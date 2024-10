Supporty a rezistencie

Čas čítania: 3 minute(s)

Dva bežné pojmy, s ktorými sa stretnete pri obchodovaní - najmä v technickej analýze - sú úrovne "supportu (podpory)" a "rezistencie". Čo však znamenajú tieto pojmy a ako sa vzťahujú k Vášmu obchodovaniu?

Dva bežné pojmy, s ktorými sa stretnete pri obchodovaní – najmä v technickej analýze – sú úrovne supportu (podpory) a rezistencie. Čo však znamenajú tieto pojmy a ako sa vzťahujú k Vášmu obchodovaniu?

Support (Podpora)

Hladina supportu sa nachádza pod aktuálnou cenou aktíva a definuje oblasti, kde klesajúce ceny nájdu opakovanú podporu pred ďalším poklesom. To znamená, že sa cena pravdepodobne „odrazí” od tejto úrovne, než aby ju prelomila. Napríklad, ak zistíte, že trh má ťažkosti s prekročením určitej úrovne, znamená to, že ste identifikovali hladinu supportu. Všeobecné pravidlo spočíva v tom, že úrovne supportu majú tendenciu zastaviť cenu pred ďalším poklesom. Hladiny supportov vznikajú z rôznych dôvodov – v podstate priťahujú kupcov späť na trh cez psychologickú úroveň, t.j., „cena tohto trhu by nemala klesať”. Ponúka sa možnosť znovu nakúpiť.

Rezistencia

Úroveň rezistencie sa nachádza nad aktuálnou cenou aktíva a pôsobí ako strop pre ceny, ktoré majú rastúcu tendenciu. Opačná logika oproti úrovniam supportu – úrovne rezistencie znamenajú, že sa cena pravdepodobne odrazí od tejto úrovne, než že by ju prelomila. Všeobecné pravidlo pre úrovne rezistencie hovorí o tom, že majú tendenciu zastaviť ďalší rast cien a pôsobiť ako cenový strop. V podstate povzbudzujú obchodníkov, aby vybrali svoje zisky a prilákali predajcov späť na trh, t.j., „nemyslím si, že trh pôjde na vyššiu úroveň, takže svoju pozíciu ukončím predajom”.

Ako identifikovať hladiny supportu a rezistencie

Existuje široká škála nástrojov a analytických metód, ktoré pomáhajú identifikovať úrovne suppotu a rezistencie. Patria medzi nich:

Predchádzajúce maximá a minimá

Sviečkové formácie

Kĺzavé priemery

Trendové čiary

Indikátor Bollinger Bands

Fibonnaciho hladiny návratnosti

Hladiny pre sledovanie

Keď sú úrovne supportu/rezistencie prerazené, dochádza k prelomeniu – až do nájdenia ďalšej úrovne supportu alebo rezistencie. Napríklad EURUSD by mohol mať ťažkosti s prerazením nad 1,15. Mohli by sme vidieť dva alebo tri pokusy otestovania tejto hladiny predtým, než by sa cena vrátila alebo môže skutočne dôjsť k danému prerazeniu.

Bounceback je situácia, kedy sa aktívum odrazí od úrovne, ktorá bola identifikovaná ako support alebo rezistencia. Pozrite sa na nižšie uvedený graf: bolo ťažké pre ropu WTI, aby prekročila 55 dolárov za barel. Cena sa niekoľkokrát odrazila od úrovne a neskôr ustúpila a v relatívne krátkom čase sa dostala o 7 dolárov nižšie.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Zatiaľ čo bounceback je pravdepodobnejší ako prerazenie, pri prerazení môžeme v nabližšej dobe špekulovať na otočenie trendu, minimálne v rámci kratších časových rámcov.

Prerazenie je dôležitý okamih pre obchodovanie, pretože obvykle vedie k rýchlemu nárastu volatility. Ako je zobrazené na nižšie uvedenom grafe, pár sa snažil niekoľkokrát prelomiť hladinu 1,35, ale potom, čo sa to nakoniec podarilo, došlo k rýchlemu a výraznému pohybu.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Navyše potom, čo je hladina supportu úspešne prelomená, sa z pohľadu technickej analýzy stáva hladinou rezistencie. Pri prelomení hladiny rezistencie sa táto hladina stáva hladinou supportu.

Pozrite sa na pár USDMXN. Cena 20 bola zaujímavá úroveň, na ktorú sa mnoho obchodníkov pozeralo. Po prelomení tejto hladiny sme videli ďalší rast až na hladinu historických maxím na cene 22. Od tejto doby ale vidíme stabilný pokles. USDMXN prerazil hladinu 20, opakovane túto hladinu (support premenený na rezistenciu) nedokázal prekonať smerom nahor a potom pokračoval v ďalšom poklese. To je typická situácia, ktorú stojí za to hľadať, pretože poskytuje rad príležitostí pre obchodníkov, aby sa k tomuto trendu pripojili. V takom prípade by mohol obchodník predávať pri opätovnom otestovaní hladiny 20.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5