Úvod do oscilátorov a indikátorov

Indikátory a oscilátory sú nástroje, ktoré pomáhajú identifikovať prevládajúci trend a sentiment na trhu a používajú sa aj na určenie bodov obratu, ako aj vstupných a výstupných bodov. V tomto článku Vám predstavíme najpopulárnejšie indikátory a oscilátory, ktoré sú bežne používané.

Niektoré z najpopulárnejších indikátorov sú:

Kĺzavé priemery: SMA/EMA

Bollinger bands (Bollingerove pásma)



Niektoré z najpopulárnejších oscilátorov sú:

MACD

RSI

Bollinger bands (Bollingerove pásma)

Bollinger bands sú pásma volatility, ktorí sa nachádzajú nad a pod kĺzavým priemerom. Volatilita je založená na štandardnej odchýlke, takže čím širšie je pásmo, tým väčšia je volatilita.

Poďme sa pozrieť na to, kedy nám indikátor Bollinger bands poskytne signál na nákup a kedy na predaj.

Rastúci trend

Ak je rastúci trend silný, na pravidelnej báze dosahuje horné pásmo. Dosiahnutie horného pásma ukazuje, že daný inštrument sa tlačí vyššie a nákupná aktivita zostáva silná.

Ak sa cena v rastúcom trende spätne vráti (klesne), zostane nad stredným pásmom a potom sa vráti späť do horného pásma, zobrazuje to veľa sily na trhu.

V rámci rastúceho trendu by sa cena nemala dostať pod spodný pás; ak sa tak stane, znamená to, že uptrend sa spomalil a môže dôjsť k jeho obratu.

Klesajúci trend

Ak je klesajúci trend silný, na pravidelnej báze dosahuje spodné pásmo. Dosiahnutie spodného pásma ukazuje, že predajná aktivita zostáva silná.

Ak sa cena v klesajúcom trende spätne vráti (vzrastie), zostane pod stredným pásmom a potom sa vráti späť k spodnému pásmu, zobrazuje to veľa sily na trhu.

V rámci klesajúceho trendu by sa cena nemala dostať nad horný pás; ak sa tak stane, znamená to, že downtrend sa spomalil a môže dôjsť k jeho obratu.

Oscilátory

Názov oscilátory vychádza z toho, že oscilujú (podobne ako sínusová vlna) okolo horizontálnej čiary nazývanej čiara rovnováhy. Toto sa vzťahuje na cenové body a nulové momentum, čo je bod, v ktorom sa hybnosť nezvyšuje ani neklesá. Ak by tomu tak bolo, môžeme povedať, že trh je stabilný a že trend smerovania ešte treba sledovať.

Charakteristika oscilátora

Určuje, kedy je cena náchylná na korekciu (keď je trh vyčerpaný v prevládajúcom trende).

Poskytuje signál na predaj v prekúpenej zóne a signál na nákup v prepredanej zóne.

Zobrazuje divergenciu medzi oscilátorom a cenou, ktorá je užitočná pri realizácii obchodných rozhodnutí.

MACD

Indikátor MACD bol vyvinutý Geraldom Appelom. Zobrazuje rozdiel dvoch exponenciálnych kĺzavých priemerov pohybujúcich sa s deväťperiódovým exponenciálnym priemerom rozdielu ako signálnej čiary. V súčasnosti je typický ukazovateľ MACD definovaný ako 12-26-9, kde 12 a 26 sú obdobia pre dva exponenciálne priemery a 9 značí obdobie pre signálnu čiaru.

Výsledkom je plynulý oscilátor, ktorý môže poskytnúť signály pre transakcie: priesečník nulovej línie, divergencie a priesečník vstupného signálu v prekúpenej alebo prepredanej zóne. Pozrime sa na obchodné signály, ktoré sú generované MACD.

Nákupný signál MACD vznikne, keď MACD (modrá čiara) pretne MACD signálnu čiaru (červená čiara) smerom nahor. Podobne, keď MACD pretne MACD signálnu čiaru smerom nadol, vznikne predajný signál. Mohli by sme tiež zadať obchody založené na tom, keď MACD pretne nulovú čiaru. Nákupný signál potom vznikne, keď modrá čiara prekročí hranicu nulovej línie smerom nahor a predajný signál, keď MACS pretne nulovú líniu smerom nadol.

Kríženie kĺzavého priemeru MACD je jedným z mnohých spôsobov interpretácie indikátora MACD. Využitie histogramu MACD a divergencie MACD sú ďalšie dve dôležité metódy používania MACD.

RSI (relative strength index)

RSI je ukazovateľ technického momenta, ktorý porovnáva rozsah nedávnych ziskov a nedávnych strát na určenie, kedy je podkladové aktívum prekúpené alebo prepredané. Vo všeobecnosti by mal signalizovať, kedy môže dôjsť k potenciálnej korekcii nedávneho pohybu.

RSI je pravdepodobne najbežnejším oscilátorom a typicky sa používa pre obdobie 14 dní. Hodnota RSI, ktorá spadá do oblasti 0 až 30, signalizuje prepredanosť trhu. Obchodníci predpokladajú, že prepredaný menový pár indikuje to, že klesajúci trend sa pravdepodobne zvráti a môže sa považovať za nákupnú príležitosť.

Na druhej strane hodnota RSI spadajúca do oblasti 70 – 100 signalizuje prekúpenosť trhu. Tento signál naznačuje, že úroveň rezistencie pre daný inštrument je blízko alebo bola dosiahnutá a kurz pravdepodobne poklesne; obchodníci by to interpretovali ako predajnú príležitosť. Napríklad, ak vidíte, že RSI pre EURUSD stúpol nad 70, vzniká signál predaj a je možné menový pár predať.

Výhody a nevýhody

Technické ukazovatele a oscilátory patria medzi užitočné nástroje. Môžu ukázať, kedy by bolo možné otvoriť obchod a do ktorého smeru by mohol ísť. Je však potrebné pripomenúť, že sú založené na minulosti, nie na budúcnosti. Znamená to, že z času na čas môžu generovať falošný signál, ktorý môže viesť k strate. Preto by im zodpovedný obchodník nemal vždy 100% dôverovať, ale použiť ich ako potvrdenie alebo negáciu svojho signálu.