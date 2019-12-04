อ่านเพิ่มเติม

วิธีการถอนเงินจากบัญชีเทรด XTB

เวลาอ่าน: 1 นาที
การถอนเงินจากบัญชีเทรด XTB

  • การถอนเงินทุนออกจากบัญชี XTB ของคุณ ผ่านระบบออนไลน์สามารถทำได้ง่ายๆ รวดเร็ว และปลอดภัย

  • คุณสามารถทำการถอนเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ ถ้าคุณมีบัญชีซื้อขายหลายบัญชีโดยแต่ละบัญชีมียอดเงินแตกต่างกัน

วิธีการถอนเงินจากบัญชี XTB ของคุณ 

  • หากคุณต้องการที่จะถอนเงินออกจากบัญชี XTB ของคุณ ขั้นตอนการถอนเงินแบบง่ายๆ เพียงแค่ลงชื่อเข้าใช้ใน xStation หรือ ห้องจัดการบัญชี จากนั้นคลิกแท็บ “Withdraw” (ถอนเงิน) 

  • หลังจากลงชื่อเข้าใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คลิกที่แท็บ “Withdraw” (ถอนเงิน) หลังจากนั้นคุณจะเห็นหน้าอย่างที่แสดงอยู่ด้านล่างนี้ จากนั้นเลือกบัญชีเพื่อการลงทุนที่คุณต้องการถอนเงินออก

  • หลังจากการเลือกบัญชีที่คุณต้องการถอนเงินออก กรอกจำนวนเงินที่ต้องการถอน จากนั้นคลิกปุ่ม“Withdraw” (ถอนเงิน) เพื่อดำเนินการถอนเงิน


หลังจากดำเนินการดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หน้าต่างใหม่จะปรากฎขึ้นเพื่อให้คุณเลือกบัญชีที่คุณต้องการรับเงินที่ถูกถอน  เมื่อคุณได้เลือกหมายเลขบัญชีและตรวจสอบยอดที่ต้องการถอนให้ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม “OK” (ตกลง) สีเขียว

 

การถอนของคุณในตอนนี้จะถูกดำเนินการโดยระบบของเราและคุณจะได้รับข้อความยืนยันในหน้าต่างใหม่อย่างที่แสดงอยู่ในรูปด้านล่าง

