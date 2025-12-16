ความผันผวนของตลาด: บทบาทของความผันผวนและความไม่แน่นอน

ความเสี่ยงและความผันผวนอาจทำให้หลายคนลังเลที่จะลงทุน แต่ประวัติศาสตร์ได้บอกไว้ว่า ตลาดการเงินอาจเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว ดังนั้นคำถามคือ เราจะจัดการกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของตลาดได้อย่างไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงทั้งในการลงทุนและธุรกิจเสมอ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในธรรมชาติของตลาดไม่ใช่แค่มีประโยชน์ แต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการลงทุน มาเริ่มกันเลย
ความเสี่ยงและความผันผวนอาจทำให้หลายคนลังเลที่จะลงทุน แต่ประวัติศาสตร์ได้บอกไว้ว่า ตลาดการเงินอาจเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว ดังนั้นคำถามคือ เราจะจัดการกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของตลาดได้อย่างไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงทั้งในการลงทุนและธุรกิจเสมอ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในธรรมชาติของตลาดไม่ใช่แค่มีประโยชน์ แต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการลงทุน มาเริ่มกันเลย
ประเด็นสำคัญ
- ความผันผวนของตลาดได้รับอิทธิพลจาก ข่าวเศรษฐกิจ, เหตุการณ์ระดับโลก และ จิตวิทยาของนักลงทุน สามารถวัดได้โดยใช้ตัวชี้วัด เช่น ดัชนี VIX การสร้างพอร์ตการลงทุนที่มั่นคงต้องอาศัย การกระจายการลงทุนในหลายประเภทสินทรัพย์, การลงทุนในตราสารหนี้ และ การลงทุนทางเลือก เพื่อลด ความเสี่ยงของตลาดหุ้น
- แม้ว่าความผันผวนจะมี ความเสี่ยง, แต่ ความผันผวนของตลาดเป็นส่วนปกติของการลงทุน การเข้าใจสิ่งนี้จะช่วยให้คุณ สงบ และ ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล คอยติดตาม ข่าวการเงิน และ แนวโน้มตลาด, แต่ หลีกเลี่ยงการตัดสินใจตามอารมณ์ การตอบสนองโดยทันทีอาจส่งผลเสียต่อ กลยุทธ์การลงทุน นักลงทุนควรเข้าใจ ความไม่แน่นอน และ ความเสี่ยงของแต่ละการตัดสินใจลงทุน
- ให้มุ่งเน้นไปที่ เป้าหมายการเงินระยะยาว มากกว่าผลการดำเนินงานของ ตลาดระยะสั้น ในประวัติศาสตร์ ตลาดมีแนวโน้มเติบโตตามเวลา กลยุทธ์ การลงทุนแบบเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์ (Dollar-cost averaging) คือการลงทุนจำนวนเงินคงที่อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้คุณ ซื้อหุ้นมากขึ้นเมื่อราคาต่ำ และ ซื้อน้อยลงเมื่อราคาสูง
- จำไว้ว่าจะไม่มีอะไร รับประกันได้, เนื่องจาก อนาคตไม่แน่นอน และมี เหตุการณ์สุ่มหลายอย่างส่งผลกระทบต่อตลาดโลก ทุกวัน นอกจากนี้ ความเป็นไปได้ของตลาดขาลงในอนาคตก็มีสูง, แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณควร เตรียมตัวรับมือทันที และอยู่ใน สถานะป้องกันเสมอ พอร์ตป้องกันมักให้ ผลตอบแทนต่ำกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับพอร์ตที่ เปิดรับความเสี่ยงมากขึ้นในช่วงตลาดขาขึ้น คิดถึง การกระจายการลงทุนให้หลากหลาย
การทำความเข้าใจความผันผวนของตลาด
ที่มา: Adobe Stock Photos
ความผันผวนคือจังหวะหัวใจของตลาดหุ้น จังหวะที่ขึ้นลงตาม พัลส์ของเหตุการณ์ระดับโลก และ ข่าวเศรษฐกิจ คำว่า “ความผันผวนของตลาด” หมายถึง ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาที่หุ้นและหลักทรัพย์อื่น ๆ ประสบในช่วงเวลาหนึ่ง เป็นการแสดงถึง อารมณ์ของตลาด, ที่สวิงไปมาระหว่าง ช่วงการเติบโตอย่างรวดเร็ว และ การลดลงอย่างฉับพลัน
ความผันผวนสูง หมายความว่า ราคาของหลักทรัพย์สามารถเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงเวลาสั้น ๆ ในทิศทางใดก็ได้ ขณะที่ ความผันผวนต่ำ หมายถึง ราคาค่อนข้างคงที่ ปกติแล้ว ความตื่นตระหนกของตลาด จะมี ความผันผวนสูงกว่า และ สั้นกว่าช่วงแนวโน้มตลาดกระทิง (bull market) นั่นคือเหตุผลที่ ความผันผวนมักเพิ่มขึ้นเมื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอ่อนแอ นี่ก็เป็นเหตุผลที่ดัชนี VIX ถูกเรียกว่า “ดัชนีความกลัว” แต่จริง ๆ แล้วมัน ไม่ได้วัดความกลัว มันวัดความคาดหวังของตลาดหุ้นเกี่ยวกับความผันผวน โดยอิงจาก ตัวเลือกของดัชนี S&P 500
แต่สิ่งใดเป็นสาเหตุที่ทำให้ คลื่นความเสี่ยงของตลาดขึ้นและลง? และเราจะ วัดผลกระทบของมันต่อการลงทุนของเราได้อย่างไร?
- ตัวกระตุ้น (Catalysts): ความผันผวนของตลาด อาจเกิดจาก การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ, เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์, การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคลัง, ภัยธรรมชาติ, การระบาดของโรค, การล้มละลายขนาดใหญ่, การวิ่งเข้าธนาคาร, เรื่องอื้อฉาวในการลงทุน และ การเปลี่ยนแปลงวัฏจักรของความเชื่อมั่นนักลงทุน
- ความผันผวน vs ความเสี่ยง (Volatility vs Risk): แม้ว่า ความผันผวน และ ความเสี่ยง จะเกี่ยวข้องใกล้ชิดกัน แต่ ไม่เหมือนกัน ความผันผวน เกี่ยวข้องกับ ความถี่และขนาดของการเคลื่อนไหวของราคา ขณะที่ ความเสี่ยง คือ ความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียบางส่วนหรือทั้งหมดของการลงทุน
- การสร้างโอกาส (Creating opportunities): สำหรับ นักลงทุนและเทรดเดอร์ที่ชาญฉลาด, ความผันผวน สามารถสร้างโอกาสในการ ซื้อสินทรัพย์ราคาต่ำ หรือ ขายเมื่อราคาสูงผิดปกติ นอกจากนี้ เทรดเดอร์ระยะสั้นและนักเก็งกำไร อาจใช้กลยุทธ์ “กลับสู่ค่าเฉลี่ย (return to mean)” โดยวัด ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation anomalies)
- ผลกระทบต่อพอร์ต (Impact on portfolios): ความผันผวนที่เพิ่มขึ้น สามารถส่งผลต่อ ผลการดำเนินงานรวมของพอร์ตการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าก่อให้เกิด “Margin call” เช่น การล่มสลายของ Archegos Capital ในปี 2021 การกระจายการลงทุน (Diversification) เป็นกลยุทธ์สำคัญในการ ลดผลกระทบด้านลบของความผันผวน เพราะช่วย กระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่าง ๆ
- ระยะยาว vs ระยะสั้น (Long-term vs. Short-term): ความผันผวนระยะสั้น อาจทำให้นักลงทุนรู้สึกไม่มั่นคง แต่การมอง การลงทุนในมุมมองระยะยาว มักช่วยให้เห็น ภาพรวมของศักยภาพการเติบโตและการฟื้นตัว ชัดเจนขึ้น
- ผลกระทบทางจิตวิทยา (Psychological effects): ความผันผวน สามารถส่งผลต่อ จิตใจของนักลงทุน, ทำให้เกิด การขายตื่นตระหนก (panic selling) หรือ ความมั่นใจเกินไป (overconfidence) ทั้งสองอย่างสามารถ ทำร้ายผลลัพธ์การลงทุน วินัยทางอารมณ์ (Emotional discipline) และ กลยุทธ์การลงทุนที่ชัดเจน เป็นสิ่งสำคัญในช่วงเวลาที่มีความผันผวน
- แต่… อาจไม่ใช่สัญญาณปัญหา : ความผันผวน ไม่จำเป็นต้องหมายความว่า ตลาดการเงินหรือเศรษฐกิจกำลังมีปัญหา ตลาดสามารถมีความผันผวนได้ทั้งใน ช่วงขาขึ้น และ ช่วงขาลง นอกจากนี้ ช่วงขาลงอาจนำไปสู่การฟื้นตัวของตลาดที่แข็งแกร่ง
ที่มา: XTB.com
ดัชนีผลตอบแทนรวม SP500 และดัชนีความผันผวน VIX ตั้งแต่ปี 2000
ในประวัติศาสตร์ ดัชนีความผันผวน CBOE (VIX) มัก เพิ่มขึ้นพร้อมกับแนวโน้มขาลงของ S&P 500 นอกจากนี้ VIX ยังถูกวิเคราะห์ว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ดีมากสำหรับความผันผวนที่คาดหวัง ใน ตลาดการเงินโดยรวม ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ในอนาคตได้
ที่มา: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
การใช้เทคนิคการจัดการความเสี่ยง
ที่มา: Adobe Stock Photos
การนำทางการลงทุนต้องอาศัยความเข้าใจเทคนิคการจัดการความเสี่ยง (risk management techniques) ใน ตลาดที่มีความผันผวน สิ่งนี้อาจเป็น กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการลงทุน เช่นเดียวกับการ ค้นหาโอกาสทำกำไร แม้ว่าจะไม่มีสูตรวิเศษใด ๆ แต่บางกลยุทธ์อาจช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานของพอร์ตโดยรวมโดยจำกัดความเสี่ยงขาลง
โปรดจำว่า ตลาดการเงินเกิดจากปฏิกิริยาของมนุษย์ (ผู้ซื้อและผู้ขาย) ต่อ ข้อมูลและข่าวสาร ปฏิกิริยาเหล่านี้ ยากต่อการคาดการณ์เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นทุกวันในโลก และอาจ ส่งผลกระทบต่อมูลค่าบริษัทและการรับรู้ความเสี่ยง ความไม่แน่นอนนำไปสู่ความสุดโต่งของตลาด — ทั้งความตื่นตระหนก (panic) และ ความปลื้มปิติเกินไป (euphoria)
คำสั่งหยุดขาดทุน (Stop-Loss)
คำสั่งป้องกันความเสี่ยง (Defensive orders) เปรียบเสมือน ตาข่ายนิรภัย ที่ถูกออกแบบมาเพื่อ ปกป้องการเทรดของคุณไม่ให้ขาดทุนมากเกินไป โดยการกำหนดราคาที่ต้องการขายหุ้นล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็น คำสั่งขายแบบ Stop หรือ คำสั่ง Stop-Loss ในตลาดฟิวเจอร์ส ล้วนช่วย ลดความเสี่ยงขาดทุนก้อนใหญ่ได้อย่างมีนัยสำคัญ คำสั่งเหล่านี้ทำงาน อัตโนมัติ ช่วยสร้าง ความอุ่นใจและความสะดวก ให้กับนักลงทุนที่ไม่สามารถติดตามตลาดได้ทุกวัน
- อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่หลักทรัพย์ทุกประเภทที่รองรับคำสั่ง Stop-Loss และในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง จำเป็นต้อง บริหารจัดการอย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการขายขาดทุนจากความผันผวนระยะสั้น
- คำสั่ง Trailing Stop เป็นทางเลือกที่ ยืดหยุ่นกว่า, โดยจะ ปรับระดับราคา Stop ตามการเคลื่อนไหวของราคาตลาดโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ ล็อกกำไร ในขณะเดียวกันก็ ลดความเสี่ยงขาดทุนให้น้อยที่สุด
กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยง (Hedging Strategies)
กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยง (Hedging strategies) เปรียบเสมือนการ ทำให้พอร์ตของคุณทนทานต่อสภาพอากาศ ในโลกการเงิน ด้วยการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ออปชัน (Options) และ Inverse ETFs นักลงทุนสามารถ ปกป้องการลงทุนจากภาวะตลาดขาลง และแม้แต่เพิ่มผลกำไรในช่วงที่ตลาดผันผวนสูง ได้ ตัวอย่างเช่น Protective Put เป็นวิธีการป้องกันความเสี่ยงที่นิยมมาก เพื่อช่วย จำกัดการขาดทุน ในหุ้นหรือพอร์ตที่ถืออยู่
เครื่องมือที่ อิงตามดัชนี VIX (เช่น Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc) มีประโยชน์มากในกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยง เพราะช่วย:
- สะท้อนระดับความผันผวนของตลาด
- เป็นตัวชี้วัดว่าควรปรับระดับการป้องกันพอร์ตหรือไม่
- มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาออปชัน (Options Pricing)
- เปิดโอกาสใช้งานค่า Time Premium ที่สูงขึ้นในช่วงตลาดผันผวน เพื่อเพิ่มกำไรหรือเพิ่มการป้องกัน
สำคัญมาก: การกระจายการลงทุน (Diversification) ไม่ได้หมายถึงการถือหุ้นหลายตัวที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานเหมือนกัน ตัวอย่าง: หากนักลงทุนถือหุ้นหลายบริษัทที่ พึ่งพากำลังการผลิตในจีนเกือบ 100% ทั้งหมดก็มี ความเสี่ยงเดียวกันการกระจายความเสี่ยงที่แท้จริง ควรหมายถึงการถือสินทรัพย์จาก หลายภาคอุตสาหกรรมที่ อาจไม่สัมพันธ์กัน (uncorrelated) หรือ มีศักยภาพในการป้องกันความเสี่ยงซึ่งกันและกัน ตัวอย่าง:หุ้นเทคโนโลยีอาจ ได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ นักลงทุนที่กระจายความเสี่ยงดี อาจมี หุ้นพลังงาน/น้ำมัน ในพอร์ตด้วย ซึ่ง
อาจช่วย จำกัดการขาดทุนของหุ้นเทคโนโลยี หรือ แม้แต่ทำผลงานดีกว่าในช่วงนั้นและยังมี ความเสี่ยงขาลงจำกัด หากความตึงเครียดผ่อนคลายลง
การเทรดแบบสวิง (Swing Trading)
การเทรดแบบสวิง (Swing trading) เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำกำไรจาก การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น โดยการระบุ จุดกลับตัวของราคา ที่อาจเกิดขึ้นในตลาด ทำให้นักเทรดสามารถ ใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น Bollinger Bands, ดัชนี RSI, รวมถึง ปริมาณการซื้อขาย (Volume) และระดับ แนวรับ–แนวต้าน (Support & Resistance) ทำหน้าที่เป็น เข็มทิศ สำหรับกลยุทธ์นี้
- รูปแบบคลาสสิกอย่าง Double Top, Triple Top, และ Head and Shoulders มักเป็นสัญญาณบ่งชี้ การกลับตัวของแนวโน้ม นักเทรดสวิงสามารถใช้ประโยชน์จากรูปแบบเหล่านี้ได้ โดยเฉพาะในช่วง ปลายเฟส Distribution เพื่อจัดตำแหน่งการเทรดให้มีศักยภาพทำกำไรมากขึ้น
- นี่เป็นกลยุทธ์ที่ต้องอาศัย ความเข้าใจแนวโน้มตลาด และ วินัย ในการตัดสินใจเมื่อถึงจังหวะที่เหมาะสม นักลงทุนบางรายยังใช้ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เช่น EMA200 เพื่อระบุแนวโน้ม รวมถึงการมองหา รูปแบบ Death Cross, แนวคิด Wyckoff Accumulation/Distribution, หรือสัญญาณ Head and Shoulders เพื่อจับจังหวะ กลับตัวของเทรนด์
Dollar-Cost Averaging
- Dollar-Cost Averaging (DCA) เปรียบเสมือน “มือที่มั่นคง” ท่ามกลางความผันผวนของตลาด โดยการลงทุนด้วยจำนวนเงินเท่าเดิมในช่วงเวลาที่สม่ำเสมอ ช่วยให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการจับจังหวะตลาด และได้ซื้อหน่วยลงทุนมากขึ้นเมื่อราคาลดลง
- กลยุทธ์นี้ช่วยกระจายจุดเข้าซื้อ ไม่ต้องทุ่มเงินทั้งหมดในช่วงที่ราคาสูงสุด ทำให้ต้นทุนเฉลี่ยของพอร์ตค่อย ๆ สมดุลขึ้นตามเวลา
- DCA ยังช่วยสร้างวินัยในการลงทุน เปิดโอกาสให้เก็บสะสมสินทรัพย์ในช่วงที่ตลาดปรับฐาน และลดความเครียดจากความไม่แน่นอนของภาวะตลาด—โดยเฉพาะในช่วงที่ความผันผวนสูง
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ (Economic Indicators)
เพื่อรักษาทิศทางการลงทุนให้มั่นคง นักลงทุนจำเป็นต้องทำความคุ้นเคยกับ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ซึ่งทำหน้าที่เสมือน “ดาวนำทาง” ของตลาดการเงิน ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ยอดค้าปลีก รวมถึงข้อมูลภาคการผลิตและบริการ ล้วนให้มุมมองสำคัญเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจและกระแสของตลาด
- ตัวชี้วัดเหล่านี้—รวมถึงดัชนีอย่าง Dow Jones Industrial Average—ครอบคลุมทั้งประเภท ชี้นำล่วงหน้า (Leading) และ ชี้ตามหลัง (Lagging) ช่วยให้นักลงทุนมองเห็นแรงขับเคลื่อนที่อาจส่งผลต่อพอร์ตการลงทุน
- เมื่อวิเคราะห์ร่วมกับรายงานเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น ข้อมูลตลาดแรงงาน หรือยอดค้าปลีก นักลงทุนสามารถยืนยันแนวโน้มและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมได้
- การติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นประจำ โดยเชื่อมโยงกับผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงของพอร์ต จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนยังคงเดินหน้าไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- การนำเสนอข้อมูลอย่างชัดเจน เช่น กราฟ เปรียบเทียบ หรือแดชบอร์ดสรุปผล จะช่วยให้ตัดสินใจได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน (Rebalancing Portfolio)
การแล่นเรือในท้องทะเลการลงทุนไม่ใช่แค่การตั้งเส้นทางเท่านั้น แต่ยังต้อง ปรับเส้นทางเป็นระยะ เพื่อรักษาทิศทางตามที่ต้องการ การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน (Rebalancing Portfolio) คือการ ปรับน้ำหนักของแต่ละประเภทสินทรัพย์ให้ตรงกับการจัดสรรสินทรัพย์ที่ตั้งเป้าไว้
กระบวนการนี้มักรวมถึงการ ขายสินทรัพย์ที่เติบโตมากเกินไป และ ซื้อสินทรัพย์ที่มีสัดส่วนน้อยกว่า เพื่อให้พอร์ตยังคงสอดคล้องกับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ เป้าหมายทางการเงินของนักลงทุน
นักลงทุนมัก ปรับสมดุลพอร์ต ตาม ช่วงเวลาที่กำหนด หรือเมื่อ การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนสินทรัพย์เกินเกณฑ์ที่กำหนด อย่างไรก็ตาม การปรับสมดุลไม่ได้หมายความว่าต้องขายสินทรัพย์เดิมเสมอไป แต่สามารถทำได้โดยใช้ เงินลงทุนใหม่ หรือ เงินปันผลที่นำกลับมาลงทุน
การปรับสมดุลพอร์ตเป็นประจำช่วย ควบคุมระดับความเสี่ยง และทำให้ การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว พร้อมปรับตาม ความคาดหวังของตลาดที่เป็นจริง เมื่อจำเป็น
สรุป
เมื่อการเดินทางผ่าน ความผันผวนของตลาด (market volatility) ใกล้สิ้นสุด เรามาสะท้อนถึง กลยุทธ์สำคัญ ที่ได้เรียนรู้
- การเข้าใจและวัดความผันผวนของตลาด ช่วยให้นักลงทุน คาดการณ์และเตรียมตัวรับมือกับความผันผวนของตลาดหุ้น ตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย การประมูล (auction-driven market) มักเกิด ความสุดโต่ง: ตื่นตระหนก (panic) และความปลื้มปิติเกินไป (euphoria) ซึ่งสะท้อนใน ราคาสินทรัพย์
- การสร้าง พอร์ตการลงทุนที่มั่นคง ผ่าน การกระจายการลงทุน (diversification) และการผสม ตราสารหนี้ (fixed income) และ การลงทุนทางเลือก (alternative investments) เป็นเกราะป้องกันต่อ ความผันผวนของตลาด
- การมองการลงทุนแบบ ระยะยาว (long-term perspective) ควบคู่กับ วินัย (discipline) และ เทคนิคการจัดการความเสี่ยง (risk management techniques) จะช่วยให้นักลงทุนผ่าน คลื่นความผันผวนของตลาด ได้อย่างมั่นคง
คำแนะนำสำคัญสำหรับนักลงทุน:
- กระจายการลงทุน ในสินทรัพย์หลากหลายประเภท (หุ้น, พันธบัตร, ETFs) เพื่อลดความเสี่ยง และ ลดผลกระทบของการลงทุนที่ขาดทุนต่อพอร์ตโดยรวม แต่ควรเลือกสินทรัพย์ ไม่สัมพันธ์กัน (uncorrelated) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันความเสี่ยง
- ประเมินระดับความเสี่ยงที่รับได้ เพื่อกำหนดการลงทุนและช่วยให้สงบในช่วงตลาดขาลง หาก ความทนต่อความเสี่ยงต่ำ การลงทุนในสินทรัพย์ที่มี ความผันผวนสูง เช่น หุ้นขนาดเล็กหรือหุ้นเทคโนโลยี อาจไม่เหมาะ
- เข้าใจความผันผวน — ความผันผวนเองไม่ใช่ความเสี่ยง แต่ การตอบสนองต่อความผันผวน อาจทำให้เกิดความเสี่ยงได้ โดยเฉพาะกับนักเทรดระยะสั้นที่อาจถูก Stop-Loss หรือ Margin Call
- พิจารณากลยุทธ์ Dollar-Cost Averaging (DCA) ลงทุนจำนวนเงินเท่าเดิมอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะสภาพตลาดเป็นอย่างไร ซึ่งช่วยลด ต้นทุนเฉลี่ยของการลงทุน
- รักษา มุมมองระยะยาว และมุ่งเน้น เป้าหมายการเงินระยะยาว ตลาดมักฟื้นตัวและเติบโตตามเวลา ความอดทนมักให้ผลตอบแทน
- ติดตามข่าวสารและแนวโน้มตลาด แต่หลีกเลี่ยงการตัดสินใจ โดยอารมณ์หรือความผันผวนระยะสั้น
- ใช้ เทคนิคการจัดการความเสี่ยง เช่น คำสั่ง Stop-Loss และ กลยุทธ์ Hedging หากคุณเป็นนักเทรด ตลาดการเงินบางครั้งถูกขับเคลื่อนด้วย ความสุ่ม (randomness) อย่าหลงเชื่อ
- การนำ กลยุทธ์เหล่านี้ มาใช้ จะช่วยให้นักลงทุน จัดการกับความผันผวนของตลาดได้ดีขึ้น ทำให้มันเป็น ส่วนหนึ่งของการลงทุน แทนที่จะเป็นอุปสรรค
- จำไว้ว่า ความผันผวนเป็นส่วนปกติของการลงทุน การยอมรับด้วย กลยุทธ์ที่รอบคอบ อาจเปิดโอกาสให้ เติบโตและสร้างผลตอบแทน ได้
คำถามที่พบบ่อย
อารมณ์ เช่น ความมองโลกในแง่ดี, ความตื่นเต้น, ความกลัว และ ความตื่นตระหนก อาจทำให้นักลงทุน ซื้อแพงและขายถูก การตอบสนองทางอารมณ์เหล่านี้สามารถทำให้ ตัดสินใจไม่เหมาะสม และ ประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไป ซึ่งส่งผลต่อผลลัพธ์การลงทุน
เพื่อควบคุมอารมณ์ในการลงทุน ควร กระจายการลงทุน (Diversify) เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาด และ ไม่ผูกพันทางอารมณ์กับสินทรัพย์ที่ถืออยู่
ตัวอย่างเช่น นักลงทุนที่ ตัดสินใจตามคนอื่น เช่น ซื้อหุ้นเพราะทุกคนซื้อ แม้ว่าจะไม่สอดคล้องกับ แผนการลงทุนระยะยาว ของตนเอง
นักเทรดรายวันมักตั้งเป้า ทำกำไร 1%-2.5% ของยอดเงินในบัญชีต่อวัน แต่ต้องจำไว้ว่า ผลตอบแทนสูงมักมาพร้อมความเสี่ยงสูง และอาจทำให้ บัญชีเทรดสูญเสียหมด
การมี แผนการลงทุนที่ชัดเจน ช่วยให้การลงทุนมี โครงสร้างที่มั่นคง และลดโอกาสการตัดสินใจแบบ ฉับพลัน (impulsive) ช่วยนำทางการลงทุนและลด อิทธิพลของอารมณ์
มี ความไม่แน่นอนพื้นฐาน 3 ประเภท ได้แก่:
- Modal Uncertainty
- Empirical Uncertainty
- Normative Uncertainty
แต่ละประเภทสอดคล้องกับ มุมมองและการตัดสินใจที่แตกต่างกัน
สามารถลดความผันผวนได้โดย กระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท ซึ่งช่วย ปรับสมดุลผลตอบแทน และลดความเสี่ยงโดยไม่จำเป็น
แต่ไม่มี กลยุทธ์ใดที่รับประกันได้ว่าจะลดความผันผวนโดยไม่ลดโอกาสทำกำไร
ความผันผวน เป็นปัญหาสำหรับ นักเทรดระยะสั้น มากกว่า นักลงทุนระยะยาว
ความผันผวนของตลาด (Market Volatility) คือ ความเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น
นักลงทุนควรเข้าใจเพื่อประเมิน ระดับความเสี่ยงของการลงทุน และเตรียมตัวรับมือกับ การเปลี่ยนแปลงของตลาด
Diversification ช่วยในตลาดขาลงโดย กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ อุตสาหกรรม และภูมิภาคต่าง ๆ
ช่วย ลดผลกระทบจากการขาดทุนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ต่อพอร์ตโดยรวม และ ลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียใหญ่
การมองการลงทุนระยะยาวช่วย:
- เพิ่มโอกาส ผลตอบแทนทบต้น (compound returns)
- ลด ต้นทุนการเทรด
- ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่า มีโอกาสทำผลตอบแทนบวกมากขึ้น
เหมาะกับ เป้าหมายการเงินระยะยาว นักลงทุนระยะยาวเข้าใจ ความไม่แน่นอนของตลาด และไม่พยายาม ทายตลาด
