Obchodovanie s pozíciou, ktorá je príliš veľká, môže viesť k významným stratám, a to aj napriek tomu, že máte nastavený tesný stop loss. Voľba vhodnej veľkosti pozície je preto pre dlhodobé obchodovanie veľmi dôležitá. Línia medzi investovaním a hazardom je veľmi tenká.

Finančné trhy sú zvláštnym miestom s mnohými odlišnosťami. Je to však tiež miesto, kde hrá veľkú úlohu veľkosť investície. Predstavte si situáciu, kedy idete do talianskej reštaurácie a objednáte si najväčšiu pizzu, ktorá je v ponuke. Zjesť celú takto veľkú pizzu by mohlo viesť k bolestiam žalúdka, čo by znamenalo, že veľkosť objednanej pizze bola príliš veľká a nezodpovedala Vašim požiadavkám a možnostiam. Na finančných trhoch je tento efekt viac menej podobný. Otvorenie príliš veľkého obchodu môže viesť k vážnemu problému. To je dôvod, prečo je správna voľba veľkosti objemu jednou z najdôležitejší zručností dlhodobo úspešného obchodníka.

Čo vlastne voľba veľkosti pozície znamená?

Voľba veľkosti pozície môže byť chápaná ako voľba vhodnej veľkosti CFD kontraktu. Ale čo znamená oná „vhodná veľkosť“? Ide o takú veľkosť, ktorá bude zodpovedať Vašej stratégii a riziku, ktoré ste ochotní akceptovať. Predstavme si obchodníka, ktorý začína obchodovať na trhoch. Ak otvorí pozíciu, kde celý svoj kapitál vloží do jediného obchodu a na trhu sa následne udeje väčší pohyb, mohlo by to viesť k strate celého kapitálu. A to sa týka nielen začiatočníkov, ale aj skúsených obchodníkov. Čím viac kapitálu investujete, tým väčšie je riziko.

Niektorí obchodníci však radšej investujú agresívne a považujú tento prístup za najvhodnejší pre svoje stratégie. To znamená, že akceptovanie plného rizika nemusí byť považované za ten najhorší prístup. Len je to iný prístup. Ale ak vyhovuje Vášmu obchodnému štýlu a ak dokážete ovládať svoje emócie, nemusí byť takýto prístup úplne vylúčený. Musíme zdôrazniť jednu vec – každý prístup môže byť vhodný, ale všetko závisí na použitej stratégii.

Pozrime sa na príklad. Predstavme si obchodníka s obchodným účtom o veľkosti 1000 EUR a s konzervatívnym prístupom k obchodovaniu. Predpokladajme, že v nasledujúcich dňoch prebehne zasadanie americkej centrálnej banky FED a obchodník zamýšľa nakúpiť EURUSD, pretože očakáva, že kurz počas zasadania centrálnej banky vzrastie. Uvedomuje si, že obchod je trochu riskantný a centrálna banka môže dolár podporiť svojím jastrabím postojom, čo by naopak viedlo k poklesu kurzu EURUSD. Čo by mal teda obchodník urobiť, ak chce predsa len realizovať nákup? Mal by otvoriť menšiu pozíciu. Namiesto toho však otvoril obchod s celým svojím kapitálom. Čo by sa stalo ďalej? FED skutočne svojím vyjadrením podporil americký dolár a náš obchodník stráca takmer všetky svoje prostriedky aj napriek tou, že mal nastavený Stop Loss. Bohužiaľ sa toto stalo práve preto, že jeho pozícia bola príliš veľká vzhľadom k veľkosti jeho kapitálu na obchodnom účte. Výber vhodnej veľkosti pozície je preto veľmi dôležitý práve z dôvodu, aby ste sa vyhli významným stratám, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na Váš obchodnž účet.

Investovanie, nie hazard

Ako by mal teda obchodník pracovať s veľkosťou pozície? V prvom rade musí obchodník posúdiť svoju mieru prijateľného rizika. Obchodníci by na finančných trhoch mali pracovať iba s tzv. „rizikovými peniazmi“, ktoré ak stratia, nebude to mať významný negatívny vplyv na ich životy. Ďalej si musí každý obchodník určiť, koľko je ochotný stratiť pri každom obchode. Napríklad, ak má obchodný účet o veľkosti 1000 EUR, musí sa rozhodnúť, aké percento z tejto čiastky je ochotný riskovať na určitom obchode. Bežne sa odporúčajú 2-3 %, ale môže to byť tiež 5 – 10 % (pre viac rizikové stratégie). Prečo neriskovať viac? Je to jednoduchá matematika. Ak stratíte 50 % svojho kapitálu, musíte zostávajúcu časť zhodnotiť o 100 %, aby ste pokryli túto stratu. Preto 2 % strata pri jednej pozícii nebude mať významný dopad na Váš kapitál a vplyv na Vašu stratégiu. To je tiež dôvod, prečo je vhodná veľkosť pozície tak dôležitá.

Samozrejme, že môže nastať situácia, kedy sa budete musieť pýtať samých seba, či je vhodné zvoliť väčšiu veľkosť pozície, aby ste napríklad dosiahli vhodný pomer rizika a zisku. Odpoveď na túto otázku vyžaduje dôsledné pochopenie Vašej stratégie a Vášho postoja k riziku. Vysoká miera akceptovania rizika môže byť považovaná skôr za hazard ako investovanie. Poznáme mnohých úspešných obchodníkov, ktorí prísne dodržiavajú svoje pravidlá a intenzívne pracujú na svojich stratégiách, ale nepoznáme veľa takých obchodníkov, ktorí by veľa riskovali a dlhodobo dosiahli mimoriadny zisk.

Dôležitosť vhodnej veľkosti pozície

Aby ste zistili, akú veľkosť pozície zadať pre Váš obchod, aby ste dosiahli požadované zhodnotenie, mali by ste si prepočítať, koľko pipov stratíte, ak trh pôjde proti Vám a bude zasiahnutý Váš stop loss. Použitie stop loss pokynu je naozaj dôležité pri obchodovaní na finančných trhoch, pretože aj malé zmeny na menovom alebo komoditnom trhu môžu rýchlo spôsobiť veľké straty.