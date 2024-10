Čo sú Investičné plány? Pasívne investovanie v aplikácii

Investičné plány umožňujú automaticky investovať určitú čiastku do niekoľkých ETF naraz. Maximálny počet je 10 otvorených plánov súčasne, v každom z nich môže byť maximálne 9 ETF. Pri investovaní do jedného ETF by efekt nebol podobný a investovanie do niekoľkých z nich naraz by vyžadovalo značné množstvo času ako na zadávanie príkazov, tak na určenie, akú váhu majú mať v investičnom portfóliu.