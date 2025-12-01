การลงทุนใน AI: บริษัทปัญญาประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ควรลงทุน

ปัญญาประดิษฐ์ได้ส่งอิทธิพลต่อจินตนาการของมนุษยชาติมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้ว ตั้งแต่หุ่นยนต์ที่สามารถช่วยเหลือมนุษย์ในกิจกรรมประจำวันซึ่งผลิตโดยบอสตันไดนามิกส์ ไปจนถึงรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติของวิศวกรเทสลา อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนนี้ มนุษยชาติยังอยู่ห่างไกลจากการบรรลุเป้าหมายของสิ่งที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ที่แข็งแกร่ง (AGI) อย่างมาก แต่การพัฒนาในทิศทางนี้กำลังเร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจน โดยได้รับแรงผลักดันจากต้นทุนการเรียนรู้ของเครื่องที่ลดลงและความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน บริษัทปัญญาประดิษฐ์กำลังมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงยุคสมัยนี้บางบริษัท เช่น Microsoft มีประวัติความสำเร็จที่พิสูจน์ได้จาก "ยุคอินเทอร์เน็ต" ที่ผ่านมา บริษัทที่เรียกว่า Big Tech ของสหรัฐฯ เช่น Microsoft, Alphabet (Google) และ Nvidia เป็นผู้นำในการแข่งขันนี้ในขณะนี้ สร้างผลตอบแทนมหาศาลให้กับผู้ถือหุ้น
อัลกอริทึมขั้นสูงที่จัดการธุรกรรมหลายแสนรายการในตลาดการเงิน เช่น Aladdin ซึ่งใช้โดย BlackRock ได้ถูกเสริมด้วย ChatGPT เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งสร้างความหวังในการทำให้ปัญญาประดิษฐ์เป็นประชาธิปไตย "การลงทุนใน AI" เป็นแนวโน้มใหม่ระดับโลกที่แน่นอน คล้ายกับยุค "ดอทคอม" หรือหุ้นรถไฟที่เก็งกำไรในศตวรรษที่ 19 ChatGPT เป็นแอปพลิเคชันที่เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ ตลาดจะเผชิญกับแนวโน้มการลงทุนใหม่ที่ยั่งยืนในตลาดหุ้นทั่วโลกหรือไม่? ใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ "ที่ไม่คาดคิด" จากการแข่งนี้? ในบทความต่อไปนี้ เราจะสรุปวิธีการเข้าถึงแนวโน้มที่กำลังเติบโต นำเสนอปัจจัยพื้นฐาน และพยายามตอบคำถามที่ถูกถามบ่อยที่สุด
ประเด็นสำคัญ
- ขอบคุณ LLM models และเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ทุกชนิด บริษัทอาจเพิ่มกำไรและประสิทธิภาพในระยะยาว พร้อมเติบโตไปสู่รูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน
- บางบริษัท เช่น Nvidia, Arista Networks หรือ Super Micro Computer (บริษัทที่เข้าร่วมดัชนี S&P 500 ในปี 2024) มีกระแสเงินสดเพิ่มเติมเนื่องจากความต้องการเทคโนโลยี AI ที่กว้างขวาง การพยายามระบุและลงทุนใน 'ผู้ชนะในอนาคต' อาจเป็นสิ่งที่สำคัญในขั้นตอนนี้ของแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
- การลงทุนในบริษัท AI สามารถให้ผลตอบแทนสูงได้ แต่มีความเสี่ยงสูง ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และการวิจัย. ควรทำความเข้าใจในภาคส่วนนี้และพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้ดีก่อนที่จะพิจารณาการลงทุนใด ๆ
- คิดถึงการลงทุนในหุ้น AI ผ่านกองทุนรวมที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETFs) โดยเฉพาะกองทุนที่มีบริษัทเทคโนโลยีหลากหลายในพอร์ตโฟลิโอ ตัวอย่างเช่น ETFs บน Nasdaq 100 ทำเช่นนี้เพื่อลดความเสี่ยงของบุคคลและลดการสัมผัสกับตลาด ในกรณีเช่นนี้คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะทำได้ดีเท่ากับค่าเฉลี่ยของตลาดโดยไม่ต้องเสียเวลาในการเลือกบริษัท
- เข้าใจนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อที่จะสามารถรับรู้แนวโน้มได้อย่างลึกซึ้งและพยายามใช้ประโยชน์จากมัน ในขณะเดียวกัน อย่าลืมไม่เพียงแต่โอกาสในตลาดหุ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเสี่ยงต่างๆ เช่น ความผันผวนตามวัฏจักร (โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์) ความผันผวน และภาวะเศรษฐกิจถดถอย อย่าลงทุนมากเกินกว่าที่คุณจะสูญเสียได้ในตลาด
- AI อาจนำมาซึ่งการปฏิวัติที่แท้จริงในภาคส่วนต่อไปนี้: เซมิคอนดักเตอร์ (ชิป GPU ที่มีสถาปัตยกรรมพิเศษสำหรับศูนย์ข้อมูลและความต้องการของ AI), เครือข่าย (ซอฟต์แวร์เครือข่ายสำหรับศูนย์ข้อมูลและการประมวลผลแบบคลาวด์), การวิเคราะห์ข้อมูล (วิเคราะห์ข้อมูลและให้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้น), อีคอมเมิร์ซและการขาย (วิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า), อุตสาหกรรม (ระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น) หรือกลาโหม (กลยุทธ์, ยานพาหนะและอาวุธไร้คนขับ, ข้อมูลข่าวกรอง).การลงทุนใน AI อาจเป็นแนวโน้มที่แข็งแกร่งมากในช่วงทศวรรษ 2020-2030
แผนภูมิด้านบนแสดงจำนวนครั้งที่บริษัท BigTech แต่ละแห่งกล่าวถึง 'AI' ในรายงานไตรมาสที่ 4 ปี 2022 เราเห็นการเติบโตมากกว่า 6 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าสำหรับ Microsoft, เกือบ 2 เท่าสำหรับการเติบโตของ Meta Platforms และ Alphabet (Google) ซึ่งกล่าวถึง AI เป็นจำนวนสูงสุดถึง 32 ครั้ง (78% y/y)บริษัทเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วว่ามีความสนใจอย่างมากในด้านปัญญาประดิษฐ์ ตอนนี้ยักษ์ใหญ่อื่นๆ ก็เริ่มตามทันแล้ว นอกจากนี้ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2022 เป็นไตรมาสที่ GPT เริ่มต้นการเดินทาง ซึ่งสร้างขึ้นโดยนักพัฒนา AI เราสามารถระบุช่วงเวลานี้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มที่กว้างขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชิป AI ของ Nvidia แหล่งที่มา: ArkInvest, XTB Research
อนาคตของปัญญาประดิษฐ์
เป็นเวลาหลายปีที่บริษัทต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ แต่ปี 2023 ได้นำมาซึ่งกระแสความสนใจใหม่ในปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความสำเร็จอย่างมหาศาลของแชทบอท ChatGPT และความกระหายความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลก ChatGPT ซึ่งพัฒนาโดย OpenAI ร่วมกับนักลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของบริษัทอย่าง Microsoft ตามรายงานของ Reuters ได้กลายเป็นแอปพลิเคชันที่เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์
เครื่องมือภาษา GPT-3 ที่ใช้ในแชทนี้ยังคงได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของมัน AI ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองด้วยการแก้ไขแบบทดสอบขั้นสูงในวิชาวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย ไม่มีแอปพลิเคชัน AI ใดที่เคยประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งเช่นนี้มาก่อน ดังที่แสดงในแผนภูมิด้านล่าง
ChatGPT ใช้เวลาเพียง 2 เดือนในการดึงดูดผู้ใช้รายเดือนถึง 100 ล้านคน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขนาดของความสนใจที่สะท้อนออกมาเป็นมูลค่าในตลาดหุ้น นั่นคืออัตราที่เร็วกว่า TikTok ถึง 4 เท่า และเร็วกว่าแอป Instagram ถึง 15 เท่า แอปเหล่านี้ถูกแซงหน้าอย่างแท้จริง
ที่มา: TheRundownAI
เงินทุนสำหรับ AI จากกองทุนรวมในปี 2022 ขณะที่ NASDAQ ลดลงเกือบ 35% ยังคงมีความมั่นคงอย่างมากแม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และการลดลงอย่างรวดเร็วของเงินทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในสภาพแวดล้อมที่ธนาคารกลางทั่วโลกปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมหาศาล นี่อาจเป็นการคาดการณ์ในแง่ดีสำหรับนักลงทุนที่คาดหวังการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติม เพราะหากการลงทุนในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับภาวะที่ไม่ดีไม่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นั่นจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมนี้และความมุ่งมั่นของนักลงทุนรายใหญ่
ข้อตกลงภายนอกและการระดมทุนสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI ลดลงอย่างมากในปี 2022 แม้ว่าจะยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตอย่างมีนัยสำคัญก็ตาม แม้ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นและนโยบาย "การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่" ของธนาคารกลางสหรัฐ สถาบันการเงินก็ยังคงลงทุนในสตาร์ทอัพด้าน AI
ที่มา: CB Insights (please add XTB-style reworked graphic)
ตามแนวคิดที่ระบุไว้ในกฎของไรท์ การลดลงของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม AI ควรจะผลักดันการพัฒนาต่อไปในอนาคต. สิ่งนี้อาจหมายถึงอะไรสำหรับตลาด? แม้ว่า ChatGPT จะเป็นซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ แต่ในระยะยาวอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง
เมื่อการฝึกอบรมแชทบอทที่มีพลังใกล้เคียงกันมีค่าใช้จ่ายถูกลงเรื่อย ๆ ความสนใจของตลาดและนักลงทุนอาจหันไปสู่เครื่องมือที่ก้าวหน้ามากขึ้นซึ่งมอบความได้เปรียบทางการแข่งขัน นี่อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของบริษัท AI และความต้องการชิปและระบบจัดเก็บข้อมูล (การคำนวณบนคลาวด์)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม AI ที่มีพลังใกล้เคียงกับ ChatGPT-3 ตามการคำนวณของ ArkInvest ได้ลดลงจาก 4.65 ล้านดอลลาร์ในปี 2020 เป็น 450,000 ดอลลาร์ในปี 2022
ที่มา: ArkInvest (please add XTB-style graphic redesign)
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) เป็นแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นในภูมิทัศน์ของปัญญาประดิษฐ์ นี่คือประเด็นสำคัญที่ควรทราบ:
- การใช้จ่ายซอฟต์แวร์ AI สร้างสรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 1,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2022 เป็น 81,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2027 ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตของตลาดอย่างรวดเร็ว
- บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ เช่น Meta, Google และ OpenAI กำลังเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
- Meta ได้พัฒนา LLaMA 2, Google ได้สร้าง Gemini AI, และ OpenAI ได้เปิดตัว GPT-4
แม้ว่า AI สร้างสรรค์จะมีศักยภาพสูง แต่การนำไปใช้ก็เผชิญกับความท้าทาย เช่น ข้อมูลที่ผิดพลาดและอคติ อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ เช่น ChatGPT ของ OpenAI ซึ่งดึงดูดผู้ใช้ถึง 100 ล้านคนภายในสองเดือนหลังเปิดตัว สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจและการยอมรับจากสาธารณชนอย่างมีนัยสำคัญ การลงทุนในบริษัทที่อยู่ในแนวหน้าของ AI สร้างสรรค์จึงเป็นการเปิดโอกาสให้เข้าถึงกลุ่มตลาด AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนี้
การปะทะกันของยักษ์ใหญ่?
- ด้วยเงินทุนจำนวน 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสถิติใหม่ของ OpenAI ทำให้ไมโครซอฟท์ต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับเบราว์เซอร์ Bing ของตนเอง ซึ่งกำลังสูญเสียส่วนแบ่งตลาดเครื่องมือค้นหาให้กับกูเกิล (อัลฟาเบท) ไปอย่างต่อเนื่อง อาจกล่าวได้ว่าสิ่งนี้อาจเป็นปัจจัยกระตุ้นการแข่งขันระหว่างสองบริษัทยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยี และนี่ก็มักหมายถึงการเพิ่มขึ้นของงบประมาณวิจัยและพัฒนา และการเติบโตของอุตสาหกรรม - เช่นเดียวกับสงครามเย็นในอดีตที่นำไปสู่การเติบโตของเทคโนโลยีทางทหารและอวกาศ
- นักลงทุนเริ่มเชื่อมั่นว่าการพัฒนา AI จะเร่งตัวขึ้น เนื่องจาก Microsoft (MSFT.US) กำลังจะทุ่มเงินมหาศาลในการพัฒนา AI แม้จะมีการประกาศปลดพนักงานและลดค่าใช้จ่ายในปี 2022 ก็ตาม ไม่นานนัก Alphabet (GOOGL.US) ก็ประกาศการนำเสนอแชทบอท Gemini ของตนเองซึ่งพัฒนาขึ้นจากเครื่องมือภาษา laMDA
- ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนอย่าง Baidu (BIDU.US) ก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันเช่นกัน ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ของบริษัทสามารถตอบคำถามได้อย่างเชี่ยวชาญโดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ในขณะที่โมเดลกราฟิกอย่าง DALL-E สามารถสร้างภาพสร้างสรรค์ตามความต้องการได้ภายในไม่กี่วินาที และยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ฟีเจอร์ "สร้างวิดีโอ" ที่บริษัทของ Zuckerberg นำเสนอ ยังสามารถสร้างวิดีโอสั้น ๆ ได้อีกด้วยไม่น่าแปลกใจเลยที่ความสนใจใน AI สร้างสรรค์กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมันช่วยให้ธุรกิจและผู้ใช้รายบุคคลสามารถได้รับเนื้อหาที่มีคุณค่าในเวลาอันสั้น โดยส่วนใหญ่แล้วมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการประเมินมูลค่าที่ผู้เชี่ยวชาญหรือศิลปินเสนอให้
กองทุนร่วมลงทุนไม่ได้ลดการลงทุนในบริษัท AI สร้างสรรค์แม้จะเผชิญกับสภาวะมหภาคที่ยากลำบาก จำนวนดีลลดลงประมาณ 10% ในขณะที่มูลค่ารวมเพิ่มขึ้น ในทางเปรียบเทียบ ตามข้อมูลของ CoinDesk การลงทุนของ Venture Capital ในอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซีในเดือนมกราคม 2023 ลดลงเกือบ 91% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ที่มา: PitchBook, FinancialTimes (please convert this graphic into XTB style)
AI - โอกาสจากบริษัทเซมิคอนดักเตอร์?
ประโยชน์ (แต่ก็รวมถึงข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น) ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) อาจส่งผลกระทบต่อหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ที่สุดในโลก เช่น Microsoft และ Alphabet (Google) อย่างมีนัยสำคัญ ผู้ผลิตชิปที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตขนาด 5 นาโนเมตรหรือเล็กกว่า เช่น Nvidia (NVDA.US), AMD (AMD.US) และ Taiwan Semiconductors (TSM.US) สามารถได้รับประโยชน์จากแนวโน้มนี้โดยการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทางเทคโนโลยีที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการการคำนวณที่มหาศาลซึ่งเกี่ยวข้องกับ AI สร้างสรรค์ ผู้จัดหาชิปจึงสามารถได้รับประโยชน์เช่นกัน เช่นเดียวกับผู้ผลิตวงจรรวม (IC) และหน้ากากโฟโต (photomasks) ที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น Lam Research (LRCX.US), ASML (ASML.NL), Synopsys (SNPS.US) หรือ Photronics (PHTR.US)
ราคาขายเฉลี่ยของ GPU A100 ของ Nvidia ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2023 อยู่ที่ประมาณ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ และราคาของโปรเซสเซอร์ H100 ซึ่งเปิดตัวในเดือนมีนาคม 2022 อยู่ที่ประมาณ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหากสมมติว่ากำลังการฝึกฝนที่ขับเคลื่อนระบบภาษา GPT-3 ซึ่งใช้ GPU A100 จำนวน 5,000 ตัวจาก Nvidia จะให้รายได้ประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ หากสมมติราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 10,000 ดอลลาร์ต่อโปรเซสเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก อย่างไรก็ตาม อาจเป็นไปได้ที่บริษัทต่าง ๆ จะพยายามลดต้นทุนการพัฒนาเครื่องยนต์ภาษาให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยใช้ชิปอื่น ๆ เช่น AMD MI300 (AMD.US)
ลูกค้าของผู้ผลิตชิปอาจไม่ใช่แค่ Microsoft เท่านั้น ตัวอย่างเช่น Google อาจตัดสินใจใช้โปรเซสเซอร์เทนเซอร์ TPU เพื่อขับเคลื่อนโมเดล AI ของตนเอง อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนในการดูแลรักษาแชทบอท ตามการประมาณการ หนึ่งคำถามสำหรับ ChatGPT มีค่าใช้จ่ายระหว่าง 0.3 ถึง 1 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าต้นทุนการค้นหาแบบดั้งเดิมของ Google ที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ระหว่าง 0.00001 ถึง 0.002 ดอลลาร์ต้นทุนที่ยังคงสูงไม่ได้หยุดการลงทุนจากนักลงทุนร่วมทุน
ในขณะที่ความต้องการขององค์กรสำหรับชิป ARM ที่ปฏิวัติวงการอาจยังคงเติบโตอยู่ (การใช้ ARM ของ Amazon เป็นตัวอย่างหนึ่ง) ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว การปลดพนักงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ผู้ผลิตหลายรายอาจหันกลับไปใช้ชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่มีต้นทุนต่ำกว่าในสภาพแวดล้อมที่มีแรงกดดันด้านต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้นหา ซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสใหม่ ๆ สำหรับผู้ผลิตชิป
นอกจากนี้ ความสนใจของนักลงทุนในวงกว้างต่อปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในปี 2022 ยังได้เพิ่มจำนวนดีลและมูลค่าการลงทุนที่ระบุเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอีกด้วย
แหล่งที่มา: CBInsights
หุ้นและกองทุน ETF ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในปัญญาประดิษฐ์ นักลงทุนอาจสนใจลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI (บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมจากแนวโน้มของ AI)
นี่คือตัวอย่างหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI:
AI: C3.ai (AI.US), SoundHound (SOUN.US), BigBear AI Holdings (BBAI.US), Artificial (AI.ES), PROS Holdings (PRO.UU) WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (WTAI.UK)
เซมิคอนดักเตอร์: Nvidia (NVDA.US), Advanced Micro Devices (AMD.US), Micron Technology (MU.US), Intel (INTC.US), Texas Instruments (TX.US) Taiwan Semiconductors (TSM.US), Broadcom (AVGO), Marvell Technologies (MRVL), Photronics (PHTR.US)
ศูนย์ข้อมูล: Super Micro Computers (SMCI.US), Arista Networks (ANET.US), Juniper (JNPR.US), Cisco Systems (CSCO.US), IBM (IBM.US)
คลาวด์คอมพิวติ้ง: Microsoft (MSFT.US), Alphabet (GOOGL.US), Amazon (AMZN.US), Cloudflare (NET.US), Snowflake (SNOW.US), DataDog (DDOG.US), Fastly (FSLY.US), Wisdom Tree Cloud Computing ETF (WCLD.UK)
อื่นๆ: เทสลา (TSLA.US), อะโดบี (ADBE.US), แอปเปิล (AAPL.US), Baidu (BIDU.US), อาลีบาบา โฮลดิ้งส์ (BABA.US), JD.com (JD.US), พาลันไทร์ (PLTR.US), สโนว์เฟลก (SNOW.US)
เครื่องมือ CFD ที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่ได้รับความนิยม: C3.ai (AI.US), US100 (สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ Nasdaq 100) และ CFD บนสกุลเงินดิจิทัล GRAPH, FILECOIN
อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่าการเทรด CFD อาจนำไปสู่การขาดทุนอย่างมหาศาล และก่อนที่จะเริ่มต้น ควรรวบรวมความรู้ที่เหมาะสม ซึ่งนักลงทุนสามารถได้รับผ่านแพลตฟอร์มการศึกษาของ XTB
สำคัญ: แม้จะได้รับความนิยมอย่างมาก แต่ก็ยังยากที่จะพูดถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI สร้างสรรค์ (Generative AI) ได้ในตอนนี้ มีบริษัทที่ให้บริการ AI สร้างสรรค์ เช่น Adobe แต่ในตอนนี้ การลงทุนใน AI สร้างสรรค์ยังจำกัดอยู่เพียงบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เช่น Alphabet (Google) หรือ Microsoft และเครื่องมือของพวกเขา เนื่องจากต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น และปริมาณข้อมูลมหาศาลที่จำเป็นสำหรับการให้บริการโซลูชัน AI จำนวนหุ้นเทคโนโลยี AI ก็ยังมีจำกัดเช่นกัน
ความเสี่ยงในการลงทุนด้วยปัญญาประดิษฐ์
การลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีความเสี่ยงมากมาย แม้ในกรณีของพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายก็ตาม ก่อนที่จะลงทุนในหุ้นใด ๆ ก็ตาม จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากการลงทุนใน AI ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักเก็งกำไรและนักวิเคราะห์จำนวนมากจึงมีส่วนร่วมกับหุ้นเทคโนโลยี แต่ในตอนนี้ มีเพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อย่างเฉพาะเจาะจงหุ้น AI ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือผู้ผลิตชิป AI อย่าง Nvidia และ AMD (GPU), Microsoft (OpenAI, Copilot และ Bing AI), Google (Gemini AI) และ Arista Networks (โครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล) ภาค AI มีขนาดใหญ่มาก และแม้แต่รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติอาจเป็นเทคโนโลยีในอนาคต นักลงทุนกำลังมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของรายได้
ด้านบน เราได้แสดงรายชื่อบริษัทที่มีให้บริการในข้อเสนอของ XTB รวมถึง ETF ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI ETFs) ซึ่งให้โอกาสในการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI นอกจากนี้ เรายังได้เพิ่มผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากบริษัทเหล่านี้สามารถบันทึกรายได้ที่สูงขึ้นได้ทางอ้อม เนื่องจากความต้องการกำลังการคำนวณที่เพิ่มขึ้น (ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนา AI)นอกจากนี้ บริษัทซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ AI อาจกลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีได้ แต่โปรดจำไว้ว่า - ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันอะไร และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาจผิดพลาดได้ โดยประเมินบริษัทขนาดเล็กต่ำเกินไป สำหรับตอนนี้ ยักษ์ใหญ่อย่าง Taiwan Semiconductor Manufacturing หรือ Nvidia ได้รับความนิยมมากกว่าหุ้น AI ขนาดเล็กมาก แต่ไม่มีใครรู้ว่าบริษัท AI ใดดีที่สุดสำหรับการลงทุน
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเอกสารนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการลงทุน หรือเพื่อให้ความเข้าใจด้านกฎหมายของประเทศ Belize
ผลประกอบการในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลประกอบการในอนาคต การกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ตามข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นความเสี่ยงของผู้ดำเนินการเอง XTB ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้
ทุกการตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง