci výskum, hlboké povedomie o riziku a znalosti investovania.

Investovanie do ETF s umelou inteligenciou ponúka

Expozícia v rozmanitom výbere špičkových spoločností s umelou inteligenciou, vďaka čomu nie je nutné skúmať a vyberať jednotlivé akcie.

Využitie stratégií riadenia rizík, ako je optimalizácia portfólia a diverzifikácia, na zmiernenie rizika.

Špecializovaný a zároveň diverzifikovaný prístup k investíciám v technologickom sektore vďaka ponuke prístupu k rôznym spoločnostiam zaoberajúcim sa umelou inteligenciou, čo napomáha rozloženiu investičného rizika medzi viacerými subjektmi.

Nezabudnite, že investícia do umelej inteligencie môže byť riziková, pretože technologické akcie sú obvykle volatilnejšie a cyklické. Technologickí investori by mali pozerať najmä na geopolitické napätie, clá a šance na recesiu ekonomiky, aby mohli reagovať. Niektorí investori dávajú prednosť pasívnejšej stratégii a investujú iba dlhodobo na roky a desaťročia. Títo investori obvykle investujú do viac diverzifikovaných ETF ako do jednotlivých akcií.

Ako vidíme, od jesene 2022 do apríla 2024 niektoré z najväčších akcií súvisiacich s umelou inteligenciou (dátové centrá, polovodiče, softvér, digitálna reklama) prekonali výnosy Nasdaq 100, ale Oracle a Intel nedosiahli výkonnosť technologicky silného amerického benchmarku. Zdroj: XTB Research, Bloomberg Financie LP

Budúcnosť umelej inteligencie a jej vplyv na investovanie

Pri pohľade do budúcnosti sa očakáva, že umelá inteligencia bude mať na investičné stratégie významný vplyv. Vďaka schopnosti poháňať ekonomickú expanziu, zvyšovať technologické kapacity a revolučne meniť investičné procesy predstavuje AI pre investorov množstvo príležitostí. Je však potrebné zvážiť aj potenciálne riziká spojené s investovaním do AI. Medzi ne patrí napr:

Neúmyselné udržiavanie alebo posilňovanie spoločenských predsudkov.

Nedostatočná transparentnosť a vysvetliteľnosť.

Strata pracovných miest v dôsledku automatizácie umelej inteligencie.

Sociálna manipulácia prostredníctvom algoritmov AI.

Budúci rozvoj umelej inteligencie by mohol mať vplyv na výkonnosť ETF s umelou inteligenciou tým, že im poskytne schopnosť:

Využívanie pokročilých techník riadenia rizík, ako je optimalizácia portfólia a diverzifikácia, na zmiernenie rizika.

Zlepšiť rozhodovacie procesy a zdokonaliť investičné stratégie.

Rýchlo a presne analyzovať veľké množstvo dát s cieľom identifikovať trendy a vzorce.

Automatizovať obchodovanie a obmedziť ľudské chyby.

Okrem toho bola medzi ETF s umelou inteligenciou zaznamenaná značná variabilita výkonnosti, pričom predné tematické stratégie dosahovali pôsobivých výnosov.

Zhrnutie

Záverom možno povedať, že ETF na umelú inteligenciu predstavujú zaujímavú investičnú príležitosť pre tých, ktorí chcú využiť rast a potenciál odvetví umelej inteligencie. Pochopením rôznych typov ETF AI si investori budú môcť vybrať najlepšie nástroje na realizáciu investičnej stratégie. Vyhodnotením kľúčových faktorov, ktoré treba pri investovaní zvážiť, je pochopenie rizík a potenciálnych výnosov.

Investori by sa mali zaoberať nákladmi na investovanie a vybrať správne aktíva na dosiahnutie dlhodobých investičných cieľov. Očakáva sa, že celkový vplyv umelej inteligencie na investovanie porastie, ale investori by tiež mali vedieť, že ak sú ocenenia veľmi vysoké, trendy umelej inteligencie nemusia stačiť na to, aby ich ešte zvýšili. Hlavným rizikom pre akýkoľvek ETF s umelou inteligenciou je možné spomalenie ekonomiky. Investori by mali dobre vedieť, aké dôležité je porozumieť ETF a začleniť ich do investičných portfólií.