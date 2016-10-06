Čo je to range trading?
- Range trading je obchodná stratégia založená na identifikácii prekúpených (rezistencia) a prepredaných (support) oblastí v grafe.
- Táto metóda je založená na identifikácii určitého rangu (rozpätia), v rámci ktorého sa trh pohybuje.
Prvým a najdôležitejším krokom pri obchodovaní rangu je identifikácia rozpätia. Range môžeme určiť rôznymi spôsobmi:
- Trendové kanály
- Cenové patterny, ako sú trojuholník alebo obdĺžnik
- Predchádzajúce maximá a minimá
- Oscilátory ako Stochastic Oscillator alebo MACD
Len čo identifikujeme range, zameriame sa na určenie úrovní pre vstup do pozície, a to na základe hladín supportov (nákup) a rezistencií (predaj).
V príklade vyššie môžeme vidieť identifikáciu rangu na základe trendového kanála. Do nákupnej (long) pozície by sme vstupovali na základe úrovne supportu a do predajnej (short) pozície na základe hladiny rezistencie.
Ako môžete vidieť, range bol napokon prerazený smerom nadol a obchodník obchodujúci na základe tejto stratégie by pokračoval identifikáciou nového rozpätia.
Pre zvýšenie pravdepodobnosti úspechu obchodu je vhodné obchodovať do smeru existujúceho trendu a aplikovať pravidlá money a risk manažmentu.
V druhom príklade bol range identifikovaný na základe indikátora Stochastic Oscillator, ktorý sa pohybuje medzi úrovňami 0 a 100. V tomto prípade by obchodník hľadal signál pre vstup do nákupnej pozície po prerazení úrovne 20 smerom zdola nahor a do predajnej pozície po prerazení úrovne 80 smerom zhora nadol.
Podobne ako v prvom príklade by pravdepodobnosť úspešnosti obchodu mohlo zvýšiť dodržiavanie pravidiel pre identifikáciu trendu a aplikácia pravidiel money a risk manažmentu.
Dôležité je poznamenať, že niektoré metódy rande tradingu pomáhajú určiť potenciálne cieľové úrovne pohybu trh, ale niektoré Vám poskytnú len nákupné a predajné signály bez jasného určenia, kam až sa trh môže pohybovať.
