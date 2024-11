Pákové obchodovanie - Investovanie s pákovým efektom – Čo to je?

Čas čítania: 6 minute(s)

Pravdepodobne každý obchodník sa skôr či neskôr stretne s pojmom „finančná páka” a s možnosťou investovania na páku. Čo je teda obchodovanie s finančnou pákou? Aké sú potenciálne výhody pákového efektu a aké riziká so sebou prináša? Čo je to marža a „margin call“? Odpovede na tieto otázky nájdete v článku.

Čo je finančná páka?

Finančný pákový efekt ponúka možnosť investovať alebo kontrolovať oveľa väčšie finančné prostriedky, ako sú tie, ktorými v súčasnosti disponujete. V bežnom živote sú najobľúbenejšou formou finančnej páky úvery, ktoré umožňujú financovať oveľa väčšie investície, pričom disponujú napríklad 10 % alebo 20 % vlastných prostriedkov. Zvyšok je požičaný. Fungovanie tohto mechanizmu je na finančnom trhu trochu iné, ale jeho výsledok je veľmi podobný. Umožňuje získať potenciálne zisky z celej transakcie, pričom sa vkladá len zlomok vlastných prostriedkov.

Obchodovanie s finančnou pákou

Investovanie s pákovým efektom môže byť pre obchodníka výhodné, pretože na začiatku nemusí vlastniť veľký kapitál, aby mohol uzatvárať obchody s vysokou hodnotou. Súvisí to aj s rizikom, pretože čím vyššia je suma transakcie, tým výraznejší je vplyv trhových zmien na stav celého účtu a výsledok transakcie.

Ako príklad predstavíme túto situáciu na menovom páre EURUSD a pákovom efekte 1:30. To znamená, že obchodník môže mať pozíciu zodpovedajúcu 30 000 EUR, pričom vlastní len časť tejto sumy, konkrétne 1 000 EUR. Po otvoreníí takejto transakcie obchodná platforma automaticky overí, či je na účte aspoň 1 000 EUR na otvorenie pozície 0,3 lotu na CFD v EURUSD. Táto suma bude tvoriť maržu, ktorá bude podrobnejšie vysvetlená nižšie.

Aký prínos má pre obchodníka?

Ak sa zvýši cena CFD na EURUSD a obchodník získa 300 EUR, znamená to návratnosť 30 % z investovanej čiastky 1 000 EUR. Nebyť pákového efektu 1:30, musel by mať obchodník na účte 30 000 EUR a potom by mohol dosiahnuť spomínaný zisk 300 EUR. To by znamenalo mieru návratnosti rovnajúcu sa 1 %. Vďaka pákovému efektu môže byť miera návratnosti investícií vyššia pri nižších vlastných prostriedkoch. Je to však dvojsečná zbraň. V prípade poklesu kurzu a výsledku transakcie vo výške -300 EUR obchodník stráca 30 % az 1 000 EUR mu zostáva iba 700 EUR.

Vyššie uvedený príklad predpokladá, že na účte zostane iba toľko prostriedkov, aby pokryli maržu, čo je v skutočnosti veľmi vzácne. Obchodníci obvykle disponujú väčším množstvom prostriedkov, než je iba požadované minimum, tj. napríklad namiesto 1 000 EUR môže byť na účte uložených 5 000 EUR. To poskytuje väčšiu flexibilitu a ponúka možnosť otvoriť viac transakcií súčasne.

Marža a investovanie s finančnou pákou

Vráťme sa k marži, ktorá je kľúčovým prvkom investovania s pákovým efektom. Je známa aj ako záloha za obchod. Aby ste mohli otvoriť pozíciu vo výške 30 000 EUR s pákovým efektom 1:30, musíte si mať 1 000 EUR. To znamená, že môžete mať pozíciu v hodnote 30 000 EUR s 1 000 EUR vlastných prostriedkov, ktoré sú zložené ako marža, ktorá bola vytvorená na to, aby ste mohli využívať pákový efekt.

Marža sa často vyjadruje v percentách, čo automaticky ukazuje, akú maximálnu páku možno použiť. Ak je požadovaná marža pre daný inštrument 3,33 %, znamená to maximálnu možnú páku 30:1. V prípade 5 % bude pákový efekt 20:1 a v prípade 10 % to je 10:1. Teda čím nižšie percento predstavuje marža, tým väčší pákový efekt je možné použiť na otvorenie väčšej transakcie a naopak.

Čo ak transakcia nedopadne podľa očakávaní?

Keď sa marža pre pozíciu začne zmenšovať, dostanete informáciu o potrebe jej doplnenia, teda pôjde o takzvaný margin call. V opačnom prípade, ak sa trh bude naďalej pohybovať nesprávnym smerom, transakcia sa automaticky uzavrie. V prípade obchodovania s pákovým efektom na mnohých inštrumentoch a trhoch by preto mala byť výška marže vždy kontrolovaná, pretože je rozhodujúca pre udržanie pozície.

Príklad obchodu

Máte účet v USD a môžete obchodovať s hlavnými menovými pármi s maximálnou pákou 30:1, čo znamená, že každý vložený dolár vám dáva 30 USD na obchodovanie. Ako maržu musíte mať na účte 1 000 USD. To znamená, že na začiatku môžete otvoriť pozíciu maximálne za 30 000 USD (1 000 USD x 30) na CFD na hlavné menové páry.

Z vykonanej analýzy vyplýva, že výmenný kurz EURUSD môže zaznamenať pokles. V praxi to znamená, že sa plánuje predaj EUR a nákup USD. Rozhodnete sa na to vyčleniť 20 000 EUR – to je suma transakcie pri výmennom kurze EURUSD 1,3000, t. j. 1 EUR za 1,30 USD. Otvorenie krátkej pozície sa rovná vynaloženiu 20 000 EUR na nákup 26 000 USD s vloženou maržou 1 000 USD. To znamená, že efektívna páka predstavuje 26 000 USD / 1 000 USD marže, t. j. 26:1. To predstavuje využitie takmer celej marže.

Každý pip bude predstavovať pre danú pozíciu 2 USD. Celá marža by teda bola dosiahnutá, ak by sa výmenný kurz EURUSD zmenil o 500 pipov. Po chvíli výmenný kurz EURUSD klesne na 1,2700. Obchod uzavriete so ziskom 300 pipov, čo predstavuje 600 USD.

V klasickom prepočte ste predali 20 000 EUR a kúpili 26 000 USD pri výmennom kurze 1,30. Po poklese výmenného kurzu na 1,27 ste odkúpili 20 000 EUR za 25 400 USD. Rozdiel 26 000 - 25 400 predstavuje zisk. Vďaka pákovému efektu ste dosiahli mieru návratnosti investovaných 1 000 USD vo výške 60 % (600 USD). Nebyť pákového efektu, mohli by ste predať iba 769,23 EUR a kúpiť 1 000 USD. Pri výmennom kurze 1,2700 by ste mohli odkúpiť 769,23 EUR za 976,92 USD, čo by prinieslo zisk 23 USD. Zisk by bol teda 26-krát nižší.

Je potrebné pripomenúť, že v prípade zmeny výmenného kurzu opačným smerom sa vzniknuté straty zvyšujú podobným spôsobom pomocou pákového mechanizmu. To môže viesť k rýchlej strate investovaného kapitálu.

Investovanie s pákovým efektom – inštrumenty

Pákový efekt môžu využívať začínajúci aj skúsení obchodníci pri CFD na všetky triedy aktív. To znamená, že pákové obchodovanie je k dispozícii pre CFD na menové páry, komodity, akciové indexy, kryptomeny, dlhopisy, ETF a jednotlivé akcie. Medzi najobľúbenejšie pákové nástroje patria hlavné menové páry, ako napríklad: EURUSD, GBPUSD a USDJPY; komodity ako: zlato (XAUUSD), ropa (OIL.WTI) a káva (COFFEE); akciové indexy: DAX (DE30), S&P 500 (US500) a NASDAQ 100 (US100); kryptomeny, napríklad: Bitcoin (BITCOIN) a Ethereum (ETHEREUM); a CFD na akcie, napíkladr: Facebook (FB.US), Amazon (AMZN.US) a mnohé ďalšie.

Obchodovanie s pákovým efektom – výhody a nevýhody

Výhody finančnej páky

Navýšenie kapitálu

Finančná páka zvyšuje kapitál, ktorý je k dispozícii na obchodovanie na rôznych trhoch. Napríklad pri pákovom efekte 30:1 efektívne obchodujete s 60 000 USD, pričom máte k dispozícii len 2 000 USD. To znamená, že môžete prideliť väčšie sumy na rôzne pozície vo svojom portfóliu. Nezabudnite však, že to so sebou prináša aj väčšie riziko.

Bezúročná „pôžička”

Finančnú páku je možné prirovnať k pôžičke poskytnutej výmenou za zástavu marže, ktorá vám umožňuje zaujať väčšiu pozíciu na trhu. Táto „pôžička" so sebou nenesie žiadne záväzky v podobe úrokov alebo provízií a je možné ju pri obchodovaní využiť akýmkoľvek spôsobom.

Obchodovanie v období nízkej volatility

Obdobia nízkej volatility môžu byť pre obchodníkov obzvlášť únavné kvôli malým zmenám cien. Vďaka pákovým transakciám však môžu obchodníci potenciálne generovať väčšie zisky aj počas období nízkej volatility na trhu. V takom prípade môže aj malá zmena ceny alebo výmenného kurzu znamenať väčšiu zmenu na účte obchodníka.

Nevýhody finančnej páky

Zvýšenie straty

Hlavným rizikom spojeným s obchodovaním s pákou je skutočnosť, že podobne ako zisky sa zvyšujú aj straty, pokiaľ sa trh vydá opačným smerom, než sa predpokladalo. Finančná páka síce vyžaduje minimálne kapitálové výdavky, ale pretože sa výsledky obchodovania odvíjajú od celkovej veľkosti vami ovládanej pozície, môže priniesť aj značné straty.

Margin call

Ak straty prekročia vami použitú maržu, zobrazí sa výzva na doplnenie marže. Vzhľadom na to, že pákový efekt zvyšuje straty, riziko margin callu bude existovať vždy a v prípade, že na účte nebudú nové dostupné prostriedky, pozície budú automaticky zatvorené so stratou.