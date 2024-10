Vplyv politických správ na finančné trhy

Čas čítania: 2 minute(s)

História ukazuje, že na finančných trhoch bolo veľa najväčších pohybov spôsobených skôr politickými ako ekonomickými udalosťami. Existuje priama väzba medzi politikou a hospodárstvom, takže nie je veľkým prekvapením, že politika môže mať významný dopad na finančné trhy. Ale ako sa to stalo a prečo?

Neistota rovná sa veľká volatilita

Voľby – spoločná udalosť pre väčšinu krajín – môžu mať na finančné trhy veľký dopad. Voľby môžu obchodníci považovať za izolovaný prípad potenciálnej politickej nestability a neistoty, ktorá obvykle vedie k väčšej volatilite ako na burze, tak aj na devízovom trhu.

Poďme analyzovať, ako sa trh choval pred americkými voľbami v novembri 2016. Konsensus bol, že Hillary Clinton bude ďalším prezidentom Spojených štátov. Veľká väčšina renomovaných hlasujúcich poskytla Clintonovej vedenie nad Donaldom Trumpom, takže bol trh relatívne pokojný, nakoľko bol Trump považovaný za „ nepredvídateľnejšieho“ kandidáta. A preto bolo jeho víťazstvo veľkým prekvapením a to viedlo k významným krokom, ktoré obchodníci museli vziať do úvahy práve kvôli tomu, čo by jeho predsedníctvo mohlo znamenať.

Vzhľadom k tomu, že väčšina konvenčne dôveryhodných hlasujúcich mala Clintonovú v čele, trhy neboli pripravené na víťazstvo Trumpa. Podobná situácia nastala v britskom referende o členstve v EÚ, kde veľmi neočakávané hlasovanie za „odchod“ spôsobilo prudký pokles britskej libry a viedlo k špekuláciám, že sa Európska únia môže rozpadnúť. Tieto dva incidenty zdôrazňujú zdanlivo globálne odmietnutie zavedeného status quo a spochybňujú presnosť prieskumov a meraní. Neistota a nedôvera vedú k rýchlejších a väčším pohybom na trhu.

Prepad britskej libry po Brexite.

Zmena nie je vždy vítaná

Zmena vo vláde často zmenu v ideológii, ktorá obvykle znamená iný prístup k menovej alebo fiškálnej politike, pričom obe, zvlášť tá druhá, sú veľkými hnacími silami finančných trhov. Dolár rástol po tom, čo Trump zvíťazil vo voľbách, nakoľko trh očakával uvoľnenejšiu fiškálnu politiku, čo donútilo Fed zvýšiť úrokové sadzby.

Všeobecne povedané, čím viac vláda utráca, tým rýchlejšie sa ekonomika rozrastá, čo obvykle vedie k zvýšenej inflácii. V takomto prípade musí centrálna banka danej krajiny jednať zvyšovaním úrokových sadzieb, ktoré menu podporujú. Navyše politické strany alebo jednotlivci, ktorí sú považovaní za zodpovednejších alebo viac zainteresovaných na podpore hospodárskeho rastu, majú tendenciu zvýšiť ako akciový trh, tak aj menu. Takže v prípade, keď vláda, ktorá je považovaná za hospodársky prívetivú, príde o svoje postavenie alebo je odvolaná, môžu obchodníci nervózne reagovať a môžu predávať menu alebo akcie.

Hľadanie stability

Stabilita je niečo, čo finančné trhy oceňujú. Ako sme už spomenuli, neistota je niečo, čo môže mať negatívny dopad na akciový trh alebo menu. Nie je to však vždy spojené so zmenou vlády, pokiaľ ide o politiku. Pripomeňme si, čo sa stalo v roku 2012, keď bola eurozóna na pokraji kolapsu. Grécko takmer vyčerpalo peniaze a politici nemohli nájsť jasné riešenie. Podobný scenár sa odohrával v roku 2015, kedy sa krajina dostala do problémov a hrozilo opustenie eurozóny, čo viedlo k ostrým pohybom na trhoch, ako sú DAX, CAC40 a veľa ďalších.

Nedosiahla sa ale politická dohoda v Bruseli, takže trh bol nakoniec stabilizovaný. Napriek tomu, že zavedené opatrenia neboli zďaleka dokonalé, pocit stability spôsobil pomerne významnú rolu. Ako vidíte, politika môže mať veľký dopad na finančný trh. Preto by ste mali pozorne sledovať politickú scénu.