รู้จัก 4 ประเภทหุ้นที่นักลงทุนต้องรู้

แผงตลาดหลักทรัพย์ดิจิทัล
Image source: Adobe Stock Photos

นักลงทุนหุ้นมักวิเคราะห์ศักยภาพการเติบโตของบริษัท แต่ หุ้นแต่ละประเภท ก็เปิดโอกาสให้ลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ได้เช่นกัน ในบทความนี้เราจะอธิบาย 4 ประเภทหุ้นสำคัญในบริษัทมหาชน อ่านต่อเพื่อเข้าใจว่าแต่ละประเภทให้โอกาสอะไรบ้าง

โลกของการลงทุนในหุ้นนั้นเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวและโอกาส การเข้าใจความหลากหลายของหุ้นแต่ละประเภทสามารถช่วยให้คุณ ปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของพอร์ตการลงทุน ลองจินตนาการว่าคุณมี กล่องเครื่องมือที่เต็มไปด้วยเครื่องมือหลากหลาย แต่ละชิ้นถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนอง เป้าหมายและกลยุทธ์ทางการเงินที่แตกต่างกัน

จากหุ้นสามัญที่ให้สิทธิ์ในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ไปจนถึงหุ้นบุริมสิทธิ์ที่สร้างรายได้สม่ำเสมอ หุ้นแปลงสภาพที่เพิ่มโอกาสเติบโตตามกลยุทธ์ และหุ้นไถ่ถอนที่มอบทางออกการลงทุนอย่างมั่นใจ แต่ละประเภทล้วนมีบทบาทเฉพาะของตนเอง

อ่านคู่มือนี้ แล้วคุณจะเห็นว่า การเข้าใจหุ้นทั้งสี่ประเภทสามารถช่วยยกระดับการลงทุน และพาคุณก้าวสู่ความสำเร็จทางการเงินได้อย่างมั่นใจ

ประเด็นหลัก

  1. หุ้นสามัญ (Common Shares): แทนความเป็นเจ้าของในบริษัท ให้ สิทธิ์ลงคะแนนเสียง และมีโอกาสได้รับ เงินปันผล
  2. หุ้นบุริมสิทธิ์ (Preferred Shares): มอบ เงินปันผลคงที่ และมี สิทธิ์ก่อนหุ้นสามัญในการจัดสรรทรัพย์สิน แต่โดยปกติจะไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง
  3. หุ้นแปลงสภาพ (Convertible Shares): สามารถ แปลงเป็นหุ้นสามัญตามจำนวนที่กำหนดล่วงหน้า ให้ความยืดหยุ่นในการลงทุน
  4. หุ้นไถ่ถอน (Redeemable Shares): บริษัทผู้ออกสามารถ ซื้อคืนหุ้นในอนาคตตามราคาที่กำหนด ช่วยให้มีสภาพคล่อง

Image source: XTB.com

4 ประเภทหุ้นที่ควรรู้

Image source: Adobe Stock Photos

หุ้น (Shares) คือ หน่วยความเป็นเจ้าของในบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ในส่วนของสินทรัพย์และกำไรของบริษัท อย่างไรก็ตาม หุ้นแต่ละประเภทมาพร้อมสิทธิ์และความพิเศษที่แตกต่างกัน นี่คือ 4 ประเภทหุ้นหลักและคุณสมบัติของแต่ละประเภท

1. หุ้นสามัญ (Common Shares)

หุ้นสามัญเป็นประเภทหุ้นที่ นักลงทุนซื้อขายมากที่สุด แทนความเป็นเจ้าของในบริษัท และมาพร้อมกับ สิทธิ์ลงคะแนนเสียง โดยปกติ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสำคัญของบริษัท

  • สิทธิ์ในการลงคะแนน: ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนในเรื่องสำคัญ เช่น การเลือกคณะกรรมการบริษัท
  • เงินปันผล: มีโอกาสได้รับเงินปันผล แต่ไม่รับประกัน และอาจเปลี่ยนแปลงตามผลกำไรของบริษัท
  • การเพิ่มมูลค่าของหุ้น: มีโอกาสได้รับกำไรสูงหากราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น

ตัวอย่าง: Apple Inc. (AAPL.US)

  • ความเป็นเจ้าของ: การซื้อหุ้นสามัญของ Apple ทำให้นักลงทุนกลายเป็น เจ้าของร่วมของบริษัท
  • สิทธิ์ในการลงคะแนน: ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนในเรื่องสำคัญที่ประชุมสามัญประจำปี
  • เงินปันผลและการเติบโต: Apple จ่าย เงินปันผลรายไตรมาส และมีโอกาสเพิ่มมูลค่าของหุ้นตามการเติบโตและนวัตกรรมของบริษัท

2. หุ้นบุริมสิทธิ์ (Preferred Shares)

หุ้นบุริมสิทธิ์เป็นประเภทหุ้นที่ โดยปกติไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง แต่มี สิทธิ์เรียกร้องในสินทรัพย์และกำไรมากกว่าหุ้นสามัญ และมักให้ เงินปันผลคงที่

  • เงินปันผลคงที่ (Fixed Dividends): ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์จะได้รับเงินปันผลตามอัตราที่กำหนด ก่อนจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญ
  • สิทธิ์ก่อนในการชำระสินทรัพย์ (Priority in Liquidation): หากบริษัทถูกชำระบัญชี ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์จะได้รับเงิน ก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
  • ความสามารถในการแปลงสภาพ (Convertibility): หุ้นบุริมสิทธิ์บางประเภทสามารถ แปลงเป็นหุ้นสามัญตามจำนวนที่กำหนด

ตัวอย่าง: 

  • Bank of America Preferred Shares (BAC.US)
    • เงินปันผลคงที่: มอบรายได้มั่นคงให้ผู้ลงทุน
    • สิทธิ์ก่อนชำระสินทรัพย์: ผู้ถือหุ้นได้รับก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
    • ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง
  • Coca-Cola Preferred Shares (KO.US)
    • รายได้มั่นคง: มอบเงินปันผลที่น่าเชื่อถือ
    • ความมั่นคงทางการเงิน: มีสิทธิ์เรียกร้องสินทรัพย์มากกว่าหุ้นสามัญ
    • โอกาสเพิ่มมูลค่า: น้อยกว่าหุ้นสามัญ แต่เหมาะสำหรับนักลงทุนเน้นรายได้

3. หุ้นแปลงสภาพ (Convertible Shares)

หุ้นแปลงสภาพสามารถ แปลงเป็นหุ้นสามัญตามจำนวนที่กำหนด โดยปกติผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเวลาแปลงได้

  • ความยืดหยุ่น (Flexibility): หุ้นแปลงสภาพให้โอกาส เพิ่มมูลค่าหากราคาหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น
  • รายได้คงที่ (Fixed Income): ในช่วงเริ่มต้นอาจให้เงินปันผลคงที่ คล้ายหุ้นบุริมสิทธิ์
  • อัตราการแปลง (Conversion Ratio): เงื่อนไขการแปลง เช่น อัตราการแปลงและระยะเวลา ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า

ตัวอย่าง:

  • Tesla Convertible Bonds (TSLA.US)
    • ความยืดหยุ่น: สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญของ Tesla เพื่อรับประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่าหุ้น
    • รายได้คงที่: จ่ายดอกเบี้ยเหมือนพันธบัตรทั่วไป
    • ศักยภาพการเติบโต: หากราคาหุ้นสูงขึ้น การแปลงเป็นหุ้นสามัญสามารถสร้างกำไรสูง
  • Intel Convertible Preferred Shares (INTC.US)
    • คุณสมบัติแปลงสภาพ: สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญ
    • รายได้และการเติบโต: รับเงินปันผลคงที่จนถึงการแปลง
    • ยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์: นักลงทุนสามารถเลือกเวลาแปลงตามสภาพตลาดและผลประกอบการของบริษัท

4. หุ้นแบบไถ่ถอนได้ (Redeemable Shares)

  • หุ้นแบบไถ่ถอนได้สามารถซื้อคืนโดยบริษัทผู้ออกในอนาคตตามราคาที่กำหนด
  • ตัวเลือกซื้อคืน (Buyback Option): บริษัทสามารถซื้อคืนหุ้น เพื่อมอบสภาพคล่องให้ผู้ถือหุ้น
  • ผลตอบแทนคงที่ (Fixed Return): มักมาพร้อมเงินปันผลหรืออัตราผลตอบแทนคงที่จนกว่าถูกไถ่ถอน
  • เงื่อนไขระบุชัดเจน (Specified Terms): เงื่อนไขการไถ่ถอน เช่น ราคาหรือวันที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรก

ตัวอย่าง:

  • Royal Dutch Shell (SHELL.NL)
    • ตัวเลือกซื้อคืน: บริษัทสามารถซื้อคืนหุ้นตามวันที่และราคาที่กำหนด
    • ผลตอบแทนคงที่: ผู้ลงทุนได้รับเงินปันผลคงที่จนถึงการไถ่ถอน
    • สภาพคล่อง: มีทางออกการลงทุนที่ชัดเจน
  • Procter & Gamble Redeemable Shares (PG.US)
    • ผลตอบแทนคาดการณ์ได้: มอบรายได้คงที่และมั่นคง
    • เงื่อนไขการไถ่ถอน: ระบุชัดเจน เพิ่มความปลอดภัย
    • การบริหารความเสี่ยง: หุ้นไถ่ถอนช่วยลดความเสี่ยงด้วยการรับประกันซื้อคืนจากบริษัท

การเลือกประเภทหุ้น

การเลือกหุ้นที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับ เป้าหมายการลงทุนและความสามารถในการรับความเสี่ยง

  • นักลงทุนมุ่งเน้นการเติบโต (Growth-Oriented Investors): หุ้นสามัญของบริษัทนวัตกรรม เช่น Apple หรือ Tesla มอบ โอกาสเพิ่มมูลค่าหุ้น
  • นักลงทุนเน้นรายได้ (Income-Seeking Investors): หุ้นบุริมสิทธิ์จากสถาบันที่มั่นคง เช่น Bank of America หรือ Coca-Cola ให้ รายได้คงที่และมั่นคง
  • นักลงทุนยืดหยุ่น (Flexible Investors): หุ้นแปลงสภาพ เช่น พันธบัตรแปลงสภาพของ Tesla หรือ หุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพของ Intel ให้ ผลตอบแทนคงที่พร้อมโอกาสเติบโตจากการแปลงหุ้น
  • นักลงทุนอนุรักษ์นิยม (Conservative Investors): หุ้นไถ่ถอน เช่น ของ Royal Dutch Shell หรือ Procter & Gamble ให้ ผลตอบแทนคงที่และตัวเลือกซื้อคืนหุ้น เพิ่มสภาพคล่องเมื่อต้องการ

สรุป

การลงทุนในตลาดหุ้นเปิดโลกของโอกาสทางการเงินและการเข้าใจหุ้นทั้ง 4 ประเภทหลักจะช่วยให้คุณสร้างพอร์ตการลงทุนที่แข็งแรง หุ้นสามัญให้ความเป็นเจ้าของและสิทธิ์ลงคะแนนเสียง ทำให้คุณมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของบริษัท พร้อมโอกาสรับเงินปันผลและเพิ่มมูลค่า หุ้นบุริมสิทธิ์มอบเงินปันผลคงที่และสิทธิ์เรียกร้องสินทรัพย์ก่อนหุ้นสามัญ เป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงและมีความผันผวนต่ำ หุ้นแปลงสภาพผสมผสานข้อดีทั้งสองแบบ ให้ผลตอบแทนคงที่พร้อมโอกาสแปลงเป็นหุ้นสามัญเพื่อเพิ่มมูลค่า หุ้นไถ่ถอนให้ผลตอบแทนรับประกันและตัวเลือกซื้อคืน เพิ่มสภาพคล่องเมื่อจำเป็น ด้วยความเข้าใจหุ้นทั้ง 4 เสาหลักนี้ คุณสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเงินและระดับความเสี่ยง สร้างเส้นทางสู่ความมั่งคั่งทางการเงินในอนาคต

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเอกสารนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการลงทุน หรือเพื่อให้ความเข้าใจด้านกฎหมายของประเทศ Belize
ผลประกอบการในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลประกอบการในอนาคต การกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ตามข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นความเสี่ยงของผู้ดำเนินการเอง XTB ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้
ทุกการตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง

 

คำถามที่พบบ่อย

หุ้นสามัญแทนความเป็นเจ้าของในบริษัทและโดยปกติมาพร้อม สิทธิ์ลงคะแนนเสียง ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถโหวตในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการหรือ นโยบายเงินปันผล หุ้นสามัญมอบโอกาส เพิ่มมูลค่าหุ้น และรับ เงินปันผล แม้ว่าจะไม่รับประกัน

หุ้นบุริมสิทธิ์เป็นประเภทหุ้นที่โดยปกติ ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง แต่ให้ เงินปันผลคงที่ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์มี สิทธิ์เรียกร้องสินทรัพย์และกำไรก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ และได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ

หุ้นแปลงสภาพสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญตามจำนวนที่กำหนด ตามความต้องการของผู้ถือหุ้น มอบความยืดหยุ่นในการเพิ่มมูลค่าหุ้นหากราคาหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น และในช่วงเริ่มต้นจะให้ ผลตอบแทนคงที่คล้ายหุ้นบุริมสิทธิ์

หุ้นไถ่ถอนสามารถซื้อคืนโดยบริษัทผู้ออกในอนาคตตามราคาที่กำหนด มักมาพร้อมผลตอบแทนหรือเงินปันผลคงที่ จนกว่าจะถูกไถ่ถอน ทำให้ผู้ถือหุ้นมี สภาพคล่อง

หุ้นบุริมสิทธิ์บางประเภทมีคุณสมบัติการแปลงสภาพ ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญตามจำนวนที่กำหนดภายใต้เงื่อนไขบางประการ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสเพิ่มมูลค่าหุ้นหากราคาหุ้นสามัญสูงขึ้น

เงินปันผลของหุ้นสามัญไม่ได้มีการรับประกัน เพราะขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทและนโยบายการจ่ายปันผลในแต่ละปี แต่สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ์ มักมีการกำหนดอัตราเงินปันผลคงที่ ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถคาดการณ์รายได้ได้ชัดเจนกว่า

นักลงทุนควรพิจารณา เป้าหมายการลงทุน ความสามารถในการรับความเสี่ยง และความต้องการรายได้ ก่อนตัดสินใจเลือกลงทุนในหุ้นประเภทต่าง ๆ

  • หุ้นสามัญ ให้โอกาสในการเติบโตของมูลค่า และให้สิทธิ์ลงคะแนนเสียง
  • หุ้นบุริมสิทธิ์ มอบรายได้คงที่และมีสิทธิ์เรียกร้องสินทรัพย์ก่อนในกรณีที่บริษัทมีปัญหา
  • หุ้นแปลงสภาพ เพิ่มความยืดหยุ่น เพราะสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้
  • หุ้นไถ่ถอน ให้ผลตอบแทนคงที่พร้อมเงื่อนไขที่บริษัทสามารถซื้อคืนได้

การกระจายการลงทุนระหว่างหุ้นหลายประเภทจะช่วยสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนได้ดียิ่งขึ้น

