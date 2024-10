Risk Management – Úvod do riadenia rizika

Čas čítania: 5 minute(s)

Riadenie rizík je jedným z kľúčových konceptov dlhodobého úspechu na finančných trhoch. Ale prečo je riadenie rizík tak dôležité a ako ho môžete implementovať vo svojich vlastných stratégiách?

Riadenie rizík je jedným z kľúčových konceptov dlhodobého úspechu na finančných trhoch – je to tiež jeden z najviac prehliadaných alebo podhodnocovaných aspektov obchodovania. Ale prečo je riadenie rizík tak dôležité a ako ho môžete implementovať vo svojich vlastných stratégiách?

Mohli by ste byť najtalentovanejším obchodníkom na svete s prirodzeným pohľadom na investičné príležitosti, ale môže sa stať, že stratíte svoj kapitál jedným zlým obchodom práve kvôli zlému riadeniu rizika. Bez ohľadu na to, ako dobrí ste alebo ako ste skúsení, stále ste v strate. Dokonca aj najlepší obchodníci na svete trpia stratovými obchodmi, je to súčasť obchodovania. To je dôvod, prečo je riadenie rizík tak dôležité pre Váš úspech.

Pravidlá riadenia rizík sa dajú relatívne ľahko pochopiť a to aj pre začiatočníkov, ale často je náročné tieto pravidlá nasledovať, pretože sa do nich zapoja emócie práve preto, že ide o reálne peniaze.

Kým sa presunieme na špecifické techniky riadenia rizík, pozrime sa, ako riadenie peňazí tvorí rozhodujúci prvok úspešnej obchodnej stratégie.

Prvky úspešnej obchodnej stratégie

Úspešná stratégia sa skladá z troch dôležitých prvkov:

Obchodná stratégia založená na nejakej výhode: dôsledné uplatňovanie pravidiel, ktoré riadia konkrétnu stratégiu, ako sú konkrétne vstupné a výstupné pravidlá alebo vždy obchodovanie v smere prevládajúceho trendu. Možno použijete jednoduché kĺzavé priemery, aby ste pomohli identifikovať nový trend čo najskôr a indikátor stochastic, ktorý Vám pomôže určiť, či je bezpečné vstúpiť do obchodu po krížení kĺzavého priemeru. Môžete tiež použiť RSI ako ďalšie potvrdenie, ktoré pomáha určiť silu trendu. Nech už je to čokoľvek, je potrebné, aby Vám Vaša obchodná stratégia vyhovovala, koniec koncov ste to Vy, kto ju používa - a potom je uplatňovaná na Vaše obchody.

dôsledné uplatňovanie pravidiel, ktoré riadia konkrétnu stratégiu, ako sú konkrétne vstupné a výstupné pravidlá alebo vždy obchodovanie v smere prevládajúceho trendu. Možno použijete jednoduché kĺzavé priemery, aby ste pomohli identifikovať nový trend čo najskôr a indikátor stochastic, ktorý Vám pomôže určiť, či je bezpečné vstúpiť do obchodu po krížení kĺzavého priemeru. Môžete tiež použiť RSI ako ďalšie potvrdenie, ktoré pomáha určiť silu trendu. Nech už je to čokoľvek, je potrebné, aby Vám Vaša obchodná stratégia vyhovovala, koniec koncov ste to Vy, kto ju používa - a potom je uplatňovaná na Vaše obchody. Kontrolovať svoje emócie: a k ste testovali svoju stratégiu ako na demo, tak aj na reálnom účte, môžete si všimnúť rozdiely vo výsledkoch. Je to preto, že keď ide o reálne prostriedky, kľúčovú úlohu hrá psychológia. Emócie, ako sú strach, chamtivosť alebo rozrušenie, alebo naopak vzrušenie, Vám môžu zabrániť v tom, aby ste sa držali Vášho plánu a vytvárajú potenciálne negatívne výsledky. Všeobecné pravidlo pre úspešné obchodovanie hovorí: nechať svoje zisky rásť a realizovať svoje straty včas. Vedieť riadiť svoje emócie a dodržiavať svoj obchodný plán môže význame pomôcť k stabilným ziskom.

k ste testovali svoju stratégiu ako na demo, tak aj na reálnom účte, môžete si všimnúť rozdiely vo výsledkoch. Je to preto, že keď ide o reálne prostriedky, kľúčovú úlohu hrá psychológia. Emócie, ako sú strach, chamtivosť alebo rozrušenie, alebo naopak vzrušenie, Vám môžu zabrániť v tom, aby ste sa držali Vášho plánu a vytvárajú potenciálne negatívne výsledky. Všeobecné pravidlo pre úspešné obchodovanie hovorí: nechať svoje zisky rásť a realizovať svoje straty včas. Vedieť riadiť svoje emócie a dodržiavať svoj obchodný plán môže význame pomôcť k stabilným ziskom. Money management: dôležitá súčasť stratégie, ktorá určuje veľkosť pozície, výšku použitej páky a úrovne Stop Loss a Take Profit. Správne riadenie peňazí je dôležitou súčasťou úspešného obchodovania v dlhodobom horizonte. Pomáha maximalizovať zisky a minimalizuje straty. Zabraňuje tak prílišnému riziku.

Ako môžete vidieť, správne zváženie týchto prvkov bude hrať dôležitú úlohu v rámci Vašej schopnosti maximalizovať zisky a minimalizovať straty. Ak používate iba dva z vyššie uvedených troch prvkov, skôr alebo neskôr môže dôjsť k nezdaru, ktorému je možne predísť. Jeden z obchodných zákonov hovorí: zostať „nažive” tak dlho, ako len môžete.

Takže, ktoré prvky tvoria dobré riadenie kapitálu (money management)? Pozrime sa na niektoré techniky, ktoré Vám pomôžu kontrolovať Vaše riziko:

Veľkosť pozície

Obchodovanie v určitých hodinách

Stop Loss a Take Profit

Vedieť, kedy priznať a realizovať straty

Pozrime sa na príklad, kedy je jeden z týchto prvkov z veľkej časti ignorovaný. V tomto príklade máte na obchodnom účte 5 000 USD a predávate EURUSD o veľkosti 4,59 lotu s využitím finančnej páky 100:1. Rozhodnete sa, že pri tomto obchode nenastavíte Stop Loss. Využívate väčšinu finančných prostriedkov na Vašom účte v tejto jednej pozícii (4998,51 dolárov), čo Vám dáva malý priestor pre prípadné negatívne cenové pohyby. Každý pohyb pipu by znamenal zisk alebo stratu vo výške 45,90 USD bez príkazu Stop Loss.

Poďme sa pozrieť, čo sa stane ďalej. Po zverejnení posledných ekonomických dát trhy reagujú posilnením eura, ktoré znamená pohyb o viac ako 50 pips proti USD. Tento krok spôsobí stratu obchodu vo výške 2 245 dolárov za pár minút, čo je polovica Vašich prostriedkov a ponechá len časť Vašich peňazí na spätné získanie strateného kapitálu. Kým sa rozhodnete, aký bude Váš ďalší krok - či znížiť stratu, pridať Stop Loss, aby ste zabránili ďalším stratám alebo zníženie veľkosti pozície – nastane ďalší pohyb o 50 pips proti Vám, čo znamená, že inkasujete ďalšiu stratu o veľkosti 2 245 USD. To je celková strata vo výške 4 490 dolárov za 100 pips pohybu proti Vám.

Tento obchod je jasným príkladom pozície, ktorá nevyužíva Stop Loss a ako by mohla byť pre Váš účet extrémne nebezpečná.

Riadenia rizika

Ako sme už spomenuli, dokonca aj najlepší obchodníci utrpia v určitom okamihu stratu. Je to súčasť obchodovania. Kľúčom je obmedziť straty na prijateľnú úroveň. Týmto spôsobom zistíte, že ste schopní zostať na trhu dlhšiu dobu a zvýšiť tak svoje šance na úspešnejšie obchody. Jedným zo spôsobov, ako zaistiť správnu rovnováhu medzi ziskom a stratou, je držať sa kladného pomeru ziskov voči stratám, ako je 2:1 alebo dokonca 3:1, kde sú Vaše predpokladané zisky vždy dvojnásobné ako Vaše maximálne straty. Takže aj keď utrpíte trí stratové obchody, budete potrebovať iba dva ziskové, aby ste zaistili, že Vaše celkové zisky prevýšia Vaše straty. Aj keď to nie je všeobecné pravidlo, ktoré by ste mali automaticky nasledovať, môže nám pomôcť predstaviť si konkrétny prístup k riadeniu rizík.

Pozrime sa na dvoch obchodníkov, ktorí začínajú s obchodným účtom o veľkosti 10 000 USD a využívajú pomer rizika a zisku 2:1, ale v obchodovaní uplatňujú veľmi odlišné úrovne riadenia peňazí. Prvý obchodník používa veľmi agresívny prístup, riskuje 60 % svojho kapitálu na každom obchode a usiluje sa o dosiahnutie zisku vo výške 120 %. Druhý obchodník je omnoho konzervatívnejší a riskuje iba 5 % jeho finančných prostriedkov a jeho cieľ zisku je 10 %. Zjednodušene povedzme, že každý obchodník má ten istý súbor desiatich obchodov a že každý druhý obchod je ziskový.

Tieto tabuľky zobrazujú výsledky obchodovania dvoch obchodníkov používajúcich rôzne úrovne riadenia rizík.

Navzdory skutočnosti, že obe stratégie mali rovnakú mieru úspechu, rovnaký počiatočný kapitál a rovnaký prístup k pomeru výnosu a rizika 2:1, vzhľadom k veľmi odlišnému štýlu riadenia peňazí sa konečné výsledky výrazne líšia. Agresívny prístup prvého obchodníka viedol k celkovej strate 47 %, zatiaľ čo druhý obchodník má takmer 25 % celkový zisk vo výške 12 462 USD. Takže môžete vidieť, že aj malé prispôsobenie Vášho prístupu k riadeniu rizík Vám môže pomôcť k lepším výsledkom.

Kľúčová súčasť obchodovania

Ako bolo uvedené vyššie, riadenie rizík je kľúčovou súčasťou obchodovania. Skúsený obchodník vie, koľko môže riskovať, ale ako začiatočník by ste mali robiť všetko preto, aby ste sa vyhli veľkým stratám. Straty sú súčasťou obchodovania a sú nevyhnutné, ale je dôležité vedieť, ako s nimi narábať. Riadenie ziskov je ďalším aspektom. Úspešný obchodník musí nájsť rovnováhu medzi oboma výsledkami obchodu – ide teda o maximalizáciu ziskov pri minimalizácii strát.