การลงทุนใน AI: บริษัทปัญญาประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ควรลงทุน

หุ่นยนต์ยื่นมือออกมาสัมผัสกับมือมนุษย์ เป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร

หุ้นปัญญาประดิษฐ์คือการลงทุนที่ร้อนแรงที่สุดในวอลล์สตรีทตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นมา มาอ่านเกี่ยวกับหุ้น AI และโอกาสทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ กันเถอะ จะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกได้หรือไม่ และหุ้นรายตัวจะพุ่งสูงขึ้นเมื่อความต้องการชิป AI ทะลุระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากคำสั่งซื้อของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI หรือไม่? มาอ่านและวิเคราะห์ไปด้วยกันเถอะ

 

ปัญญาประดิษฐ์ได้ส่งอิทธิพลต่อจินตนาการของมนุษยชาติมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้ว ตั้งแต่หุ่นยนต์ที่สามารถช่วยเหลือมนุษย์ในกิจกรรมประจำวันซึ่งผลิตโดยบอสตันไดนามิกส์ ไปจนถึงรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติของวิศวกรเทสลา อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนนี้ มนุษยชาติยังอยู่ห่างไกลจากการบรรลุเป้าหมายของสิ่งที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ที่แข็งแกร่ง (AGI) อย่างมาก แต่การพัฒนาในทิศทางนี้กำลังเร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจน โดยได้รับแรงผลักดันจากต้นทุนการเรียนรู้ของเครื่องที่ลดลงและความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน บริษัทปัญญาประดิษฐ์กำลังมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงยุคสมัยนี้บางบริษัท เช่น Microsoft มีประวัติความสำเร็จที่พิสูจน์ได้จาก "ยุคอินเทอร์เน็ต" ที่ผ่านมา บริษัทที่เรียกว่า Big Tech ของสหรัฐฯ เช่น Microsoft, Alphabet (Google) และ Nvidia เป็นผู้นำในการแข่งขันนี้ในขณะนี้ สร้างผลตอบแทนมหาศาลให้กับผู้ถือหุ้น

อัลกอริทึมขั้นสูงที่จัดการธุรกรรมหลายแสนรายการในตลาดการเงิน เช่น Aladdin ซึ่งใช้โดย BlackRock ได้ถูกเสริมด้วย ChatGPT เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งสร้างความหวังในการทำให้ปัญญาประดิษฐ์เป็นประชาธิปไตย "การลงทุนใน AI" เป็นแนวโน้มใหม่ระดับโลกที่แน่นอน คล้ายกับยุค "ดอทคอม" หรือหุ้นรถไฟที่เก็งกำไรในศตวรรษที่ 19 ChatGPT เป็นแอปพลิเคชันที่เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ ตลาดจะเผชิญกับแนวโน้มการลงทุนใหม่ที่ยั่งยืนในตลาดหุ้นทั่วโลกหรือไม่? ใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ "ที่ไม่คาดคิด" จากการแข่งนี้? ในบทความต่อไปนี้ เราจะสรุปวิธีการเข้าถึงแนวโน้มที่กำลังเติบโต นำเสนอปัจจัยพื้นฐาน และพยายามตอบคำถามที่ถูกถามบ่อยที่สุด

ประเด็นสำคัญ

  • ขอบคุณ LLM models และเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ทุกชนิด บริษัทอาจเพิ่มกำไรและประสิทธิภาพในระยะยาว พร้อมเติบโตไปสู่รูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน
  • บางบริษัท เช่น Nvidia, Arista Networks หรือ Super Micro Computer (บริษัทที่เข้าร่วมดัชนี S&P 500 ในปี 2024) มีกระแสเงินสดเพิ่มเติมเนื่องจากความต้องการเทคโนโลยี AI ที่กว้างขวาง การพยายามระบุและลงทุนใน 'ผู้ชนะในอนาคต' อาจเป็นสิ่งที่สำคัญในขั้นตอนนี้ของแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
  • การลงทุนในบริษัท AI สามารถให้ผลตอบแทนสูงได้ แต่มีความเสี่ยงสูง ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และการวิจัย. ควรทำความเข้าใจในภาคส่วนนี้และพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้ดีก่อนที่จะพิจารณาการลงทุนใด ๆ
  • คิดถึงการลงทุนในหุ้น AI ผ่านกองทุนรวมที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETFs) โดยเฉพาะกองทุนที่มีบริษัทเทคโนโลยีหลากหลายในพอร์ตโฟลิโอ ตัวอย่างเช่น ETFs บน Nasdaq 100 ทำเช่นนี้เพื่อลดความเสี่ยงของบุคคลและลดการสัมผัสกับตลาด ในกรณีเช่นนี้คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะทำได้ดีเท่ากับค่าเฉลี่ยของตลาดโดยไม่ต้องเสียเวลาในการเลือกบริษัท
  • เข้าใจนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อที่จะสามารถรับรู้แนวโน้มได้อย่างลึกซึ้งและพยายามใช้ประโยชน์จากมัน ในขณะเดียวกัน อย่าลืมไม่เพียงแต่โอกาสในตลาดหุ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเสี่ยงต่างๆ เช่น ความผันผวนตามวัฏจักร (โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์) ความผันผวน และภาวะเศรษฐกิจถดถอย อย่าลงทุนมากเกินกว่าที่คุณจะสูญเสียได้ในตลาด
  • AI อาจนำมาซึ่งการปฏิวัติที่แท้จริงในภาคส่วนต่อไปนี้: เซมิคอนดักเตอร์ (ชิป GPU ที่มีสถาปัตยกรรมพิเศษสำหรับศูนย์ข้อมูลและความต้องการของ AI), เครือข่าย (ซอฟต์แวร์เครือข่ายสำหรับศูนย์ข้อมูลและการประมวลผลแบบคลาวด์), การวิเคราะห์ข้อมูล (วิเคราะห์ข้อมูลและให้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้น), อีคอมเมิร์ซและการขาย (วิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า), อุตสาหกรรม (ระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น) หรือกลาโหม (กลยุทธ์, ยานพาหนะและอาวุธไร้คนขับ, ข้อมูลข่าวกรอง).การลงทุนใน AI อาจเป็นแนวโน้มที่แข็งแกร่งมากในช่วงทศวรรษ 2020-2030

แผนภูมิด้านบนแสดงจำนวนครั้งที่บริษัท BigTech แต่ละแห่งกล่าวถึง 'AI' ในรายงานไตรมาสที่ 4 ปี 2022 เราเห็นการเติบโตมากกว่า 6 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าสำหรับ Microsoft, เกือบ 2 เท่าสำหรับการเติบโตของ Meta Platforms และ Alphabet (Google) ซึ่งกล่าวถึง AI เป็นจำนวนสูงสุดถึง 32 ครั้ง (78% y/y)บริษัทเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วว่ามีความสนใจอย่างมากในด้านปัญญาประดิษฐ์ ตอนนี้ยักษ์ใหญ่อื่นๆ ก็เริ่มตามทันแล้ว นอกจากนี้ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2022 เป็นไตรมาสที่ GPT เริ่มต้นการเดินทาง ซึ่งสร้างขึ้นโดยนักพัฒนา AI เราสามารถระบุช่วงเวลานี้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มที่กว้างขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชิป AI ของ Nvidia แหล่งที่มา: ArkInvest, XTB Research

อนาคตของปัญญาประดิษฐ์

เป็นเวลาหลายปีที่บริษัทต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ แต่ปี 2023 ได้นำมาซึ่งกระแสความสนใจใหม่ในปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความสำเร็จอย่างมหาศาลของแชทบอท ChatGPT และความกระหายความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลก ChatGPT ซึ่งพัฒนาโดย OpenAI ร่วมกับนักลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของบริษัทอย่าง Microsoft ตามรายงานของ Reuters ได้กลายเป็นแอปพลิเคชันที่เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์

เครื่องมือภาษา GPT-3 ที่ใช้ในแชทนี้ยังคงได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของมัน AI ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองด้วยการแก้ไขแบบทดสอบขั้นสูงในวิชาวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย ไม่มีแอปพลิเคชัน AI ใดที่เคยประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งเช่นนี้มาก่อน ดังที่แสดงในแผนภูมิด้านล่าง

ChatGPT ใช้เวลาเพียง 2 เดือนในการดึงดูดผู้ใช้รายเดือนถึง 100 ล้านคน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขนาดของความสนใจที่สะท้อนออกมาเป็นมูลค่าในตลาดหุ้น นั่นคืออัตราที่เร็วกว่า TikTok ถึง 4 เท่า และเร็วกว่าแอป Instagram ถึง 15 เท่า แอปเหล่านี้ถูกแซงหน้าอย่างแท้จริง 
ที่มา: TheRundownAI

เงินทุนสำหรับ AI จากกองทุนรวมในปี 2022 ขณะที่ NASDAQ ลดลงเกือบ 35% ยังคงมีความมั่นคงอย่างมากแม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และการลดลงอย่างรวดเร็วของเงินทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในสภาพแวดล้อมที่ธนาคารกลางทั่วโลกปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมหาศาล นี่อาจเป็นการคาดการณ์ในแง่ดีสำหรับนักลงทุนที่คาดหวังการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติม เพราะหากการลงทุนในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับภาวะที่ไม่ดีไม่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นั่นจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมนี้และความมุ่งมั่นของนักลงทุนรายใหญ่

ข้อตกลงภายนอกและการระดมทุนสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI ลดลงอย่างมากในปี 2022 แม้ว่าจะยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตอย่างมีนัยสำคัญก็ตาม แม้ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นและนโยบาย "การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่" ของธนาคารกลางสหรัฐ สถาบันการเงินก็ยังคงลงทุนในสตาร์ทอัพด้าน AI 
ที่มา: CB Insights (please add XTB-style reworked graphic)

 

ตามแนวคิดที่ระบุไว้ในกฎของไรท์ การลดลงของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม AI ควรจะผลักดันการพัฒนาต่อไปในอนาคต. สิ่งนี้อาจหมายถึงอะไรสำหรับตลาด? แม้ว่า ChatGPT จะเป็นซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ แต่ในระยะยาวอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง

เมื่อการฝึกอบรมแชทบอทที่มีพลังใกล้เคียงกันมีค่าใช้จ่ายถูกลงเรื่อย ๆ ความสนใจของตลาดและนักลงทุนอาจหันไปสู่เครื่องมือที่ก้าวหน้ามากขึ้นซึ่งมอบความได้เปรียบทางการแข่งขัน นี่อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของบริษัท AI และความต้องการชิปและระบบจัดเก็บข้อมูล (การคำนวณบนคลาวด์)

 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม AI ที่มีพลังใกล้เคียงกับ ChatGPT-3 ตามการคำนวณของ ArkInvest ได้ลดลงจาก 4.65 ล้านดอลลาร์ในปี 2020 เป็น 450,000 ดอลลาร์ในปี 2022

ที่มา: ArkInvest (please add XTB-style graphic redesign)

ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์

ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) เป็นแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นในภูมิทัศน์ของปัญญาประดิษฐ์ นี่คือประเด็นสำคัญที่ควรทราบ:

  • การใช้จ่ายซอฟต์แวร์ AI สร้างสรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 1,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2022 เป็น 81,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2027 ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตของตลาดอย่างรวดเร็ว
  • บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ เช่น Meta, Google และ OpenAI กำลังเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
  • Meta ได้พัฒนา LLaMA 2, Google ได้สร้าง Gemini AI, และ OpenAI ได้เปิดตัว GPT-4

แม้ว่า AI สร้างสรรค์จะมีศักยภาพสูง แต่การนำไปใช้ก็เผชิญกับความท้าทาย เช่น ข้อมูลที่ผิดพลาดและอคติ อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ เช่น ChatGPT ของ OpenAI ซึ่งดึงดูดผู้ใช้ถึง 100 ล้านคนภายในสองเดือนหลังเปิดตัว สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจและการยอมรับจากสาธารณชนอย่างมีนัยสำคัญ การลงทุนในบริษัทที่อยู่ในแนวหน้าของ AI สร้างสรรค์จึงเป็นการเปิดโอกาสให้เข้าถึงกลุ่มตลาด AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนี้

การปะทะกันของยักษ์ใหญ่?

  • ด้วยเงินทุนจำนวน 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสถิติใหม่ของ OpenAI ทำให้ไมโครซอฟท์ต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับเบราว์เซอร์ Bing ของตนเอง ซึ่งกำลังสูญเสียส่วนแบ่งตลาดเครื่องมือค้นหาให้กับกูเกิล (อัลฟาเบท) ไปอย่างต่อเนื่อง อาจกล่าวได้ว่าสิ่งนี้อาจเป็นปัจจัยกระตุ้นการแข่งขันระหว่างสองบริษัทยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยี และนี่ก็มักหมายถึงการเพิ่มขึ้นของงบประมาณวิจัยและพัฒนา และการเติบโตของอุตสาหกรรม - เช่นเดียวกับสงครามเย็นในอดีตที่นำไปสู่การเติบโตของเทคโนโลยีทางทหารและอวกาศ
  • นักลงทุนเริ่มเชื่อมั่นว่าการพัฒนา AI จะเร่งตัวขึ้น เนื่องจาก Microsoft (MSFT.US) กำลังจะทุ่มเงินมหาศาลในการพัฒนา AI แม้จะมีการประกาศปลดพนักงานและลดค่าใช้จ่ายในปี 2022 ก็ตาม ไม่นานนัก Alphabet (GOOGL.US) ก็ประกาศการนำเสนอแชทบอท Gemini ของตนเองซึ่งพัฒนาขึ้นจากเครื่องมือภาษา laMDA
  • ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนอย่าง Baidu (BIDU.US) ก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันเช่นกัน ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ของบริษัทสามารถตอบคำถามได้อย่างเชี่ยวชาญโดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ในขณะที่โมเดลกราฟิกอย่าง DALL-E สามารถสร้างภาพสร้างสรรค์ตามความต้องการได้ภายในไม่กี่วินาที และยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ฟีเจอร์ "สร้างวิดีโอ" ที่บริษัทของ Zuckerberg นำเสนอ ยังสามารถสร้างวิดีโอสั้น ๆ ได้อีกด้วยไม่น่าแปลกใจเลยที่ความสนใจใน AI สร้างสรรค์กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมันช่วยให้ธุรกิจและผู้ใช้รายบุคคลสามารถได้รับเนื้อหาที่มีคุณค่าในเวลาอันสั้น โดยส่วนใหญ่แล้วมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการประเมินมูลค่าที่ผู้เชี่ยวชาญหรือศิลปินเสนอให้

กองทุนร่วมลงทุนไม่ได้ลดการลงทุนในบริษัท AI สร้างสรรค์แม้จะเผชิญกับสภาวะมหภาคที่ยากลำบาก จำนวนดีลลดลงประมาณ 10% ในขณะที่มูลค่ารวมเพิ่มขึ้น ในทางเปรียบเทียบ ตามข้อมูลของ CoinDesk การลงทุนของ Venture Capital ในอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซีในเดือนมกราคม 2023 ลดลงเกือบ 91% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ที่มา: PitchBook, FinancialTimes (please convert this graphic into XTB style)

AI - โอกาสจากบริษัทเซมิคอนดักเตอร์? 

ประโยชน์ (แต่ก็รวมถึงข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น) ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) อาจส่งผลกระทบต่อหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ที่สุดในโลก เช่น Microsoft และ Alphabet (Google) อย่างมีนัยสำคัญ ผู้ผลิตชิปที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตขนาด 5 นาโนเมตรหรือเล็กกว่า เช่น Nvidia (NVDA.US), AMD (AMD.US) และ Taiwan Semiconductors (TSM.US) สามารถได้รับประโยชน์จากแนวโน้มนี้โดยการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทางเทคโนโลยีที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการการคำนวณที่มหาศาลซึ่งเกี่ยวข้องกับ AI สร้างสรรค์ ผู้จัดหาชิปจึงสามารถได้รับประโยชน์เช่นกัน เช่นเดียวกับผู้ผลิตวงจรรวม (IC) และหน้ากากโฟโต (photomasks) ที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น Lam Research (LRCX.US), ASML (ASML.NL), Synopsys (SNPS.US) หรือ Photronics (PHTR.US)

ราคาขายเฉลี่ยของ GPU A100 ของ Nvidia ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2023 อยู่ที่ประมาณ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ และราคาของโปรเซสเซอร์ H100 ซึ่งเปิดตัวในเดือนมีนาคม 2022 อยู่ที่ประมาณ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหากสมมติว่ากำลังการฝึกฝนที่ขับเคลื่อนระบบภาษา GPT-3 ซึ่งใช้ GPU A100 จำนวน 5,000 ตัวจาก Nvidia จะให้รายได้ประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ หากสมมติราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 10,000 ดอลลาร์ต่อโปรเซสเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก อย่างไรก็ตาม อาจเป็นไปได้ที่บริษัทต่าง ๆ จะพยายามลดต้นทุนการพัฒนาเครื่องยนต์ภาษาให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยใช้ชิปอื่น ๆ เช่น AMD MI300 (AMD.US)

ลูกค้าของผู้ผลิตชิปอาจไม่ใช่แค่ Microsoft เท่านั้น ตัวอย่างเช่น Google อาจตัดสินใจใช้โปรเซสเซอร์เทนเซอร์ TPU เพื่อขับเคลื่อนโมเดล AI ของตนเอง อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนในการดูแลรักษาแชทบอท ตามการประมาณการ หนึ่งคำถามสำหรับ ChatGPT มีค่าใช้จ่ายระหว่าง 0.3 ถึง 1 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าต้นทุนการค้นหาแบบดั้งเดิมของ Google ที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ระหว่าง 0.00001 ถึง 0.002 ดอลลาร์ต้นทุนที่ยังคงสูงไม่ได้หยุดการลงทุนจากนักลงทุนร่วมทุน

ในขณะที่ความต้องการขององค์กรสำหรับชิป ARM ที่ปฏิวัติวงการอาจยังคงเติบโตอยู่ (การใช้ ARM ของ Amazon เป็นตัวอย่างหนึ่ง) ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว การปลดพนักงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ผู้ผลิตหลายรายอาจหันกลับไปใช้ชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่มีต้นทุนต่ำกว่าในสภาพแวดล้อมที่มีแรงกดดันด้านต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้นหา ซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสใหม่ ๆ สำหรับผู้ผลิตชิป

นอกจากนี้ ความสนใจของนักลงทุนในวงกว้างต่อปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในปี 2022 ยังได้เพิ่มจำนวนดีลและมูลค่าการลงทุนที่ระบุเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอีกด้วย
แหล่งที่มา: CBInsights

 

หุ้นและกองทุน ETF ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ 

เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในปัญญาประดิษฐ์ นักลงทุนอาจสนใจลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI (บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมจากแนวโน้มของ AI)

นี่คือตัวอย่างหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI:

AI: C3.ai (AI.US), SoundHound (SOUN.US), BigBear AI Holdings (BBAI.US), Artificial (AI.ES), PROS Holdings (PRO.UU) WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (WTAI.UK)

เซมิคอนดักเตอร์: Nvidia (NVDA.US), Advanced Micro Devices (AMD.US), Micron Technology (MU.US), Intel (INTC.US), Texas Instruments (TX.US) Taiwan Semiconductors (TSM.US), Broadcom (AVGO), Marvell Technologies (MRVL), Photronics (PHTR.US)

ศูนย์ข้อมูล: Super Micro Computers (SMCI.US), Arista Networks (ANET.US), Juniper (JNPR.US), Cisco Systems (CSCO.US), IBM (IBM.US)

คลาวด์คอมพิวติ้ง: Microsoft (MSFT.US), Alphabet (GOOGL.US), Amazon (AMZN.US), Cloudflare (NET.US), Snowflake (SNOW.US), DataDog (DDOG.US), Fastly (FSLY.US), Wisdom Tree Cloud Computing ETF (WCLD.UK)

อื่นๆ: เทสลา (TSLA.US), อะโดบี (ADBE.US), แอปเปิล (AAPL.US), Baidu (BIDU.US), อาลีบาบา โฮลดิ้งส์ (BABA.US), JD.com (JD.US), พาลันไทร์ (PLTR.US), สโนว์เฟลก (SNOW.US)

เครื่องมือ CFD ที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่ได้รับความนิยม: C3.ai (AI.US), US100 (สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ Nasdaq 100) และ CFD บนสกุลเงินดิจิทัล GRAPH, FILECOIN

อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่าการเทรด CFD อาจนำไปสู่การขาดทุนอย่างมหาศาล และก่อนที่จะเริ่มต้น ควรรวบรวมความรู้ที่เหมาะสม ซึ่งนักลงทุนสามารถได้รับผ่านแพลตฟอร์มการศึกษาของ XTB

สำคัญ: แม้จะได้รับความนิยมอย่างมาก แต่ก็ยังยากที่จะพูดถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI สร้างสรรค์ (Generative AI) ได้ในตอนนี้ มีบริษัทที่ให้บริการ AI สร้างสรรค์ เช่น Adobe แต่ในตอนนี้ การลงทุนใน AI สร้างสรรค์ยังจำกัดอยู่เพียงบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เช่น Alphabet (Google) หรือ Microsoft และเครื่องมือของพวกเขา เนื่องจากต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น และปริมาณข้อมูลมหาศาลที่จำเป็นสำหรับการให้บริการโซลูชัน AI จำนวนหุ้นเทคโนโลยี AI ก็ยังมีจำกัดเช่นกัน

ความเสี่ยงในการลงทุนด้วยปัญญาประดิษฐ์

การลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีความเสี่ยงมากมาย แม้ในกรณีของพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายก็ตาม ก่อนที่จะลงทุนในหุ้นใด ๆ ก็ตาม จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากการลงทุนใน AI ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักเก็งกำไรและนักวิเคราะห์จำนวนมากจึงมีส่วนร่วมกับหุ้นเทคโนโลยี แต่ในตอนนี้ มีเพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อย่างเฉพาะเจาะจงหุ้น AI ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือผู้ผลิตชิป AI อย่าง Nvidia และ AMD (GPU), Microsoft (OpenAI, Copilot และ Bing AI), Google (Gemini AI) และ Arista Networks (โครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล) ภาค AI มีขนาดใหญ่มาก และแม้แต่รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติอาจเป็นเทคโนโลยีในอนาคต นักลงทุนกำลังมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของรายได้

ด้านบน เราได้แสดงรายชื่อบริษัทที่มีให้บริการในข้อเสนอของ XTB รวมถึง ETF ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI ETFs) ซึ่งให้โอกาสในการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI นอกจากนี้ เรายังได้เพิ่มผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากบริษัทเหล่านี้สามารถบันทึกรายได้ที่สูงขึ้นได้ทางอ้อม เนื่องจากความต้องการกำลังการคำนวณที่เพิ่มขึ้น (ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนา AI)นอกจากนี้ บริษัทซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ AI อาจกลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีได้ แต่โปรดจำไว้ว่า - ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันอะไร และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาจผิดพลาดได้ โดยประเมินบริษัทขนาดเล็กต่ำเกินไป สำหรับตอนนี้ ยักษ์ใหญ่อย่าง Taiwan Semiconductor Manufacturing หรือ Nvidia ได้รับความนิยมมากกว่าหุ้น AI ขนาดเล็กมาก แต่ไม่มีใครรู้ว่าบริษัท AI ใดดีที่สุดสำหรับการลงทุน

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเอกสารนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการลงทุน
ผลประกอบการในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลประกอบการในอนาคต การกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ตามข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นความเสี่ยงของผู้ดำเนินการเอง XTB ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้
ทุกการตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง

 

A repetitive image displaying the word 'FAQ' in a repeated pattern, emphasizing frequently asked questions

คำถามที่พบบ่อย

  •  มีสัญญาณมากมายที่บ่งบอกว่า ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเป็นหนึ่งในขุมพลังสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี ร่วมกับคลาวด์คอมพิวติ้ง โลกเสมือน Metaverse รถยนต์ไร้คนขับ และเทคโนโลยีบล็อกเชน
  • โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) มอบเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังให้กับนักวิจัยทุกกลุ่ม พร้อมทั้งทำให้การค้นหาข้อมูลผ่าน Bing แพร่หลายมากขึ้น
  • ด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) หุ้นกลุ่ม AI อาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในสายตานักลงทุน
  • ต้นทุนการ “เทรน” AI ลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2023 ซึ่งตามกฎของ Wright จะเอื้อต่อการพัฒนาต่อเนื่อง AI ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ช่วยบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนมาร์จิ้นของบริษัท ส่งผลให้มีบริษัทจำนวนมากขึ้นที่สนใจใช้งานเครื่องมือ AI

 

  • นักลงทุนต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงที่สุด โดยรับความเสี่ยงจากตลาดให้น้อยที่สุด แต่สองอย่างนี้มักไม่ไปด้วยกัน
  • ดังนั้นนักลงทุนต้องพิจารณาว่าตนเองต้องการ “ปกป้องเงินต้น” มากกว่า ยอมรับผลตอบแทนต่ำลง (รวมถึงความเสี่ยงลดลง) หรือคาดหวังผลตอบแทนสูง โดยยอมรับโอกาสขาดทุนมากขึ้น
  • การหาจุดสมดุลระหว่างสองกลยุทธ์นี้เป็นเรื่องยากมาก
  • เมื่อเลือกบริษัท ควรพิจารณาความรู้ของคุณเกี่ยวกับอุตสาหกรรม AI ศึกษาว่าบริษัทที่คุณจะซื้อหุ้นดำเนินธุรกิจอย่างไร
  • โดยทั่วไปแล้ว การลงทุนใน AI มีความเสี่ยงสูงและมีโอกาสได้กำไรสูงหรือขาดทุนมาก บริษัทในอุตสาหกรรมนี้อาจเผชิญความท้าทาย เช่น การระดมทุนในช่วงดอกเบี้ยสูง หรือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่ทำให้บริษัทไม่อยากเพิ่มการลงทุน
  • คุณสามารถอ่านรีวิวจากลูกค้าและพนักงานของบริษัทนั้น ๆ ควรตรวจสอบอัตราส่วนพื้นฐาน เช่น P/B, P/E, PEG, ROIC, D/E และ P/S รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
  • อ่านข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร และฟังความคิดเห็นของพวกเขาหากมีการแสดงทัศนะในประเด็นสำคัญ

 

ใช่ การพัฒนา AI เชื่อมโยงโดยตรงกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และคลาวด์คอมพิวติ้ง ทุกองค์ประกอบเหล่านี้สัมพันธ์กัน

  • กระแส AI ที่เติบโตจะทำให้ความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงเพิ่มขึ้นในอนาคต
  • ปริมาณข้อมูลดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มความต้องการจัดเก็บข้อมูล และส่งเสริมความต้องการคลาวด์คอมพิวติ้ง

ดังนั้นบริษัทในสองอุตสาหกรรมนี้อาจเป็นผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อมจาก AI

 

แน่นอน ความเสี่ยงเรื่องความล้มเหลวหรือการล้มละลายมีอยู่ในทุกธุรกิจ

  • โดยเฉพาะในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่การแข่งขันสูงและนวัตกรรมอาจทำให้ผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าตกยุค ตัวอย่างในอดีต เช่น แผ่นฟลอปปี้ CD เครื่องเล่น DVD หรือบริษัทอย่าง Polaroid และ Yahoo
  • สิ่งนี้เตือนนักลงทุนว่า ไม่มีวัฏจักรใดที่เติบโตตลอดไป และท้ายที่สุดกระแสก็จะเปลี่ยน
  • นอกจากความเสี่ยงจากการบริหารผิดพลาด ยังมีความเสี่ยงที่นักลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทดี ๆ แต่ในราคาที่สูงเกินจริง และอาจนำไปสู่การขาดทุนหนักได้เช่นกัน

 

  • CFD หุ้น เป็นตราสารอนุพันธ์ที่ “อ้างอิงราคา” หุ้นของบริษัท แต่ไม่ใช่การถือหุ้นจริง
  • CFD เป็นตราสารการเงินที่มีความเสี่ยงสูงและอิงกับความผันผวนของราคาหุ้นบริษัทนั้น ๆ

 

หุ้น AI ที่น่าสนใจที่สุดคือ Super Micro Computer เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในระบบ AI และมีการเติบโตของรายได้อย่างโดดเด่น รายได้ไตรมาสล่าสุดมากกว่ารายได้รวมทั้งปีที่ผ่านมา

 

การลงทุนในบริษัท AI ให้โอกาสผลตอบแทนสูง แต่ความเสี่ยงก็สูงเช่นกัน มีต้นทุนเริ่มต้นและจำเป็นต้องมีการศึกษามาก
เพื่อกระจายความเสี่ยง อาจพิจารณาลงทุนผ่าน ETF ที่เน้นหุ้น AI

 

บริษัทที่โดดเด่นด้าน AI ได้แก่
Alibaba Cloud, DataRobot, Google, Hugging Face, H2O.ai, Rasa, Microsoft, Alphabet, NVIDIA, Meta Platforms, Tesla, IBM, Palantir, Amazon, People.ai, AlphaSense และ Mobileye

ไม่ได้ เนื่องจาก OpenAI เป็นบริษัทเอกชน
นักลงทุนรายใหญ่คือ Microsoft แต่จนถึงปี 2024 ยังไม่มีแผน IPO

ก่อนเริ่มต้นเทรด CFD หุ้น ควรศึกษาจากแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของเรา <link> บทความ <SEO: What is CFD?> การเทรด CFD หุ้นมีความเสี่ยงสูงมาก

เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ไม่ใช่ข้อเสนอซื้อขาย หรือเป็นการชักชวนให้ลงทุน
ข้อมูลนี้ไม่ได้คำนึงถึงสถานการณ์การเงินหรือวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้า
ข้อมูลอ้างอิงจากอดีตและประมาณการ ไม่สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้อนาคตได้
บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือตัดสินใจซื้อขายของคุณ

CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงจากอัตราทด (Leverage)

 

 คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจ CFD ดีหรือไม่ และสามารถรับความเสี่ยงสูงของการสูญเสียเงินได้หรือไม่

 

