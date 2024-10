Čas čítania: 12 minute(s)

Chystáte sa vstúpiť do sveta investovania? Fondy obchodované na burze (ETF) ponúkajú flexibilný a multifunkčný spôsob diverzifikácie vášho investičného portfólia v rôznych triedach aktív, ako sú jednotlivé akcie, komodity a drahé kovy. V tomto sprievodcovi investovaním pre začiatočníkov rozoberieme, čo ETF predstavujú, aby ste si mohli vybrať tie správne pre svoje finančné ciele. Pripravte sa na to, že sa dozviete viac a ľahko odomknete rozmanité investície prostredníctvom ETF!

Hlavné poznatky

ETF ponúkajú investorom nízke náklady, likviditu a diverzifikáciu.

ETF poskytujú kombináciu diverzifikácie, flexibility, úspory nákladov a vyššej daňovej efektívnosti v porovnaní s podielovými fondmi a jednotlivými akciami.

Ak chcete maximalizovať svoje výnosy z investovania do ETF, zachovajte si dlhodobý pohľad a pravidelne vyvažujte svoje portfólio, aby ste dosiahli daňovú efektívnosť.

Porozumenie fondom obchodovaným na burze

ETF sú nástroje, ktoré umožňujú nakupovať a predávať „kôš aktív“ pozostávajúci napríklad z akcií, dlhopisov alebo komodít. Investovanie do ETF prináša určité výhody vrátane nízkych nákladov na správu v porovnaní s inými formami investovania, vyššej likvidity a diverzifikácie investičného portfólia. Investovanie do tohto typu nástroja je podobné nákupu jednotlivých akcií na burze – je teda atraktívne pre investorov, ktorí vedia, čo robia, aj pre začiatočníkov.

Predtým, ako sa pustíte do investovania do fondov obchodovaných na burze (ETF), odporúčame vám preštudovať si a pochopiť základy týchto nástrojov spolu s výhodami, ktoré ponúkajú.

V jednom z našich článkov sme pre vás tiež pripravili, aké sú najpopulárnejšie ETF a ich aktuálne trendy.

Základy obchodovania a investovania s ETF



Pokiaľ ide o investovanie, ETF ponúkajú jednu z najpohodlnejších možností obchodovania. Obchoduje sa s nimi na burze rovnako ako s akciami a hodnota väčšiny z nich sa určuje podľa podkladových aktív, ktoré zastupujú. Ide napríklad o indexy alebo akcie zastupujúce celé sektory, ako sú technológie a zdravotníctvo. Niektoré ETF sú spravované pasívne, odrážajú výkonnosť indexu, zatiaľ čo iné sú spravované aktívne a snažia sa dosiahnuť lepšie výsledky ako trhy.

Investovanie do ETF si vyžaduje otvorenie brokerského účtu (napríklad obchodného účtu na investičnej platforme xStation spoločnosti XTB), vyhľadanie možností, ktoré zodpovedajú vašim investičným cieľom, a potom vykonanie obchodu. Tieto kroky je možné vykonať počas bežných obchodných hodín, nie až po zatvorení trhu, ako je to v prípade transakcií s podielovými fondmi, čo umožňuje väčšiu flexibilitu a kontrolu nad rozhodnutiami investorov.

Výhody investovania do ETF

Investovanie do fondov obchodovaných na burze (ETF) prináša niekoľko výhod, ako sú nižšie poplatky, lepšia daňová efektívnosť a možnosť obchodovať kedykoľvek počas obchodných hodín. V porovnaní s podielovými fondmi majú ETF nižšie nákladové pomery, vďaka čomu sú pre mnohých investorov nákladovo efektívnejšie a predstavujú pasívnu investičnú možnosť. Daňové zaobchádzanie s týmito aktívami je podstatne priaznivejšie ako s ich náprotivkami. Vnútrodenné obchodovanie ponúka väčšiu flexibilitu, pretože umožňuje investorom rýchlejšie reagovať a využiť krátkodobé výkyvy na trhu na príslušnú úpravu svojich portfólií.

Napríklad fondy obchodované na burze (ETF) fungujú tak, že sledujú index, napríklad S&P 500, a držia kôš aktív, ktoré predstavujú podkladový index. ETF, ktorý sleduje index S&P 500, obsahuje portfólio akcií, ktoré sú súčasťou tohto indexu. To umožňuje investorom získať expozíciu na akciovom trhu bez toho, aby museli kupovať jednotlivé akcie.

ETF vs. podielové fondy

Podielové fondy a ETF sú obľúbené investičné nástroje, ktoré môžu investorom poskytnúť diverzifikované portfólio. Medzi hlavné rozdiely medzi nimi patria poplatky, štruktúra obchodovania, daňová efektívnosť a štýl riadenia. S burzovo obchodovanými fondmi sú spojené nižšie náklady a možno s nimi obchodovať aj v priebehu dňa. Nákupy podielových fondov sa uskutočňujú až po vypočítaní čistej hodnoty aktív (NAV) na konci každej obchodnej seansy. Keďže obchody sa uskutočňujú na burzových trhoch – a nie prostredníctvom vydávania alebo odkupovania podielových listov podielovými fondmi – ETF bývajú aj daňovo efektívnejšie. Okrem toho existuje aj možnosť aktívnej alebo pasívnej správy týchto investícií – zatiaľ čo ETF zvyčajne sledujú pasívne spravované indexy/sektory, ktoré nemusia prinášať vysoké výnosy v porovnaní s aktívne spravovanými podielovými fondmi, kde portfólio manažéri rozhodujú v nádeji, že prekonajú trhové priemery, ale s vyššími poplatkami, čo ich robí pre mnohých potenciálnych investorov drahšími.

ETF vs. jednotlivé akcie

Pri investovaní do jednotlivých akcií poskytujú ETF väčšiu diverzifikáciu a vyššiu daňovú efektívnosť a zároveň znižujú náklady. Fond obchodovaný na burze poskytuje investorom prístup ku košu aktív, a nie len k jednej spoločnosti, čím sa znižuje riziko spojené s investovaním do jednej akcie. V porovnaní s nákupom akcií priamo od spoločností alebo na trhoch ponúkajú fondy obchodované na burze ďalšie výhody, ako napr:

Nižšie náklady – keďže nie sú spojené s vysokými poplatkami, môžete ušetriť na poplatkoch za obchodovanie;

– keďže nie sú spojené s vysokými poplatkami, môžete ušetriť na poplatkoch za obchodovanie; Zvýšená likvidita – ich kótovanie na burze uľahčuje a urýchľuje nákup a predaj tohto typu fondu;

– ich kótovanie na burze uľahčuje a urýchľuje nákup a predaj tohto typu fondu; Daňové výhody – Reinvestované výplaty vyplácané v rámci ETF môžu mať nárok na odloženie dane až do ich predaja. Na druhej strane však nie je vhodné očakávať identické výnosy, ktoré by vyplývali len z investícií do akcií, pretože tieto koše majú tendenciu viac tlmiť volatilitu, čo môže ovplyvniť celkový potenciál zisku/straty z výkonnosti.

Investovanie do ETF: správna voľba pre vás?

Burzovo obchodované fondy môžu byť dobrou voľbou pre investorov, ktorí hľadajú dlhodobú investíciu, a investori, ktorí držia svoje investície dlhšie obdobie, majú väčšiu šancu dosiahnuť lepšie výnosy. Ako každá investícia sú však vždy spojené s rizikom.

Ak uvažujete o investovaní do ETF, existuje niekoľko tipov, ktoré vám môžu pomôcť začať. Prvým krokom je urobiť si prieskum. Pozrite si históriu výkonnosti väčšiny ETF, ich nákladové pomery a držbu. Zvážte svoje investičné ciele a toleranciu rizika, aby ste zistili, či je ETF vhodný pre vaše portfólio.

Po vykonaní prieskumu je ďalším krokom výber správneho sprostredkovateľa. Napríklad XTB ako regulovaný broker ponúka veľký výber nástrojov a konkurencieschopné obchodné poplatky.



Dôležitá je aj diverzifikácia portfólia. Väčšina ETF je už diverzifikovaná, ale je dôležité ďalej diverzifikovať svoje portfólio investovaním do rôznych sektorov a tried aktív. Pomôže to znížiť riziko a zabezpečí stabilnejšie výnosy.

Dôležité je tiež sledovať svoje investície. Sledujte svoje investície do ETF a monitorujte ich výkonnosť. Podľa potreby vyvažujte svoje portfólio, aby ste zabezpečili, že vaše investície zostanú v súlade s vašimi investičnými cieľmi.

Nakoniec buďte trpezliví. ETF sú dlhodobou investíciou a je dôležité byť trpezlivý a nerobiť unáhlené rozhodnutia na základe krátkodobých výkyvov na trhu. Držte sa svojej investičnej stratégie a verte v dlhodobý potenciál svojich investícií.

CFD na ETF: zaujímavá alternatíva

Tu je niekoľko dôvodov, prečo by ste mohli zvážiť investovanie do CFD ETF:

Diverzifikácia: podobne ako samotné ETF, aj ETF CFD poskytujú prístup k diverzifikovanému portfóliu aktív, keďže ETF zvyčajne držia kôš akcií alebo iných podkladových aktív.

Flexibilita: CFD na ETF sa obchodujú na maržu, čo znamená, že ako zábezpeku musíte zložiť len určité percento celkovej hodnoty transakcie. To môže poskytnúť väčšiu flexibilitu vašej investičnej stratégie, keďže môžete potenciálne prijať väčšie obchody s menším kapitálom.

Obchodovanie s pákovým efektom: CFD na ETF umožňujú aj obchodovanie s pákovým efektom, čo znamená, že môžete potenciálne zvýšiť svoje zisky (alebo straty) obchodovaním s požičanými prostriedkami. Pre skúsených obchodníkov to môže byť silný nástroj, ale je dôležité si uvedomiť, že obchodovanie s pákovým efektom so sebou prináša väčšie riziko.

Nižšie náklady: CFD na ETF majú často nižšie transakčné náklady ako samotné obchodovanie s podkladovým ETF, čo môže pomôcť znížiť vaše celkové náklady na obchodovanie.

Je však dôležité mať na pamäti, že obchodovanie CFD na ETF je tiež spojené s rizikom a nemusí byť najlepšou voľbou pre každého. Pred investovaním do CFD na ETF alebo do akéhokoľvek iného finančného produktu je dôležité urobiť si prieskum a pochopiť riziká a potenciálne výnosy. Okrem toho by ste sa mali poradiť s finančným poradcom alebo odborníkom, ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa vašej investičnej stratégie.

Typy ETF pre diverzifikované portfólio

Pre diverzifikované investovanie si môžete vybrať z radu ETF. Patria medzi ne akciové, dlhopisové, komoditné a špeciálne fondy, ktoré môžete použiť na vytvorenie investičného portfólia prispôsobeného vašim cieľom. Tieto ponuky burzovo obchodovaných fondov pokrývajú všetky možnosti, pokiaľ ide o zostavenie efektívnej finančnej stratégie, od širokého prístupu na trh alebo špecifických príležitostí.

Pozrime sa hlbšie na to, ako rôzne typy ETF spolupracujú na dosiahnutí požadovaných cieľov – kľúčom k dosiahnutiu správnej rovnováhy medzi rizikom a výnosom pri investovaní prostredníctvom týchto nástrojov.

Akcie ETF

Akciové ETF sú vynikajúcim spôsobom, ako využiť trhovú expozíciu alebo špecifické investičné príležitosti. Tieto fondy sú často založené na indexoch, ako je S&P 500, a ponúkajú investorom možnosť investovať do veľkých amerických verejných spoločností. Napríklad ETF zameraný na technológie môže investovať do tohto sektora.

Investovanie prostredníctvom akciových ETF môže byť v porovnaní s aktívne riadenými investíciami nákladovo efektívne a účinné. Zvyčajne sú s nimi spojené nižšie poplatky a tiež umožňujú diverzifikovať portfólio do mnohých rôznych akcií pomocou jedného fondu. Pomocou platformy, ako je XTB xStation, môžete ľahko získať prístup k širokej škále týchto ETF, čo vám umožní prispôsobiť svoje investície vašim konkrétnym finančným cieľom a tolerancii rizika.

Dlhopisy ETF

Pre investorov, ktorí hľadajú konzervatívnejší prístup alebo chcú mať stabilný príjem, môžu dlhopisové ETF slúžiť ako vynikajúci doplnok ich portfólia. Tieto fondy obchodované na burze sú založené na podkladových dlhopisoch, ako sú podnikové a štátne dlhové nástroje – ktoré sú vo všeobecnosti menej volatilné ako akcie – čo umožňuje vyváženú diverzifikáciu v rámci investícií a zároveň poskytuje konzistentné výnosy. Cenné papiere s pevným výnosom, ktoré ponúkajú tieto ETF, predstavujú potenciál pravidelných výplat príjmov, čím kompenzujú turbulencie na akciovom trhu.

Komoditné ETF

ETF investujúce do komodít, ako sú zlato, ropa a poľnohospodárske produkty, ponúkajú alternatívny spôsob diverzifikácie portfólia a zároveň potenciálnu ochranu pred infláciou. Tieto ETF umožňujú investorom profitovať z cenových pohybov bez toho, aby skutočne vlastnili samotnú komoditu.

Komoditné ETF môžu byť skvelým nástrojom na zabezpečenie proti rastúcim cenám, keďže hodnota komodít má tendenciu rásť, keď hodnota meny oslabuje. Poskytujú vynikajúcu diverzifikáciu portfólia, pretože ich ceny zvyčajne kolíšu nezávisle od cien na akciovom alebo dlhopisovom trhu.

Špeciálne ETF

Investičné stratégie, ako je udržateľné investovanie, menové zabezpečenie alebo expozícia voči konkrétnej krajine, možno získať prostredníctvom špecializovaných ETF. Pre investorov je to výhodné, pretože môžu investovať do špecifických segmentov trhu a sledovať investičné témy, ktoré zodpovedajú ich hodnotám alebo ambíciám. Je dôležité vykonať dôkladný prieskum, aby ste pochopili rôzne riziká spojené s týmito typmi investícií a tiež aby ste mali primeranú úroveň vedomostí, ktoré sa ich týkajú v porovnaní so širšími ETF obchodovanými na burze.

Ako začať investovať do ETF



Ak chcete začať investovať do ETF, musíte urobiť v podstate len dva kroky: otvoriť si maklérsky účet, na ktorý budete môcť vkladať svoje prostriedky, a preskúmať najlepšie ETF na základe vašich investičných cieľov a úrovne rizika, ktorá vám vyhovuje. Po vykonaní týchto jednoduchých krokov môžete začať investovať do ETF. Prijatím týchto opatrení a krokov sa uistíte, že ste si vytvorili diverzifikované investičné portfólio, ktoré zodpovedá tomu, čo je pre vás dôležité, pokiaľ ide o vaše financie a investície.

Ako si vybrať ETF?

Po otvorení obchodného účtu je čas vybrať si ETF, ktoré zodpovedajú vašim investičným cieľom a tolerancii rizika. Použitie filtrov, ktoré ponúkajú makléri, môže byť prínosné na zúženie výberu podľa pomerov nákladov, výkonnostných ukazovateľov a tried aktív. Pri nákupe alebo predaji cenných papierov zvážte kontrolu ich objemu obchodovania, ktorý vypovedá o úrovni likvidity. Je tiež nevyhnutné pozrieť sa na to, aký typ podkladových aktív predstavujú, aké stratégie uplatňujú a či sa v nich uplatňuje aktívny štýl riadenia.

Nakoniec si pozorne prezrite ich minulú výkonnosť, pričom nezabúdajte, že budúce výsledky sa môžu líšiť od historických záznamov v dôsledku zmien na trhu v priebehu času, ale môžu nám napovedať, ako dobre si doteraz viedli za rôznych okolností. Ak si nie ste istí výberom alebo spracovaním plánovanej investície, poradcovia vám môžu pomôcť.

Obchodovanie s ETF – vstup do obchodu

Vaše ETF sú pripravené na investovanie, takže teraz je čas začať spracovávať obchody. Podobne ako pri jednotlivých akciách môžete akcie ETF kupovať alebo predávať v ktorýkoľvek deň počas celej trhovej seansy.

Pred dokončením obchodu s fondom obchodovaným na burze (ETF) nezabudnite zvážiť rôzne typy príkazov, ako sú trhové príkazy, limitné príkazy, príkazy na zastavenie a stop limity, ktoré umožňujú obchodníkom nakupovať za požadované ceny a efektívnejšie riadiť potenciálne riziká.

Okrem tohto bodu je tiež vhodné, aby si investori uvedomili súvisiace náklady, ktoré môžu vzniknúť pri vykonávaní týchto transakcií, ako sú poplatky účtované maklérskymi spoločnosťami a rozpätia medzi nákupnými a predajnými cenami, pretože majú určitý vplyv na celkové výnosy dosiahnuté pri investovaní/obchodovaní s ETF.

Najlepšie ETF pre začiatočníkov



Ste nováčikom v oblasti investovania do ETF? Ak chcete naštartovať svoje investičné portfólio, zvážte nasledujúce tipy pre nadchádzajúce roky: nízkonákladové indexové ETF, ktoré sledujú široké trhové indexy, a odvetvové alebo sektorové ETF, ktoré poskytujú špecifické expozície. Ak tento výber nízkonákladových nástrojov pridáte ako základ svojich investícií, môžu vám pomôcť dosiahnuť všetky finančné ciele, ktoré si stanovíte.

Pozrime sa na tieto navrhované výbery fondov obchodovaných na burze hlbšie.

Nízkonákladové indexové ETF

Pre začínajúcich investorov sú nízkonákladové indexové fondy skvelým nástrojom na získanie širokej expozície na akciovom trhu s minimálnymi nákladmi. ETF často sledujú rôzne hlavné indexy, napríklad S&P 500 alebo Dow Jones Industrial Average, a ponúkajú tak cenovo výhodný spôsob investovania do diverzifikovaných portfólií akcií. Investovanie do cenovo dostupných indexových fondov môže poskytnúť potenciál dlhodobého rastu za prijateľné náklady, čo je výhoda, ktorú si žiadny investor nechce nechať ujsť!

Sektorové a odvetvové ETF

Sektorové a odvetvové ETF ponúkajú investorom potenciál vyšších výnosov a výhod diverzifikácie. Na stránke xtb.com/cz môžete preskúmať rôzne sektorové ETF, ktoré zodpovedajú vašim investičným cieľom. Tu sú niektoré relevantné možnosti ETF dostupné na stránke xtb.com/sk:

ETF technologického sektora: Ak veríte v rastový potenciál technologických spoločností, zvážte investíciu do ETF technologického sektora. Preskúmajte možnosti, ako je fond Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), ktorý je k dispozícii na stránke xtb.com/sk.

Ak veríte v rastový potenciál technologických spoločností, zvážte investíciu do ETF technologického sektora. Preskúmajte možnosti, ako je fond Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), ktorý je k dispozícii na stránke xtb.com/sk. ETF energetického sektora: Ak vás zaujíma pokrok v oblasti zdravotníckych služieb a liečby, môžete preskúmať ETF energetického sektora, ako je napríklad Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) na stránke xtb.com/sk.

Ak vás zaujíma pokrok v oblasti zdravotníckych služieb a liečby, môžete preskúmať ETF energetického sektora, ako je napríklad Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) na stránke xtb.com/sk. ETF finančného sektora: Ak chcete investovať do finančného sektora, môžete zvážiť fond Financial Select Sector SPDR Fund (XLF), ktorý je k dispozícii na stránke xtb.com/sk.

Zaradením týchto ETF do svojho portfólia môžete prispôsobiť svoje investície svojmu investičnému plánu a zachovať si vyváženú expozíciu voči konkrétnym sektorom. XTB ponúka celý rad odvetvových a sektorových ETF, ktoré vám pomôžu prispôsobiť si investičnú stratégiu a potenciálne dosiahnuť vaše finančné ciele.

Nezabudnite, že táto marketingová komunikácia je určená na informačné a vzdelávacie účely. Nie je to investičné poradenstvo ani informácie, ktoré odporúčajú alebo navrhujú investičnú stratégiu. V tomto materiáli nenavrhujeme žiadnu investičnú stratégiu ani neposkytujeme žiadne investičné poradenstvo. Tento materiál nezohľadňuje osobnú finančnú situáciu klienta, jeho potreby a investičné ciele.

Tipy pre úspešné investovanie do ETF



Ak chcete úspešne investovať do ETF, je dôležité mať dlhodobejší pohľad a podľa potreby upravovať svoje portfólio. Takto môžete maximalizovať výnosy, minimalizovať riziko a lepšie dosiahnuť svoje finančné ciele. Aby sme tieto poznatky preskúmali, pozrieme sa bližšie na to, ako najlepšie pristupovať k investovaniu do ETF.

Dlhodobá perspektíva

Dlhodobé investovanie do ETF je skvelý spôsob, ako nechať svoje peniaze pracovať za vás a využiť zložené výnosy. Aby ste boli úspešní, je dôležité vytvoriť si investičnú stratégiu ešte pred začatím investovania – takú, ktorá nebude kolísať v dôsledku krátkodobých výkyvov na trhu.

Vyváženie portfólia

Pravidelné vyvažovanie investícií do ETF je dôležitým aspektom úspešného investovania. S vývojom trhu môžete zistiť, že vaše portfólio už neodráža alokáciu aktív, ktorá bola zamýšľaná pri jeho prvom vytvorení, čo môže viesť k väčšiemu riziku, než je žiaduce. Opätovné vyváženie vám umožňuje strategicky alokovať medzi rôzne aktíva a sektory s cieľom minimalizovať straty z nepredvídateľných výkyvov hodnoty. Zavedenie stanoveného harmonogramu – napríklad raz alebo dvakrát ročne – pomáha udržať dodržiavanie investičných cieľov aj do budúcnosti.

Daňová účinnosť

Pri zvažovaní investovania do ETF je dôležité mať na pamäti daňové dôsledky na zvýšenie výnosov po zdanení. Je známe, že ETF poskytujú väčšie daňové výhody na akciovom trhu v porovnaní s inými možnosťami investovania, ako je napríklad obchodovanie s podielovými fondmi. Výberom tohto typu aktív môžete potenciálne znížiť uložené dane a maximalizovať investičné zisky.

Zhrnutie

ETF predstavujú flexibilnú a dynamickú investičnú možnosť, ktorá ponúka diverzifikáciu investícií do podielových fondov, ako aj pohodlie nákupu jednotlivých akcií. Výber ETF siaha od lacnejších indexových možností až po možnosti špecifické pre jednotlivé odvetvia alebo sektory, čo investorom umožňuje vytvoriť si vlastné portfólio, ktoré zodpovedá ich finančným cieľom a riziku.

Ak chcete začať investovať, musíte si najprv otvoriť účet u vybraného makléra, preskúmať dostupné ETF a potom podľa toho vykonávať obchody – ak máte trpezlivosť na dlhodobé výsledky, pravidelne kontrolujete stav svojho portfólia a pri rozhodovaní myslíte na daňovú efektívnosť, môže vám to pomôcť dosiahnuť úspešné investičné ciele, ktoré v konečnom dôsledku povedú k zabezpečeniu vašej budúcej prosperity!