Čo je to Forex?
Čo je to Forex?
Čo je Forex?
- Forex (alebo aj FX) predstavuje trh s cudzími menami, pričom tento názov je odvodený zo slovného spojenia foreign exchange.
- Ide o globálny decentralizovaný trh pre obchodovanie s menami, ktorý nemá vlastné burzové sídlo.
- Forex je najväčším svetovým trhom, na ktorom sa denne zobchoduje objem okolo 5 biliónov USD.
Hlavnými účastníkmi forexového trhu sú veľké medzinárodné banky, ale veľkú popularitu získal forex trading aj medzi individuálnymi obchodníkmi.
Forex trading je založený na obchodovaní menových párov, čo znamená, že obchodníci v jednom momente nakupujú jednu menu a zároveň predávajú menu druhú. Hodnota je teda založená na aktuálnej trhovej cene jednej meny voči druhej.
Prečo je forex trading tak populárny?
- Najväčší a najlikvidnejší trh sveta
- Možnosť obchodovať 24 hodín, 5 dní v týždni
- Ľahko prístupný – obchodný účet si môžete otvoriť počas niekoľkých minút
- Nízke marže
- Finančná páka
Čo vplýva na FX trh?
- Makroekonomické ukazovatele, ako sú miera nezamestnanosti alebo NFP
- Politické udalosti ako prezidentské voľby či prejavy a vystúpenia
- Psychologické faktory ako panika alebo optimizmus
- Dopyt a ponuka
Príklad forexového obchodu
Pozrime sa na príklad obchodu s menovým párom EURUSD, pričom najskôr si otvoríme kalkulačku zabudovanú v platforme xStation a pozrieme sa na dôležité hodnoty.
Prvým krokom pri otváraní obchodu na akomkoľvek trhu je voľba veľkosti (objemu) pozície. Tá bude mať vplyv na maržu a hodnotu bodu. Po zvolení objemu kalkulačka vypočíta všetky potrebné hodnoty.
V tomto príklade bol zvolený objem 1 lot. Na otvorenie obchodu je potrebné vynaložiť maržu v hodnote 500 EUR. Pamätajte, že marža nie je nákladom a len čo pozíciu uzavriete, táto čiastka bude pripísaná späť k Vášmu zostatku na účte.
Kalkulačka tiež vypočítala hodnotu 1 pipu (= 10 bodov), ktorá predstavuje 8.97 EUR. To znamená, že ak sa trh pohne 10 bodov v našom smere, inkasujeme zisk 89.7 EUR. V prípade, že by sa trh vyvíjal v náš neprospech, dosiahli by sme pri rovnakom bodovom pohybe stratu 89.7 EUR.
Ďalšou výhodou kalkulačky je to, že Vám môže pomôcť pri riadení rizika – umožňuje Vám nastaviť stop loss či take profit. V príklade vyššie sme nastavili stop loss na maximálnu stratu 100 EUR a take profit na hodnotu 300 EUR. To znamená, že pokiaľ sa trh pohne v náš neprospech, riskujeme maximálne 100 EUR a ak trh naopak pôjde v našom smere a dosiahne úroveň nastaveného take profitu, inkasujeme zisk 300 EUR.
